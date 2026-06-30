मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Price Hikes In Lpg Petrol And Diesel Have Thrown The Common Mans Budget Out Of Gear In Risod

Risod News : महागाईचा वाढता फटका! गॅस, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

Updated On: Jun 30, 2026 | 08:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

गेल्या दोन महिन्यांत एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत १,००० रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याने गृहिणींचे मासिक बजेट कोलमडले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

रिसोड : गेल्या दोन महिन्यांत घरगुती एलपीजी, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. आधीच महागाईने हैराण झालेल्या कुटुंबांसाठी इंधन दरवाढीने आणखी अडचणी निर्माण केल्या असून, “महागाईच्या काळात जगायचे कसे?” असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

प्रभाग 25 मधील स्वच्छता अन् सफाईची कामे तातडीने पूर्ण करा; राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांच्या प्रशासनाला सूचना

केंद्र सरकारने एप्रिल २०२६ मध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सुमारे ७५ रुपयांची वाढ केली. त्यानंतर अनेक शहरांमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत ९८० ते १,००० रुपयांहून अधिक झाली आहे. याचा थेट परिणाम गृहिणींच्या मासिक बजेटवर झाला असून, स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसचा खर्च वाढल्याने अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले आहे.

व्यावसायिक वापराच्या १९ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही टप्प्याटप्प्याने वाढ झाली असून, त्याची किंमत २,२०० ते २,३०० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे हॉटेल, खानावळ, भोजनालय, नाश्ता केंद्र, चहाच्या टपऱ्या, बेकरी आणि लघुउद्योजकांवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. परिणामी, खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महागाईमुळे खाद्यतेल, साखर, चहा, डाळी, साबण यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे दरही वाढले आहेत. मात्र, उत्पन्नात त्यानुसार वाढ न झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडले आहे. मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबांसाठी तर ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनली असून, वाढत्या खर्चामुळे घर चालवणे कठीण झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

Buldhana News : पावसाची संथ गती, टंचाईची तीव्रता कायम! पेरण्यांची गतीही चांगली मंदावली

रिसोड परिसरातील गंगासागर चोपडे, तेजस्विनी रोडगे, ज्योती गाहे आणि लता खंदारे यांनी महागाईमुळे घरखर्चाचा ताळमेळ बसवणे अवघड झाले असून, सरकारने दरवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. नागरिकांच्या मते, जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत आहे.

Web Title: Price hikes in lpg petrol and diesel have thrown the common mans budget out of gear in risod

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 08:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उद्धव ठाकरेंकडून पहिला उमेदवार जाहीर, वाशिममधून ‘या’ शिवसैनिकाला मिळणार खासदारकीची उमेदवारी
1

उद्धव ठाकरेंकडून पहिला उमेदवार जाहीर, वाशिममधून ‘या’ शिवसैनिकाला मिळणार खासदारकीची उमेदवारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NHMच्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, शासन निर्णय जारी

NHMच्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, शासन निर्णय जारी

Jun 30, 2026 | 09:27 PM
Gaurav Khanna Divorce : गौरव खन्नाने जिंकली मनं! ‘ती माझी पत्नी आहे…’, पत्नीच्या खुलाशानंतर अभिनेत्याची पहिली प्रतिक्रिया

Gaurav Khanna Divorce : गौरव खन्नाने जिंकली मनं! ‘ती माझी पत्नी आहे…’, पत्नीच्या खुलाशानंतर अभिनेत्याची पहिली प्रतिक्रिया

Jun 30, 2026 | 09:20 PM
मारुती सुझुकीचा धमाका;  नव्या लूक आणि ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ २३ जुलैला होणार लाँच!

मारुती सुझुकीचा धमाका;  नव्या लूक आणि ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ २३ जुलैला होणार लाँच!

Jun 30, 2026 | 09:13 PM
Welcome to the Jungle Box Office: विकेंडनंतरही दमदार कमाई कायम; पहिल्या सोमवारी 8 कोटींचा गल्ला

Welcome to the Jungle Box Office: विकेंडनंतरही दमदार कमाई कायम; पहिल्या सोमवारी 8 कोटींचा गल्ला

Jun 30, 2026 | 09:04 PM
Mahindra News: महिंद्राची मोठी तयारी! येत्या काही महिन्यांत लॉन्च होणार ३ नवीन दमदार एसयूव्ही

Mahindra News: महिंद्राची मोठी तयारी! येत्या काही महिन्यांत लॉन्च होणार ३ नवीन दमदार एसयूव्ही

Jun 30, 2026 | 08:50 PM
TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Jun 30, 2026 | 08:45 PM
Aali Aali Navri Song : मराठी संगीतप्रेमींनो… तुमच्या प्लेलिस्टसाठी नवं लग्नगीत! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचं नवं गाणं प्रदर्शित

Aali Aali Navri Song : मराठी संगीतप्रेमींनो… तुमच्या प्लेलिस्टसाठी नवं लग्नगीत! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचं नवं गाणं प्रदर्शित

Jun 30, 2026 | 08:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा