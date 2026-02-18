Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • 20 February To 18 March 2026 Ssc Students Copy Free Exam Career Marathi News

SSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांची ‘परीक्षा’ सुरू; ‘कॉपीमुक्त अभियान’ अन् वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित…

परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी राज्यस्तरावर १० समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक विभागीय मंडळ स्तरावर जिल्हानिहाय दोन समुपदेशक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:21 PM
SSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांची 'परीक्षा' सुरू; ‘कॉपीमुक्त अभियान’ अन् वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित...

२० तारखेपासून सुरू होणार दहावीची परीक्षा (फोटो - istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित विद्यार्थ्यांसाठी संधी
‘कॉपीमुक्त अभियान’ची कडक अंमलबजावणी
तणावमुक्त परीक्षा अन् समुपदेशन सुविधा

सोनाजी गाढवे /पुणे:  महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र दहावी (SSC) परीक्षा (Career) शुक्रवार, दि. २० फेब्रुवारी २०२६ ते बुधवार, दि. १८ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर आयोजित करण्यात आली आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत राज्य मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.

यंदा राज्यातील एकूण १६ लाख १५ हजार ४८९ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली असून त्यामध्ये ८ लाख ६५ हजार ७४० मुले, ७ लाख ४९ हजार ७३६ मुली आणि १३ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थी आहेत. राज्यातील २३ हजार ६८३ शाळांमधून विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असून संपूर्ण राज्यात ५ हजार १११ मुख्य परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा पार पडणार आहे.

SSC HSC Exam: दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास टिप्स! कशी करावी तयारी? जाणून घ्या

‘कॉपीमुक्त अभियान’ची कडक अंमलबजावणी

राज्यात परीक्षा पारदर्शक आणि निकोप वातावरणात व्हावी यासाठी कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यात २७१ भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दक्षता समित्या कार्यरत. परीक्षा केंद्रांच्या ५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर बंद ठेवण्याच्या सूचना. सीसीटीव्ही असलेल्या केंद्रांवर परीक्षा कॅमेराबद्ध घेतली जाणार. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, १९८२ अंतर्गत दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार.

तणावमुक्त परीक्षा अन् समुपदेशन सुविधा

परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी राज्यस्तरावर १० समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक विभागीय मंडळ स्तरावर जिल्हानिहाय दोन समुपदेशक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
समुपदेशकांचे संपर्क क्रमांक -९९६०६४४४११, ७९७२५७३७४२, ९८३४०८४५९३, ९३५९९७८३१५, ८१६९२०२२१४,९३७१६६१२५५, ७२०८४२९३८१, ७७०९१५६०६८, ८४२११५०५२८, ९४०४७८३९९६.

वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित विद्यार्थ्यांसाठी संधी

वैद्यकीय किंवा अपरिहार्य कारणास्तव प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा किंवा अंतर्गत मूल्यमापन देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लेखी परीक्षेनंतर २०, २३ व २४ मार्च २०२६ रोजी Out of Turn परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रात्यक्षिक व अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण ऑनलाईन पद्धतीने भरले जाणार आहेत.

आत्मविश्वासाने परीक्षा द्या; गैरप्रकार केल्यास कठोर कारवाई! जितेंद्र पापळकर यांचा इशारा

विद्यार्थांना परिक्षा केंद्रावरील सूचना

-विद्यार्थ्यांनी अर्धा तास आधी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे
-सकाळी १०.३० वाजता आणि दुपारी २.३० वाजता

-ऑनलाईन प्रवेश पत्र शाळांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

-उत्तरपत्रिका आणि प्रवेशपत्रावरील सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन.

-गतवर्षीप्रमाणेच निर्धारित वेळेनंतर १० मिनिटे अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार आहे.

-दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार सवलती लागू राहतील.

 

Web Title: 20 february to 18 march 2026 ssc students copy free exam career marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 06:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SSC HSC Exam: दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास टिप्स! कशी करावी तयारी? जाणून घ्या
1

SSC HSC Exam: दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास टिप्स! कशी करावी तयारी? जाणून घ्या

१२वी विज्ञाननंतर करा ‘हे’ कोर्सेस! बॅक्टेरियोलॉजिस्टमध्ये उज्वल भविष्य, सखोल माहितीसाठी नक्की वाचा
2

१२वी विज्ञाननंतर करा ‘हे’ कोर्सेस! बॅक्टेरियोलॉजिस्टमध्ये उज्वल भविष्य, सखोल माहितीसाठी नक्की वाचा

आत्मविश्वासाने परीक्षा द्या; गैरप्रकार केल्यास कठोर कारवाई! जितेंद्र पापळकर यांचा इशारा
3

आत्मविश्वासाने परीक्षा द्या; गैरप्रकार केल्यास कठोर कारवाई! जितेंद्र पापळकर यांचा इशारा

३०४ परीक्षा निष्क्रिय! मुंबई विद्यापीठाने चक्क १२५ परीक्षा केल्या बंद; शून्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी
4

३०४ परीक्षा निष्क्रिय! मुंबई विद्यापीठाने चक्क १२५ परीक्षा केल्या बंद; शून्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांची ‘परीक्षा’ सुरू; ‘कॉपीमुक्त अभियान’ अन् वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित…

SSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांची ‘परीक्षा’ सुरू; ‘कॉपीमुक्त अभियान’ अन् वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित…

Feb 18, 2026 | 06:21 PM
PAK vs NAM, T20 World Cup : चौकार-षटकरांची आतिषबाजी करत साहिबजादाने 58 चेंडूत ठोकले शतक!  टी20 विश्वचषकात केला मोठा कारनाम 

PAK vs NAM, T20 World Cup : चौकार-षटकरांची आतिषबाजी करत साहिबजादाने 58 चेंडूत ठोकले शतक!  टी20 विश्वचषकात केला मोठा कारनाम 

Feb 18, 2026 | 06:20 PM
T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर

T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर

Feb 18, 2026 | 06:18 PM
लाडकी Hyundai Creta एका क्षणार्धात होईल तुमची! जाणून घ्या Down Payment आणि एमी

लाडकी Hyundai Creta एका क्षणार्धात होईल तुमची! जाणून घ्या Down Payment आणि एमी

Feb 18, 2026 | 06:11 PM
Navi Mumbai International Airport वर संपूर्ण स्वयंचलित एअर कार्गो हबची पायाभरणी

Navi Mumbai International Airport वर संपूर्ण स्वयंचलित एअर कार्गो हबची पायाभरणी

Feb 18, 2026 | 06:09 PM
नेपाळ अन् भारताची खुली सीमा देते घुसखोऱ्यांना आमंत्रण; यावर दीर्घकालीन उपाययोजनेची आवश्यकता

नेपाळ अन् भारताची खुली सीमा देते घुसखोऱ्यांना आमंत्रण; यावर दीर्घकालीन उपाययोजनेची आवश्यकता

Feb 18, 2026 | 06:02 PM
तरुण नवोन्मेषक आणि उद्योजक पुरस्कार! अर्ज कसा करावा? शेवटची तारीख जाणून घ्या

तरुण नवोन्मेषक आणि उद्योजक पुरस्कार! अर्ज कसा करावा? शेवटची तारीख जाणून घ्या

Feb 18, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM