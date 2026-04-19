‘लेक लाडकी’ योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या नावाने मिळतोय निधी; 9 हजारांहून अधिक मुलींना 4.74 कोटींचा लाभ

पुणे : मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देत सामाजिक समतोल साधण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘लेक लाडकी’ योजनेचा पुणे जिल्ह्यात प्रभावी परिणाम दिसून येत आहे. मागील तीन वर्षांत १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या तब्बल ९ हजार ४८२ मुलींना ४ कोटी ७४ लाख १० हजार रुपयांचा लाभ वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
योजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्य राखत प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने लाभ देण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये १ हजार ४० मुलींना ७० लाख रुपये, सन २०२४-२५ मध्ये ५ हजार ७२० मुलींना २ कोटी ८६ लाख रुपये, तर सन २०२५-२६ मध्ये २ हजार ३६२ मुलींना १ कोटी १८ लाख १० हजार रुपये वितरित करण्यात आले.
मुलींच्या जन्मदरात वाढ करणे, बालमृत्यू कमी करणे, शिक्षणाला चालना देणे आणि बालविवाहाला आळा घालणे या उद्देशाने ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. विशेष म्हणजे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचाही यातून प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंब महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक असून, वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांमध्ये १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींना या योजनेचा लाभ मिळतो. एक मुलगा व एक मुलगी असल्यासही मुलगी पात्र ठरते.
लाभाची रचना टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली असून, जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार, सातवीत ७ हजार, अकरावीत ८ हजार आणि १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये असे एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आणि बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील यांनी जिल्ह्यातील स्त्री-पुरुष प्रमाण संतुलित ठेवण्यासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी प्रभावी योजना राबवण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) आनंद खंडागळे यांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा : प्रशासकीय कारभाराचा हिशोब द्या, सदस्यांची मागणी; जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात संतापाचा स्फोट