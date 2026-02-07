Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

पुरंदर तालुक्यातील उदाचीवाडी येथे केवळ एक गुंठा जमीन नावावर करून देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:16 PM
एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

सासवड : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, हाणामाऱ्या, लुटमार, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना उघडकीस येत असतात. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुरंदर तालुक्यातील उदाचीवाडी येथे केवळ एक गुंठा जमीन नावावर करून देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

 

शुक्रवारी (दि. ६) पहाटे घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, सासवड पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत पिता- पुत्रांना अटक केली आहे. याप्रकरणी विकी मुरली राजपूत (वय ३०) यांनी सासवड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पृथ्वीराज उत्तरसिंग राठोड (वय २७) व त्याचे वडील उत्तरसिंग रामकुमार राठोड (वय ५५, दोघे रा. भोसे, ता. खेड) यांना अटक करण्यात आली आहे.

फिर्यादी यांच्या नावावर चाकण व वाकड येथे प्रत्येकी एक गुंठा जमीन आहे. यापैकी एक गुंठा जमीन नावावर करून देण्यासाठी आरोपी वारंवार दबाव टाकत होते. मात्र फिर्यादीने नकार दिल्याने ४ फेब्रुवारी रोजी फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. शुक्रवारी पहाटे आरोपी उदाचीवाडी येथे फिर्यादीच्या घरी आले. शिवीगाळ करत दरवाजा उघडण्याची धमकी देत पिस्तुलातून दोन राऊंड फायर केल्याचा आरोप आहे. गोळीबाराचा आवाज ऐकून शेजारी जागे झाल्यानंतर आरोपी चारचाकी वाहनातून पसार झाले. भोर उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर व पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक परमेश्वर गोडसे करीत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या

जालना येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ही घटना शहरातील मंगळ बाजार चौकासमोर शुक्रवारी घडली आहे. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव शाहेद सगीर शेख असे आहे. या खुनाच्या घटनेमुळे जालना शहरात खळबळ उडाली आहे. शाहेद शेख याचा काही व्यक्तींशी वाद झाला होता. आपआपसातील भांडणातून एक ते दोन जणांनी शाहेद शेख याच्यावर धारदार शस्त्राने वार केले. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात शाहेद शेख गंभीर जखमी झाला. हल्ल्यानंतर शाहेद शेख याला तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले.

Published On: Feb 07, 2026 | 01:16 PM

