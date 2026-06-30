मारुती सुझुकीचा धमाका;  नव्या लूक आणि ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ २३ जुलैला होणार लाँच!

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘मारुती सुझुकी’ आपल्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या एसयूव्हीपैकी एक असलेल्या ‘ब्रेझा’चे नवीन फेसलिफ्ट व्हर्जन देशांतर्गत बाजारपेठेत उतरवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. २३ जुलै २०२६ रोजी ही कार अधिकृतपणे लाँच केली जाणार आहे. भारतीय बाजारपेठेत आल्यापासून ब्रेझाने आतापर्यंत १४ लाखांहून अधिक ग्राहकांचा विश्वास जिंकला असून, टाटा नेक्सॉन आणि ह्युंदाई व्हेन्यू यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देण्यासाठी हा नवीन अपडेटेड अवतार बाजारात आणला जात आहे.
इंजिन आणि नवीन ६-स्पीड ट्रान्समिशन
या नवीन मॉडेलमध्ये सर्वात मोठा यांत्रिक बदल ट्रान्समिशनमध्ये पाहायला मिळेल. सध्याच्या ५-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सऐव्हेजी आता ६-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे हायवेवर गाडी चालवताना इंजिनचा वेग संतुलित राहील आणि ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक सुधारेल. गाडीमध्ये सध्याचेच १.५-लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कायम ठेवले जाईल, जे १०२ पॉवर आणि १३७ टॉर्क जनरेट करते.
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सीएनजी मॉडेलमध्ये मोठा बदल
मारुती सुझुकी या कारच्या फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी व्हर्जनमध्ये एक मोठा आणि सोयीस्कर बदल करणार आहे. सध्या सीएनजी सिलेंडर बूट स्पेसमध्ये (डिकी) असतो, ज्यामुळे सामान ठेवण्यास जागा उरत नाही. परंतु, नवीन ब्रेझामध्ये हा सीएनजी टँक थेट गाडीच्या खालच्या भागात बसवला जाईल. यामुळे ग्राहकांना डिकीमध्ये मोठी आणि व्यावहारिक जागा मिळणार आहे. सीएनजी मोडमध्ये हे इंजिन ८७ पॉवर आणि १२१.५ टॉर्क प्रदान करेल.
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हाय-टेक इंटीरियर आणि वैशिष्ट्ये
नवीन ब्रेझाचे इंटीरियर पूर्वीपेक्षा अधिक आधुनिक असेल. यात सध्याच्या ९-इंच स्क्रीनऐवजी नवीन १०.२५-इंचची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम पाहायला मिळेल, ज्याचे ग्राफिक्स आणि कनेक्टिव्हिटी फीचर्स अधिक प्रगत असतील. याशिवाय हेड्स-अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमॅटिक क्लायमेट, फ्लॅट-बॉटम स्टिअरिंग व्हील, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि ३६०-डिग्री कॅमेरा यांसारखे प्रीमियम फीचर्स यामध्ये कायम राहतील.
बाहेरून विचार केला तर, गाडीच्या मूळ आकारात बदल न करता केवळ नवीन डिझाईनचे अलॉय व्हील्स, अपडेटेड बॉडी क्लॅडिंग आणि हेडलाईट्स-टेललाईट्समध्ये किरकोळ बदल केले जातील. सध्याच्या मॉडेलची किंमत ८.४ लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते, तर नवीन फेसलिफ्ट मॉडेलसाठी ग्राहकांना थोडी अधिक किंमत मोजावी लागू शकते.