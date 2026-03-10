नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

यूपीएससी परीक्षा ही देशातील सर्वांत कठीण आणि प्रतिष्ठेची परीक्षा मानली जाते. काही लोक एका प्रयत्नात यशस्वी होतात, तर काहींना अनेक वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. मात्र, सृष्टी डबास या आपल्या चिकाटी आणि कष्टाने पहिल्याच प्रयत्नात ऑल इंडिया रँक (AIR) ६ मिळवून आयएएस अधिकारी बनल्या.
सृष्टी डबास यांचा जन्म १३ ऑक्टोबर १९८८ रोजी झाला. लहानपणापासूनच त्या अभ्यासात हुशार होत्या. दिल्लीमधील गंगा इंटरनॅशनल स्कूलमधून शिक्षण घेतल्यानंतर बारावीत ९६.३३ टक्के गुण मिळवले. पुढे त्यांनी इंद्रप्रस्थ कॉलेजमधून पॉलिटिकल सायन्समध्ये बीए पूर्ण केला आणि त्यानंतर एमए केले. अभ्यासाबरोबरच त्या उत्कृष्ट कथ्थक डान्सर देखील आहेत.
सृष्टी डबास यांच्या बालपणात घरातील परिस्थिती सोपी नव्हती; आई-वडील वेगळे होते आणि त्या स्वतःच्या कष्टाने आईचे नाव मोठे करायचा निर्धार करीत होत्या. त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण करून दाखवली आणि संपूर्ण जगाला दाखवले की परिस्थिती कशीही असली तरी कठोर परिश्रमाने यश मिळवता येते. सृष्टी डबास आरबीआय मुंबईमध्ये एचआर बँड ग्रेड २ कर्मचारी म्हणून काम करत होत्या. दिवसाच्या नोकरीसह रात्री यूपीएससीसाठी अभ्यास करणे अवघड होते, पण त्या कधीही हार मानल्या नाहीत. कोणत्याही कोचिंगशिवाय त्या स्वतःच्या मेहनतीवर अवलंबून राहिल्या आणि पहिल्याच प्रयत्नात रँक ६ मिळवून आयएएस अधिकारी झाल्या.
त्यांच्या यशाची मुख्य गुरुकिल्ली म्हणजे संयम, चिकाटी आणि आत्मविश्वास. त्या म्हणतात, “यूपीएससीची तयारी करताना फक्त कोचिंग नोट्सवर अवलंबून राहू नका; वेगवेगळी पुस्तके वाचा, वर्तमानपत्रांवर नियमित लक्ष ठेवा, आणि चालू घडामोडींविषयी अपडेट राहा.” त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की स्वतःवर विश्वास ठेवा, कठोर परिश्रम करा आणि ध्येयाकडे लक्ष केंद्रित करा. सृष्टी डबास यांचा प्रवास दाखवतो की, नोकरी सांभाळून देखील, आत्मविश्वास, समर्पण आणि चिकाटी ठेवून कोणताही मोठा ध्येय साध्य करता येतो. त्यांनी आपल्या यशाने प्रेरणा दिली आहे की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत आणि चिकाटीने स्वप्न सत्यात उतरवता येते.