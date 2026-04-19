Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पुणे शहरात अक्षय तृतीयेची लगबग, विविध मंदिरांमध्ये पूजा; अभिषेक अन् धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन

हिंदू संस्कृतीतील शुभ मानल्या जाणाऱ्या अक्षय तृतीया या सणाची आज सर्वत्र भक्तिभावाने साजरी करण्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 12:19 PM
पुणे शहरात अक्षय तृतीयेची लगबग, विविध मंदिरांमध्ये पूजा; अभिषेक अन् धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : हिंदू संस्कृतीतील शुभ मानल्या जाणाऱ्या अक्षय तृतीया या सणाची आज सर्वत्र भक्तिभावाने साजरी करण्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. ‘अक्षय’ म्हणजे कधीही न संपणारे, या दिवशी केलेले पुण्य, दान किंवा खरेदी ही अखंड वाढत राहते, अशी धार्मिक मान्यता असल्याने या दिवसाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला येणारा हा सण ‘साडेतीन मुहूर्तां’पैकी एक मानला जातो. त्यामुळे कोणतेही शुभ कार्य करण्यासाठी स्वतंत्र मुहूर्त पाहण्याची गरज नसते. विवाह, गृहप्रवेश, नवीन व्यवसायाची सुरुवात, भूमिपूजन तसेच सोन्या-चांदीची खरेदी यांसाठी नागरिकांकडून या दिवसाला मोठी पसंती दिली जाते.

 

पुणे शहरात अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरांमध्ये विशेष पूजाअर्चा, अभिषेक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर येथे आंबा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून, दुपारी भगवान श्री गणेश आणि देवी शारदा यांच्या विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच सारसबाग गणपती मंदिर परिसरातील महालक्ष्मी मंदिरात तिन्ही देवींना मोगऱ्याच्या फुलांची आकर्षक आरास करण्यात येणार आहे.

पुराणांनुसार, या दिवशी भगवान परशुराम यांचा जन्म झाला, तसेच महाभारताच्या लेखनास सुरुवात झाली, अशी मान्यता आहे. याशिवाय गंगा नदीचे पृथ्वीवर अवतरणही याच दिवशी झाले, असे सांगितले जाते. त्यामुळे या दिवशी स्नान, जप-तप, हवन, दानधर्म यांना विशेष महत्त्व आहे. अनेक जण या दिवशी अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान करून पुण्यप्राप्तीचा संकल्प करतात.

गेल्या काही वर्षांत या सणाचा व्यापारी पैलूही अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. विशेषतः सोन्या-चांदीच्या खरेदीसाठी सराफ बाजारात मोठी गर्दी होताना दिसते. आकर्षक ऑफर्स, सवलती आणि नवीन डिझाइन्समुळे ग्राहकांचा उत्साह वाढला आहे. मात्र, याचबरोबर काही नागरिकांनी पारंपरिक खरेदीसोबतच पर्यावरणपूरक पर्यायांचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली आहे. मातीची भांडी, हस्तकला वस्तू, स्थानिक उत्पादने यांना प्राधान्य देण्याचा ट्रेंड वाढताना दिसतो आहे.

तसेच डिजिटल युगाच्या प्रभावामुळे ऑनलाइन खरेदीलाही मोठी चालना मिळाली आहे. अनेक जण सोन्याच्या नाण्यांऐवजी डिजिटल गोल्ड किंवा गुंतवणुकीचे पर्याय निवडताना दिसत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक श्रद्धा आणि आधुनिक आर्थिक दृष्टिकोन यांचा सुंदर मेळ या सणात पाहायला मिळतो.

अक्षय तृतीया हा केवळ खरेदीचा सण नसून, सकारात्मकता, सातत्य, दानशीलता आणि नवनिर्मितीचा संदेश देणारा दिवस आहे. बदलत्या जीवनशैलीतही या सणाचे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व अबाधित राहिले आहे. नव्या पिढीकडूनही या परंपरेचा स्वीकार होत असून, सामाजिक जाणीव आणि पर्यावरणपूरक विचारांसह हा सण अधिक व्यापक अर्थाने साजरा होत असल्याचे चित्र पुण्यात पाहायला मिळत आहे.

हे सुद्धा वाचा : ‘डिजीटल’मुळे रंगभूमीला झळ, ओटीटी-सोशल मीडियाचे नवे आव्हान; नाट्यप्रयोगांवर थेट परिणाम

Web Title: Programs have been organized in many temples in pune city on the occasion of akshaya tritiya

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 12:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?
1

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
2

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
3

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
4

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM