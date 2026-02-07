Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

संध्याकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही सोप्या पद्धतीने इटालियन रेड सॉस पास्ता बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी वेळात झटपट तयार होतो. याशिवाय चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते.

Updated On: Feb 07, 2026 | 03:40 PM
हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर किंवा कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात आधी पास्ता किंवा नूडल्स मागवले जातात. त्याशिवाय सगळीकडेच इटालियन पदार्थांची मोठी क्रेझ वाढली आहे. इटालियन पदार्थ चवीने खाल्ले जातात. जगभरात लोकांचा आवडता पदार्थ म्हणजे इटालियन सॉसमध्ये बनवलेला पास्ता. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पास्ता खायला खूप जास्त आवडतो. पास्ताचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. टोमॅटोचा तिखटपणा, लसुणचा सुगंध आणि मसाल्यांचा तिखटपणा पास्ताची चव आणखीनच सुंदर करतो. पण बऱ्याचदा घरात इटालियन चवीचा पास्ता बनत नाही. घरातील पदार्थाची चव पूर्णपणे बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला योग्य पद्धतीचा वापर करून इटालियन रेड सॉस पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यासाठी तुम्ही कोणताही पास्ता वापरू शकता. लहान मुलांच्या डब्यात किंवा कोणत्याही पार्टीनिमित्त तुम्ही इटालियन रेड सॉस पास्ता बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पास्ता
  • पाणी
  • मीठ
  • टोमॅटो
  • लसूण
  • कांदा
  • काळीमिरी पावडर
  • चिली फ्लेक्स
  • ऑलिव्ह ऑइल
  • बटर
  • टोमॅटो सॉस
  • मोझरेला चीज
कृती:

  • इटालियन रेड सॉस पास्ता बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करून त्यात चमचाभर तेल आणि मीठ घालून पाण्याला उकळी काढा.
  • पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात पास्ता टाकून व्यवस्थित मिक्स करा आणि ९० टक्के पर्यंत पास्ता शिजवा.
  • पास्ता शिजल्यानंतर त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या आणि वरून थंड पाणी ओतून काहीवेळ पास्ता बाजूला ठेवा.
  • टोपात पाणी गरम करून त्यात टोमॅटो शिजवून घ्या. शिजवलेल्या टोमॅटोची बारीक पेस्ट करा.
  • पॅनमध्ये बटर गरम करून घ्या. गरम केलेल्या बटरमध्ये बारीक चिरलेली लसूण टाकून लालसर भाजा. त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा आणि तयार केलेली टोमॅटो पेस्ट व्यवस्थित मंद आचेवर भाजा.
  • टोमॅटोच्या पेस्टला तेल सुटल्यानंतर त्यात मीठ, काळीमिरी पावडर, चिली फ्लेक्स आणि ओरेगॅनो घालून व्यवस्थित मिक्स करा. पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी तयार चवीनुसार टोमॅटो सॉस टाकून मिक्स करा.
  • सर्व मसाले टाकून व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात शिजवलेला पास्ता घालून चमच्याने मिक्स करा. पास्ता मसाल्यांमध्ये मिक्स झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी चीज टाकून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला इटालियन रेड सॉस पास्ता. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

