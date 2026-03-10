Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

भारतीय बाजारात अनेकांना चांगले मायलेज देणाऱ्या बाईकला ग्राहकांकडून जास्त पसंती मिळते. मात्र फक्त चांगली बाईक खरेदी करणे पुरेसे नसते. जर बाईक योग्य पद्धतीने चालवली आणि तिची नीट देखभाल केली, तर तिचे मायलेज आणखी चांगले मिळू शकते. आपल्या रायडिंग स्टाइलमध्ये थोडे बदल केल्यास इंधनाची बचत होते आणि बाईकचा टँकही जास्त काळ टिकतो. चला, यासाठी काही सोप्या टिप्स जाणून घेऊया.
सर्वप्रथम बाईकच्या टायरमधील हवेचा दाब योग्य ठेवणे महत्त्वाचे आहे. टायरमध्ये हवा जास्त किंवा कमी नसावी. योग्य प्रेशर असल्यास बाईक रस्त्यावर सहज धावते आणि इंजिनवर अनावश्यक ताण पडत नाही. टायरमध्ये हवा कमी असल्यास बाइक रस्त्यावर घासत चालते, ज्यामुळे पेट्रोलचा वापर वाढतो.
बाईकची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग करणे खूप गरजेचे असते. इंजिन ऑईल वेळेवर बदलणे, तसेच एअर फिल्टर आणि ऑईल फिल्टरची तपासणी करत राहणे आवश्यक आहे. हे पार्ट्स खराब झाल्यास त्वरित बदलून घ्यावेत. नियमित सर्व्हिसिंगमुळे इंजिन चांगल्या स्थितीत राहते आणि मायलेजही सुधारते.
बाईक ही आकाराने लहान असते. त्यामुळे तिच्यावर जास्त वजन ठेवल्यास इंजिनला अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि इंधनाचा वापर वाढतो. म्हणून बाईकवर ठेवलेल्या अनावश्यक वस्तू काढून टाकणे फायदेशीर ठरते.
बाईक चालवताना शक्यतो संतुलित आणि स्थिर वेग ठेवण्याचा प्रयत्न करा. वारंवार वेग वाढवणे-घटवणे किंवा खूप वेगात बाइक चालवल्यास पेट्रोल अधिक खर्च होते. जर बाइक सामान्य आणि स्थिर वेगात चालवली, तर इंधनाची बचत होते आणि खर्चही कमी होतो.