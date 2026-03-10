Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

सृष्टी डबास यांनी नोकरी सांभाळत यूपीएससीची तयारी करून पहिल्याच प्रयत्नात AIR ६ मिळवून आयएएस अधिकारी बनल्या. त्यांच्या बालपणातील अडचणींवर मात करत त्यांनी आईचे नाव मोठे करण्याचा निर्धार केला.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

यूपीएससी परीक्षा ही देशातील सर्वांत कठीण आणि प्रतिष्ठेची परीक्षा मानली जाते. काही लोक एका प्रयत्नात यशस्वी होतात, तर काहींना अनेक वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. मात्र, सृष्टी डबास या आपल्या चिकाटी आणि कष्टाने पहिल्याच प्रयत्नात ऑल इंडिया रँक (AIR) ६ मिळवून आयएएस अधिकारी बनल्या.

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

सृष्टी डबास यांचा जन्म १३ ऑक्टोबर १९८८ रोजी झाला. लहानपणापासूनच त्या अभ्यासात हुशार होत्या. दिल्लीमधील गंगा इंटरनॅशनल स्कूलमधून शिक्षण घेतल्यानंतर बारावीत ९६.३३ टक्के गुण मिळवले. पुढे त्यांनी इंद्रप्रस्थ कॉलेजमधून पॉलिटिकल सायन्समध्ये बीए पूर्ण केला आणि त्यानंतर एमए केले. अभ्यासाबरोबरच त्या उत्कृष्ट कथ्थक डान्सर देखील आहेत.

सृष्टी डबास यांच्या बालपणात घरातील परिस्थिती सोपी नव्हती; आई-वडील वेगळे होते आणि त्या स्वतःच्या कष्टाने आईचे नाव मोठे करायचा निर्धार करीत होत्या. त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण करून दाखवली आणि संपूर्ण जगाला दाखवले की परिस्थिती कशीही असली तरी कठोर परिश्रमाने यश मिळवता येते. सृष्टी डबास आरबीआय मुंबईमध्ये एचआर बँड ग्रेड २ कर्मचारी म्हणून काम करत होत्या. दिवसाच्या नोकरीसह रात्री यूपीएससीसाठी अभ्यास करणे अवघड होते, पण त्या कधीही हार मानल्या नाहीत. कोणत्याही कोचिंगशिवाय त्या स्वतःच्या मेहनतीवर अवलंबून राहिल्या आणि पहिल्याच प्रयत्नात रँक ६ मिळवून आयएएस अधिकारी झाल्या.

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल 

त्यांच्या यशाची मुख्य गुरुकिल्ली म्हणजे संयम, चिकाटी आणि आत्मविश्वास. त्या म्हणतात, “यूपीएससीची तयारी करताना फक्त कोचिंग नोट्सवर अवलंबून राहू नका; वेगवेगळी पुस्तके वाचा, वर्तमानपत्रांवर नियमित लक्ष ठेवा, आणि चालू घडामोडींविषयी अपडेट राहा.” त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की स्वतःवर विश्वास ठेवा, कठोर परिश्रम करा आणि ध्येयाकडे लक्ष केंद्रित करा. सृष्टी डबास यांचा प्रवास दाखवतो की, नोकरी सांभाळून देखील, आत्मविश्वास, समर्पण आणि चिकाटी ठेवून कोणताही मोठा ध्येय साध्य करता येतो. त्यांनी आपल्या यशाने प्रेरणा दिली आहे की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत आणि चिकाटीने स्वप्न सत्यात उतरवता येते.

Web Title: Ias srishti dabas upsc success story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल
1

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ
2

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक
3

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

UPSC पास केल्यानंतर कसा असतो अधिकाऱ्यांचा डेली रुटीन? दोन वर्षांसाठी मिळते ट्रेनिंग
4

UPSC पास केल्यानंतर कसा असतो अधिकाऱ्यांचा डेली रुटीन? दोन वर्षांसाठी मिळते ट्रेनिंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

Mar 10, 2026 | 03:49 PM
US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Mar 10, 2026 | 03:45 PM
Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Mar 10, 2026 | 03:40 PM
Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Mar 10, 2026 | 03:36 PM
मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

Mar 10, 2026 | 03:34 PM
TETमध्ये इंग्रजी सक्तीची करा! मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी पळवाटा रोखण्यासाठी परिपत्रक

TETमध्ये इंग्रजी सक्तीची करा! मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी पळवाटा रोखण्यासाठी परिपत्रक

Mar 10, 2026 | 03:33 PM
Navi Mumbai : नवराष्ट्रच्या बातमीचा इम्पॅक्ट; कळंबोली स्मशानभूमीत अघोरी कृत्यांचा थरार; नागरिकांनी घेतला आक्रमक पवित्रा

Navi Mumbai : नवराष्ट्रच्या बातमीचा इम्पॅक्ट; कळंबोली स्मशानभूमीत अघोरी कृत्यांचा थरार; नागरिकांनी घेतला आक्रमक पवित्रा

Mar 10, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM