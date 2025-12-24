Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Prithviraj Chavan News Prithviraj Chavans Re Introductory Legislation Regarding Marathi Prime Minister Present Prime Minister

Prithviraj Chavan News: ‘मराठी पंतप्रधानाबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांचे पुन्हा सूचक विधान’; सध्याचे पंतप्रधान…

अमेरिकेत सध्या एपस्टीन फाईलबाबत मोठा गदारोळ सुरू आहे, अनेक कागदपत्रांमधील अनेक नावे नष्ट करण्यासाठी त्यावर काळ्या रंगाने ती मिटवण्यात आल्याने पूर्ण सत्य जगासमोर आले नाही.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:22 PM
Prithviraj Chavan News: ‘मराठी पंतप्रधानाबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांचे पुन्हा सूचक विधान’; सध्याचे पंतप्रधान…

Prithviraj Chavan News: 'मराठी पंतप्रधानाबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांचे पुन्हा सूचक विधान'; सध्याचे पंतप्रधान...

Follow Us:
Follow Us:
  • देशाच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता
  • मराठी व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकते, ही शक्यता मी आधीही व्यक्त केली होती
  • काही मेल्समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याही नावाचा उल्लेख
Prithviraj Chavan News: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी देशाच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता असल्याचे भाकित केले होते. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा एपस्टिन फाईलच्या वादावर भाष्य केल आहे. याच पार्श्वभूमीवर बोलतान त्यांनी मराठी व्यक्तीच्या पंतप्रधान पदाबाबतही खळबळजनक दावा केला आहे. मराठी पंतप्रधान होतील, पण ते बारामती किंवा कराडमधून नसतील, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

१९ डिसेंबरला देशात राजकीय उलथापालथ होईल होईल, असा दावा आपण कधीच केला नाही. ती फक्त शक्यता व्यक्त केली होती. असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तसेच, एपस्टिन प्रकरणाशी संबंदित अनेक नवीन कागदपत्रेही समोर येऊ शकतात. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणासोबतच भारतीय राजकारणावरही होऊ शकतो. असही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.

Mumbai High Court: “जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असेल तर…”, मुंबईतील वायू प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मराठी व्यक्तीच्या पंतप्रधान पदाच्या चर्चेबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, “मराठी व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकते, ही शक्यता मी आधीही व्यक्त केली होती. पण ती व्यक्ती बारामत किंवा कराडमधली नसेल, ती मराठी व्यक्त कोण असू शकते, हे राजकारणातील जाणकारांना चांगलंच माहिती आहे. पण देशाचे विद्यमान पंतप्रधान मात्र ‘ऑन बोर्ड’ आहेत. अनेक कागदपत्रातून पुढे येत आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

चव्हाण यांनी यावेळी पुन्हा एकदा एपस्टिन प्रकरणाचा उल्लेख केला. जेफ्री एपस्टिन नावाच्या व्यक्तीने अनेक आंतराराष्ट्रीय आणि राजकीय नेत्यांची गुप्तपणे चित्रफित तयार केली होती, या प्रकरणात अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आरोपही कऱण्यात आले होते. या प्रकरणातील दोषी असलेल्या सर्वांची नावं जगासमोर यायली हवीत, अशी मागणी अमेरिकेतही होत आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित काही मेल्समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याही नावाचा उल्लेख असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तर केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीदेखील एपस्टीनची भेट घेतली होती का, याचं उत्तर केंद्र सरकारने दिले पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

अमेरिकेत सध्या एपस्टीन फाईलबाबत मोठा गदारोळ सुरू आहे, अनेक कागदपत्रांमधील अनेक नावे नष्ट करण्यासाठी त्यावर काळ्या रंगाने ती मिटवण्यात आल्याने पूर्ण सत्य जगासमोर आले नाही. या फाईलमध्ये काही भारतीयांची नावे असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra Politics: “माझे 1000 रुपये अजून…”; ठाकरेंच्या युतीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची जहरी टीका

हरदीप पुरी हे न्यूयॉर्कमध्ये भारताचे राजदूत होते. त्यांच्या आणि एपस्टीन यांच्या अनेक वेळा भेटीगाठी झाल्याचा उल्लेख कागदपत्रांमध्ये आढळतो, असे चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र, आपण अद्याप सर्व कागदपत्रे तपासलेली नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कारण हा सुमारे ३०० GB चा प्रचंड डेटा असून त्यामध्ये लक्षावधी फोटो, लक्षावधी कागदपत्रे आणि ई-मेल्सचा समावेश आहे.

या डेटामधून सर्व माहिती समोर येऊ शकते, पण ते काम अजिबात सोपे नाही, असे चव्हाण म्हणाले. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत जगभरातील माध्यमांना याच डेटाचा सखोल अभ्यास करावा लागणार असून, हेच काम सर्व मीडियासमोर असणार असल्याची पुष्टीही त्यांनी दिली.

 

 

Web Title: Prithviraj chavan news prithviraj chavans re introductory legislation regarding marathi prime minister present prime minister

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 03:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
1

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार
2

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी
3

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…
4

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM