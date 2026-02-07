इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर किंवा कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात आधी पास्ता किंवा नूडल्स मागवले जातात. त्याशिवाय सगळीकडेच इटालियन पदार्थांची मोठी क्रेझ वाढली आहे. इटालियन पदार्थ चवीने खाल्ले जातात. जगभरात लोकांचा आवडता पदार्थ म्हणजे इटालियन सॉसमध्ये बनवलेला पास्ता. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पास्ता खायला खूप जास्त आवडतो. पास्ताचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. टोमॅटोचा तिखटपणा, लसुणचा सुगंध आणि मसाल्यांचा तिखटपणा पास्ताची चव आणखीनच सुंदर करतो. पण बऱ्याचदा घरात इटालियन चवीचा पास्ता बनत नाही. घरातील पदार्थाची चव पूर्णपणे बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला योग्य पद्धतीचा वापर करून इटालियन रेड सॉस पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यासाठी तुम्ही कोणताही पास्ता वापरू शकता. लहान मुलांच्या डब्यात किंवा कोणत्याही पार्टीनिमित्त तुम्ही इटालियन रेड सॉस पास्ता बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ