मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Congress Youth Congress Protest Over Tet Paper Leak Demands Dada Bhuse Resignation

TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Updated On: Jun 30, 2026 | 08:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

टीईटी पेपरफुटी प्रकरणावरून काँग्रेसने राज्य सरकारविरोधातील आंदोलनाची तीव्रता वाढवली आहे. युवक काँग्रेसने सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर निदर्शने करत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

टीईटी (TET) पेपरफुटी प्रकरणावरून काँग्रेसने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. युवक काँग्रेसने सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आंदोलनादरम्यान भाजपा-महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले. टीईटी पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

‘सरकारला परीक्षा व्यवस्थित घेता येत नाही’

युवक काँग्रेसने आरोप केला की, रविवारी होणाऱ्या टीईटी परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका संच शनिवारी ठाण्यात फुटल्याने परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली. यामुळे लाखो उमेदवारांचे नुकसान झाले असून राज्य सरकारला एकही स्पर्धा परीक्षा पारदर्शकपणे घेता येत नसल्याची टीका आंदोलनकर्त्यांनी केली.

‘राम मंदिरातील देणग्यांच्या हिशोबावर प्रश्नचिन्ह’; राज ठाकरे यांचा गंभीर आरोप, केंद्र सरकारवरही साधला निशाणा

काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडील विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून सरकारने याप्रकरणी जबाबदारी स्वीकारावी.

दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

आंदोलनादरम्यान शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी युवक काँग्रेसने केली. जोपर्यंत राजीनामा घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

याआधीही काँग्रेसची आक्रमक भूमिका

यापूर्वी काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना NSUI ने सागर साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या वाहनाला काळे झेंडे दाखवत निषेध नोंदवला होता. त्याआधी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षणमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेरही आंदोलन करण्यात आले होते.

ऑपरेशन टायगर 3.0 ची मोठी शिकार! ‘सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला’; शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

सलग तिसऱ्या दिवशी आंदोलन छेडत काँग्रेसने टीईटी पेपरफुटीचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे लावून धरला असून, या प्रकरणावर सरकारची भूमिका आणि पुढील कारवाईकडे राज्यातील विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Congress youth congress protest over tet paper leak demands dada bhuse resignation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 08:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ओबीसी विचार महाराष्ट्राचा, तो देशभर पोहोचवण्याची गरज’; हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आवाहन
1

‘ओबीसी विचार महाराष्ट्राचा, तो देशभर पोहोचवण्याची गरज’; हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आवाहन

Maha TET Exam Online: महा टीईटी परीक्षा पुढच्या वर्षापासून ऑनलाईन होणार; पेपर लीकनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
2

Maha TET Exam Online: महा टीईटी परीक्षा पुढच्या वर्षापासून ऑनलाईन होणार; पेपर लीकनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

NCP Merger: शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की भाजपच्या एनडीएमध्ये सामील होणार? आमदारांमध्ये दोन मतप्रवाह
3

NCP Merger: शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की भाजपच्या एनडीएमध्ये सामील होणार? आमदारांमध्ये दोन मतप्रवाह

Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे बिहारमध्ये; ‘या’ मुख्य आरोपीच्या पत्नीला पाटणातून करण्यात आली अटक
4

Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे बिहारमध्ये; ‘या’ मुख्य आरोपीच्या पत्नीला पाटणातून करण्यात आली अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

TET पेपरफुटीवर काँग्रेस आक्रमक; सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर आंदोलन, दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Jun 30, 2026 | 08:45 PM
Aali Aali Navri Song : मराठी संगीतप्रेमींनो… तुमच्या प्लेलिस्टसाठी नवं लग्नगीत! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचं नवं गाणं प्रदर्शित

Aali Aali Navri Song : मराठी संगीतप्रेमींनो… तुमच्या प्लेलिस्टसाठी नवं लग्नगीत! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचं नवं गाणं प्रदर्शित

Jun 30, 2026 | 08:35 PM
‘सीडी १००’ दुचाकीचे हे फीचर्स ज्यामुळे ती बनली ८०-९० च्या दशकातील सर्वात फेमस बाईक? जाणून घ्या

‘सीडी १००’ दुचाकीचे हे फीचर्स ज्यामुळे ती बनली ८०-९० च्या दशकातील सर्वात फेमस बाईक? जाणून घ्या

Jun 30, 2026 | 08:30 PM
‘राम मंदिरातील देणग्यांच्या हिशोबावर प्रश्नचिन्ह’; राज ठाकरे यांचा गंभीर आरोप, केंद्र सरकारवरही साधला निशाणा

‘राम मंदिरातील देणग्यांच्या हिशोबावर प्रश्नचिन्ह’; राज ठाकरे यांचा गंभीर आरोप, केंद्र सरकारवरही साधला निशाणा

Jun 30, 2026 | 08:19 PM
शरीरात वारंवार उद्भवणाऱ्या या सवयी असू शकतात कॅन्सरचे संकेत, वेळीच सावध व्हा नाहीतर… तज्ञांनी दिला अलर्ट

शरीरात वारंवार उद्भवणाऱ्या या सवयी असू शकतात कॅन्सरचे संकेत, वेळीच सावध व्हा नाहीतर… तज्ञांनी दिला अलर्ट

Jun 30, 2026 | 08:15 PM
ZIM Vs BAN: लाज गेली! झिम्बाब्वेचा बांगलादेशवर ८५ रन्सने मोठा विजय, 25 वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला

ZIM Vs BAN: लाज गेली! झिम्बाब्वेचा बांगलादेशवर ८५ रन्सने मोठा विजय, 25 वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला

Jun 30, 2026 | 08:09 PM
Risod News : महागाईचा वाढता फटका! गॅस, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

Risod News : महागाईचा वाढता फटका! गॅस, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

Jun 30, 2026 | 08:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा