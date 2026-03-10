Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  A New Revolution In The Treatment Of Heart Disease Abbott Launches Advanced Stent Zions Skypoint In India

Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

अ‍ॅबॉटने भारतात प्रगत 'झायन्स स्कायपॉइंट' स्टेंट सादर केला आहे. मोठ्या धमन्या आणि लांब ब्लॉकेजच्या उपचारांसाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी असून हृदयविकार तज्ज्ञांसाठी मोठी प्रगती आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 04:03 PM
हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! (Photo Credit- X)

Abbott Xience Skypoint Stent Launch India: जागतिक आरोग्यसेवा कंपनी अ‍ॅबॉट ने आज भारतात झायन्स स्कायपॉइंट च्या लाँचची घोषणा केली. अ‍ॅबॉटच्या जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या झायन्स एव्हरोलिमस (औषध)-उत्सर्जित कोरोनरी स्टेंट कुटुंबातील हा सर्वात प्रगत पिढीतील स्टेंट आहे. हा स्टेंट अधिक लवचिक असून हृदयाच्या धमन्यांमधून विशेषतः मोठ्या रक्तवाहिन्यांमधून मार्गदर्शन करणे डॉक्टरांसाठी अधिक सोपे व्हावे यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. तसेच तो जटिल हृदयातील ब्लॉकेजच्या उपचारांसाठी अधिक योग्य आहे.

भारतातील वाढत्या हृदयविकारावर प्रभावी उपाय

अ‍ॅबॉटच्या भारत आणि दक्षिण आशियातील व्हॅस्क्युलर व्यवसायाचे जनरल मॅनेजर तुषार शर्मा म्हणाले, “भारतामध्ये झायन्स स्कायपॉइंटच्या लाँचमुळे कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीज चा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी एक महत्त्वाची प्रगती दर्शविली जाते. भारतात हा आजही मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. आज अनेक रुग्णांमध्ये वाढता हायपरटेन्शन, डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल आणि जीवनशैलीशी संबंधित धोके यामुळे कमी वयातच गंभीर ब्लॉकेज विकसित होत आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांना अशा स्टेंटची गरज आहे जे सुरक्षितपणे धमन्यांमधील अवघड भागांपर्यंत पोहोचू शकतील आणि विविध प्रकारच्या ब्लॉकेजचा उपचार करू शकतील. स्कायपॉइंट अधिक अचूकता आणि सुधारित कार्यक्षमता प्रदान करतो आणि देशभरात प्रगत हृदय उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या बांधिलकीला अधिक बळकटी देतो.”

भारतीय रुग्णांसाठी अधिक विस्तृत आकारांची श्रेणी

अ‍ॅबॉटने झायन्सच्या नवीन पिढ्या सादर केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश डॉक्टरांना अत्याधुनिकडीईएस तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हा आहे. या लाँचसह झायन्स स्कायपॉइंटने झायन्स कुटुंबाने आतापर्यंत दिलेल्या सर्वात विस्तृत आकार मॅट्रिक्सची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे लांबलेझनच्या उपचारांना आधार मिळतो आणि प्रत्येक प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या स्टेंटची संख्या कमी करण्यात मदत होते. या प्लॅटफॉर्ममध्ये 4.5 मिमी आणि 5.0 मिमी व्यासाचे पर्यायही समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे 5.25 मिमी पर्यंतच्या रक्तवाहिन्यांसाठी दर्शविला गेलेला हा एकमेव डीईएस ठरतो. हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे कारण प्रत्यक्ष उपचारांमध्ये अनेक रुग्णांच्या धमन्यांचे आकार मोठे किंवा विविध प्रकारचे असू शकतात आणि त्यासाठी योग्य आकाराचा स्टेंट आवश्यक असतो.

Recipe : खास प्रसंगावेळी घरी बनवा गोडसर चवीची ‘तांदळाची फिरनी’, चव अशी की सर्वच होतील खुश

लांब लेझन (ब्लॉकेज) साठी एकच स्टेंट उपाय

अनेक रुग्णांना लांब ब्लॉकेजच्या उपचारांची आवश्यकता असते. पारंपरिकपणे, कार्डिओलॉजिस्ट दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक एकमेकांवर बसवलेले स्टेंट वापरत असत, ज्यामुळे प्रक्रियेची जटिलता वाढत असे. झायन्स स्कायपॉइंटमुळे डॉक्टरांना 48 मिमी सिंगल-स्टेंट वापरण्याचा पर्याय उपलब्ध होतो. त्यामुळे अनेक स्टेंट वापरण्याऐवजी एकाच स्टेंटद्वारे अधिक लांब लेझनचा उपचार करता येतो. यामुळे प्रक्रियेचा कालावधी, रेडिएशन एक्स्पोजर, आणि रुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉन्ट्रास्ट डाईचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

सुलभ मार्गदर्शनासाठी अधिक स्मार्ट डिझाइन

स्कायपॉइंट हृदयाच्या धमन्यांमधून अधिक सहजपणे पुढे सरकता यावे यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. यात एक स्लिम आणि स्मूथ डिलिव्हरी सिस्टीम वापरली आहे, जी डॉक्टरांना अरुंद किंवा वळणदार मार्गांमधून स्टेंट अधिक चांगल्या नियंत्रणासह मार्गदर्शन करण्यास मदत करते. या सुधारणा कठीण ब्लॉकेजपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे करतात आणि जटिल प्रकरणांमध्येही विश्वासार्ह कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यास मदत करतात.

हृदयातील सर्वात महत्त्वाच्या धमन्यांपैकी एका धमन्येचा उपचार

झायन्स स्कायपॉइंटमध्ये लेफ्ट-मेन इंडिकेशन समाविष्ट आहे, ज्यामुळे कोरोनरी आर्टरीच्या सर्वात महत्त्वाच्या भागांपैकी एका भागाचा उपचार करताना डॉक्टरांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतात. लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ही हृदयातील अत्यंत महत्त्वाच्या रक्तवाहिन्यांपैकी एक आहे. ती हृदयाच्या मोठ्या भागाला रक्तपुरवठा करते. या ठिकाणी होणारे ब्लॉकेज अत्यंत उच्च जोखमीचे असते, कारण त्याचा परिणाम आणखी दोन प्रमुख शाखांवर होतो. या गुंतागुंतीमुळे पारंपरिकपणे लेफ्ट मेन डिसीजच्या उपचारासाठी कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्टिंग (सीएबीजी) आवश्यक मानले जात असे. परंतु झायन्स स्कायपॉइंटसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आता निवडक रुग्णांमध्ये स्टेंटद्वारे हस्तक्षेप करणे हा एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतो.

कडक उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! झटपट घरी बनवा आंबटगोड कैरीचे पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

झायन्स स्कायपॉइंट हे स्थापित झायन्स लेगसीवर आधारित आहे, जे जगातील सर्वाधिक अभ्यास करण्यात आलेल्या डीईएस प्लॅटफॉर्मपैकी एक आहे. याला अनेक वर्षांच्या क्लिनिकल एव्हिडन्सचा आधार आहे, ज्यामध्ये 120 पेक्षा अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स आणि 10 वर्षांचा क्लिनिकल डेटा समाविष्ट आहे. जागतिक स्तरावर झायन्स स्टेंटचा वापर करून 20 दशलक्षांपेक्षा अधिक इम्प्लांट्स करण्यात आले आहेत. या स्टेंटमध्ये अ‍ॅबॉटची स्वतःची फ्लुओरोपॉलिमर कोटिंग आणि सिद्ध झालेली कोबाल्ट-क्रोमियम संरचना वापरली आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळ सुरक्षितता आणि टिकाऊ परिणामांची मजबूत परंपरा पुढे चालू राहते. शेवटी, यामागील उद्देश डॉक्टरांना अधिक उपचार पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि रुग्णांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण करणे हा आहे ज्यामुळे दीर्घकालीन हृदय आरोग्य सुधारण्यास मदत होते आणि लोकांना अधिक निरोगी व परिपूर्ण जीवन जगता येते.

Published On: Mar 10, 2026 | 04:03 PM

