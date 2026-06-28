Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप

वाई : सातारा जिल्ह्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वाई नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य रोजगार मेळाव्याला तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विविध नामांकित कंपन्यांनी या मेळाव्यात सहभागी होत शेकडो उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आणि पात्र उमेदवारांना जागेवरच नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. त्यामुळे अनेक तरुणांच्या रोजगाराचे स्वप्न साकार झाले.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, या उद्देशाने या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. उद्घाटन सोहळा विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी रोजगार, कौशल्य विकास आणि बदलत्या उद्योगविश्वातील संधी याबाबत तज्ज्ञांनी उपस्थित युवक-युवतींना मार्गदर्शन केले. करिअर नियोजन, आवश्यक कौशल्ये आणि रोजगारक्षमतेत वाढ करण्यासाठी कोणत्या बाबींवर भर द्यावा, याबाबतही सविस्तर माहिती देण्यात आली.
मेळाव्यात आयटी, मॅन्युफॅक्चरिंग, बँकिंग, रिटेल आणि सर्व्हिस क्षेत्रातील अनेक नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेत उमेदवारांच्या थेट मुलाखती घेतल्या. निवड झालेल्या उमेदवारांना कोणतीही प्रतीक्षा न करता तत्काळ नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याने युवकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. अनेकांनी या संधीमुळे रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडे जाण्याची गरज कमी झाल्याची भावना व्यक्त केली.
यावेळी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी, “सातारा जिल्ह्यातील तरुणांमध्ये गुणवत्ता आणि क्षमता मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना योग्य व्यासपीठ आणि संधी मिळाली तर ते निश्चितच यशस्वी होऊ शकतात. या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून अनेक युवकांना नोकरी मिळाल्याचा आम्हाला आनंद आणि अभिमान आहे,” असे सांगितले.
नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर अनेक उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि समाधान दिसून आले. पारदर्शक पद्धतीने घराजवळच नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सहभागी युवक-युवतींनी आयोजकांचे आभार मानले. मोठ्या प्रमाणावर मिळालेल्या प्रतिसादामुळे हा रोजगार मेळावा यशस्वी ठरला असून, अशा उपक्रमांमुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास आणि स्थानिक तरुणांना नवे करिअर घडवण्याची संधी मिळण्यास निश्चितच मदत होणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.