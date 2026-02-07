दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा

कृती सेनन तिच्या अभिनयामुळे नेहमीच चर्चेत असते. अलिकडेच तिच्या फॅशन स्टाईलने चाहत्यांना प्रभावित केले आहे. वारसा आणि हाय-फॅशनच्या भव्य संगमात,कृति सेनन दुबई फॅशन वीकमध्ये मनीष मल्होत्राच्या INAYA: The India Story कलेक्शनसाठी एकमेव शोस्टॉपर म्हणून रॅम्पवर झळकली. तिच्या आत्मविश्वासपूर्ण वॉकमुळे तिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप सोडली.तेरे इश्क़ में सारख्या अलीकडच्या यशस्वी प्रोजेक्ट्सनंतर तिच्या चेहऱ्यावर “यशाचा तेज” स्पष्टपणे झळकत होता. नव्या आत्मविश्वासासह आलेली तिची एलिगन्स आणि सहज ग्रेसने उपस्थित एलिट प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.
क्रिती सॅननने इंडो-वेस्टर्न शैलीने प्रेरित आयव्हरी ड्रेस घातला होता. तिच्या पोशाखात सुंदर भरतकाम होते.तिच्या आउटफिटमध्ये नाजूक भरतकाम केलेला बस्टियर आणि हाय-वेस्ट फ्लोअर-लेंथ स्कर्टचा समावेश होता, ज्यावर इंट्रिकेट कॅस्केडिंग फ्रिंज आणि शिमरिंग बीडवर्क केले गेले होते. या लूकला अधिक उठाव देणारा शीअर, फ्लोअर-स्वीपिंग ट्यूल केप आणि एलिगंट हाय-नेक कॉलर—परंपरागत टेक्सचर्स आणि स्लीक, कंटेम्पररी सिलुएट यांचा सुंदर मिलाफ घडवत होते. एथेरियल व्हाइट टोनसोबत स्टेटमेंट एमराल्ड ज्वेलरीने बोल्ड आणि रॉयल कॉन्ट्रास्ट निर्माण केला.
मनीष मल्होत्राचं INAYA हे भारताच्या समृद्ध हस्तकला परंपरांचं प्रभावी प्रतिबिंब आहे, जे जागतिक मंचावर सादर करताना संस्कृती आणि आधुनिक ओळख यांच्यात पूल बांधतं. कृति सेननला या शोकेसचं चेहरा बनवत, ही प्रस्तुती वारशातून घडलेली आणि रोमँटिक संवेदनांनी मृदू केलेली कुट्योरची नवी दृष्टी मांडते. शोचा समारोप एका भावनिक, शांत क्षणात झाला. जो लक्झरीच्या अधिक संवेदनशील आणि परिष्कृत युगाकडे निर्देश करतो. समकालीन स्टार पॉवर आणि शतकानुशतकांची भारतीय कला यांच्या या संगमाने, जागतिक कुट्योरच्या कथानकात मनीष मल्होत्राचं वर्चस्व पुन्हा एकदा ठामपणे अधोरेखित केलं आहे.
