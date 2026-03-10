Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

बाईक जुनी झाली की अनेकदा तिच्या परफॉर्मन्सवर परिणाम होतो. तसेच यामुळे बाईकचा मायलेज देखील कमी होतो. मात्र, काही सोप्या टिप्समुळे बाईकचा मायलेज सुधारू शकतो.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:58 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • बाईकने चांगला मायलेज द्यावा ही प्रत्येकाची अपेक्षा
  • सोप्या टिप्स वापरून वाढू शकतो बाईकचा मायलेज
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
Bike ने उत्तम मायलेज द्यावा यासाठी अनेक जण वेगवेगळ्या टिप्स वापरत असतात. त्यात जर बाईकची योग्य देखभाल केली गेली नाही तर मग हमखास तिच्या मायलेजवर परिणाम होतो.

भारतीय बाजारात अनेकांना चांगले मायलेज देणाऱ्या बाईकला ग्राहकांकडून जास्त पसंती मिळते. मात्र फक्त चांगली बाईक खरेदी करणे पुरेसे नसते. जर बाईक योग्य पद्धतीने चालवली आणि तिची नीट देखभाल केली, तर तिचे मायलेज आणखी चांगले मिळू शकते. आपल्या रायडिंग स्टाइलमध्ये थोडे बदल केल्यास इंधनाची बचत होते आणि बाईकचा टँकही जास्त काळ टिकतो. चला, यासाठी काही सोप्या टिप्स जाणून घेऊया.

बाईकचा मायलेज कसा वाढवता येईल?

टायर प्रेशर योग्य ठेवा

सर्वप्रथम बाईकच्या टायरमधील हवेचा दाब योग्य ठेवणे महत्त्वाचे आहे. टायरमध्ये हवा जास्त किंवा कमी नसावी. योग्य प्रेशर असल्यास बाईक रस्त्यावर सहज धावते आणि इंजिनवर अनावश्यक ताण पडत नाही. टायरमध्ये हवा कमी असल्यास बाइक रस्त्यावर घासत चालते, ज्यामुळे पेट्रोलचा वापर वाढतो.

बाइक नियमित देखभाल करा

बाईकची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग करणे खूप गरजेचे असते. इंजिन ऑईल वेळेवर बदलणे, तसेच एअर फिल्टर आणि ऑईल फिल्टरची तपासणी करत राहणे आवश्यक आहे. हे पार्ट्स खराब झाल्यास त्वरित बदलून घ्यावेत. नियमित सर्व्हिसिंगमुळे इंजिन चांगल्या स्थितीत राहते आणि मायलेजही सुधारते.

बाईकवर अनावश्यक वजन टाकू नका

बाईक ही आकाराने लहान असते. त्यामुळे तिच्यावर जास्त वजन ठेवल्यास इंजिनला अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि इंधनाचा वापर वाढतो. म्हणून बाईकवर ठेवलेल्या अनावश्यक वस्तू काढून टाकणे फायदेशीर ठरते.

संतुलित आणि स्थिर स्पीड ठेवा

बाईक चालवताना शक्यतो संतुलित आणि स्थिर वेग ठेवण्याचा प्रयत्न करा. वारंवार वेग वाढवणे-घटवणे किंवा खूप वेगात बाइक चालवल्यास पेट्रोल अधिक खर्च होते. जर बाइक सामान्य आणि स्थिर वेगात चालवली, तर इंधनाची बचत होते आणि खर्चही कमी होतो.

Published On: Mar 10, 2026 | 03:58 PM

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
