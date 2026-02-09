Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Parbhani ZP Election Result: परभणीच्या जनतेने “घराणेशाही नाकारली; भाजप नेते सुरेश वरपुडकर कुटुंबाचा पराभव

सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबाचा पराभवातून घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या विरोधात मतदान केले आहे. लातूर महानगरपालिका निवडणुकीतही असाच ट्रेंड दिसून आला होता, जिथे भाजपच्या घराणेशाही राजवटीला जनतेने नाकारले होते.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:52 PM
परभणीत भाजप नेते सुरेश वरपुडकर कुटुंबातील ४ उमेदवारांचा पराभव

  • परभणीत सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबाला पूर्णपणे नाकारल्याचे चित्र
  • परभणीच्या जनतेकडून राजकीय कुटुंबांपेक्षा सामान्य उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार
  • हे निकाल केवळ परभणीतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथीचे संकेत
 

Parbhani ZP Election Result : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालांनी अनेक राजकीय नेत्यांची झोप उडवली आहे. परभणी जिल्ह्यातून एक धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. परभणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी प्रमुख भाजप नेते आणि माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबाला पूर्णपणे नाकारल्याचे चित्र आहे. परभणी जिल्ह्याच्या राजकारणात वर्चस्व असलेल्या वरपुडकर कुटुंबासाठी ही निवडणूक एका मोठ्या राजकीय झटकाच मानली जात आहे. याचे कारण म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत वरपुडकर यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांपैकी चार जणांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

वाळव्यात जयंत पाटलांनी केला विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम; भाजप अन् अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

परभणीच्या मतदारांनी या निवडणुकीत, प्रस्थापित राजकीय कुटुंबांपेक्षा सामान्य उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार, असा संदेश दिला आहे. सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबाचा पराभवातून घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या विरोधात मतदान केले आहे. लातूर महानगरपालिका निवडणुकीतही असाच ट्रेंड दिसून आला होता, जिथे भाजपच्या घराणेशाही राजवटीला जनतेने नाकारले होते.

 

कोण हरले कोण जिंकले?

वरपुडकर कुटुंबाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत झाली. त्यांची मुलगी सोनल देशमुख यांनी झरी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मशाल चिन्हावर निवडणूक लढवली होती, परंतु भाजपचे उमेदवार दिलीप देशमुख यांनी त्यांचा पराभव केला. दरम्यान, त्यांचा मुलगा समशेर वरपुडकर यांनी शिंगणापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती, परंतु पांडुरंग खिल्लारे (मशाल चिन्ह) यांनी त्यांचा पराभव केला. पराभवाचा हा सिलसिला सुरूच राहिला; कुटुंबाची सून प्रेरणा वरपुडकर यांनी दैठणा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, जिथे त्यांचा काँग्रेसच्या ज्योत्स्ना गणेश घाडगे यांनी पराभव केला.

ZP Election Results Live Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींची मतमोजणी आज

लोहगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील लढत खूपच मनोरंजक होती, सुरेश वरपुडकर यांचे दोन पुतणे एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. येथे, काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या अजित वरपुडकर यांनी भाजपच्या ऐश्वर्या वरपुडकर यांचा पराभव केला. अशा प्रकारे, अजित वरपुडकर हे संपूर्ण कुटुंबातील एकमेव जिंकणारे सदस्य होते, तर इतर चार जण पराभूत झाले. हे निकाल केवळ परभणीतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथीचे संकेत देतात. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये, जसे की धाराशिव आणि सोलापूरमध्येही अशाच प्रकारच्या चुरशीच्या लढती आणि आश्चर्यकारक निकाल पाहायला मिळाले.

 

Published On: Feb 09, 2026 | 03:50 PM

