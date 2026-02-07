Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग…; बडा नेता सोडणार साथ

नाशिक महापालिकेच्या उपमहापौरपदी विलास शिंदे यांची वर्णी लागल्यानंतर शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण (बंटी) तिदमे यांनी स्पष्टपणे आपली नाराजी व्यक्त केली

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:56 PM
Nashik Politics, Eknath Shinde, BJP-Shivsena Politics,

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग...; बडा नेता सोडणार साथ

  • प्रवीण तिदमेंकडून उपमहापौर पदासाठी अर्ज, पण ऐन वेळी विलास शिंदेंचे नाव
  • भाजपचे मच्छिंद्र सानप आणि शिंदे गटाचे प्रवीण तिदमे यांनी अर्ज मागे घेतला.
  • पक्षात निष्ठावंतांना डावलून ‘सौदेबाजी’ करणाऱ्यांना पदे दिली जातात- प्रवीण तिदमेंचा आरोप
Nashik Politics:  नाशिकच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या हिमगौरी आहेर-आडके यांची निवड करण्यात आली. उपमहापौरपदी शिंदे गटाचे विलास शिंदे यांची निवड करण्यात आली. सुरुवातीला उपमहापौरपदी मच्छिंद्र सानप यांनी अर्ज केला होता. पण मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर शिंदेसेनेला उपमहापौरपद देण्याचा आदेश नाशिकच्या भाजप श्रेष्ठींना देण्यात आला.

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

यापूर्वी शिंदे गटाकडून प्रवीण तिदमे, राहुल दिवे आणि विलास शिंदे यांनी अर्ज भरला होता. मात्र ऐन वेळी भाजप-शिंदे गटाची युती झाली आणि विलास शिंदे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या सगळ्या घडामोडींत भाजपचे मच्छिंद्र सानप आणि शिंदे गटाचे प्रवीण तिदमे यांनी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे विलास शिंदे बिनविरोध विजयी झाले.

नाशिक महापालिकेच्या उपमहापौरपदी विलास शिंदे यांची वर्णी लागल्यानंतर शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण (बंटी) तिदमे यांनी स्पष्टपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. पक्षात निष्ठावंतांना डावलून ‘सौदेबाजी’ करणाऱ्यांना पदे दिली जातात, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. तसेच, सोमवारी (९ फेब्रुवारी) नाशिक महापालिका आयुक्तांकडे आपला राजीनामा सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे ते पक्षाच्या पदाचा राजीनामा सोपवतील.

Kolhapur : रस्ते, महिलांची सुरक्षा अन्…; महापौरपदी निवड होताच निकम यांची मोठी माहिती

नाशिकच्या उपमहापौर पदासाठी प्रवीण तिदमे इच्छुक होते आणि त्यांनी अर्जही भरला होता. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून विलास शिंदे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, ज्यामुळे तिदमे यांना आपला अर्ज मागे घ्यावा लागला. तिदमे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पक्षाचे उपनेते अजय बोरस्ते आणि नवनियुक्त उपमहापौर विलास शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. बोरस्ते यांच्यावर पक्षांतर्गत गटबाजीला खतपाणी घातल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तिदमे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेबांनी उठाव केला, तेव्हा भविष्याची पर्वा न करता मी सर्वप्रथम त्यांच्यासोबत उभा राहिलो. उबाठा गटाशी संघर्ष करून पक्ष उभा केला. मात्र, आता पक्षात उशिरा आलेल्यांना पदे दिली जात आहेत, हे क्लेशदायक आहे.”या राजीनाम्यामुळे नाशिकमधील शिंदे शिवसेनेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता असून, आगामी स्थानिक निवडणुकांवर याचे पडसाद उमटू शकतात.

Published On: Feb 07, 2026 | 01:56 PM

