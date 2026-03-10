Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Vijay Will Always Be Very Special To Me Trisha Krishnans Old Statement Goes Viral Sparks Rumours Of Affair Again

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

सध्या , त्रिशा कृष्णन आणि विजय यांच्याबद्दल विविध अफवा ऐकू येत आहेत. दरम्यान, त्रिशा कृष्णनचे एक जुने विधान आता व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 04:01 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगमने घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची चर्चा असून, एका अभिनेत्रीशी त्याचे कथित प्रेमसंबंध असल्याचा आरोपही समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्रिशा कृष्णन ही वारंवार विजयसोबत दिसत असल्याने सोशल मीडियावर अनेक तर्क लावले जात आहेत. आजकाल थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. सोशल मीडियापासून ते वृत्तसंस्थांपर्यंत, त्रिशा कृष्णन आणि विजय यांच्याबद्दल विविध अफवा ऐकू येत आहेत. दरम्यान, त्रिशा कृष्णनचे एक जुने विधान आता व्हायरल होत आहे.

त्रिशा कृष्णनची एक जुनी मुलाखत व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये अभिनेत्रीने थलापती विजयचे कौतुक केले आहे. हा व्हिडिओ “घिल्ली” चित्रपटातील आहे, ज्यामध्ये त्रिशा कृष्णनने विजयसोबत पदार्पण केले होते. व्हिडिओमध्ये, अभिनेत्री म्हणते की विजय एक अद्भुत व्यक्ती आहे. “मी त्याच्यासोबत चार चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि खरे सांगायचे तर, जेव्हा आम्ही “घिल्ली” सुरू केले तेव्हा मी त्याच्याशी फारसा संवाद साधला नाही, कारण सर्वांना माहित आहे की विजय खूप शांत व्यक्ती आहे.”

‘वाराणसी’ साठी ग्लोबल ब्रँड पार्टनरशिप; SKY BLUE सिनेमॅटिक्सकडे एक्सक्लूसिव राइट्स, 120 देशांमध्ये होणार रिलीज

व्हिडिओमध्ये तिचे संभाषण पुढे चालू ठेवत, त्रिशा म्हणाली की तो सेटवर येतो, त्याचे काम करतो आणि निघून जातो, परंतु “घिल्ली” च्या टीमने निर्माण केलेल्या चांगल्या मैत्रीबद्दल ती खूप आभारी आहे. त्रिशा पुढे म्हणाली की विजय नेहमीच तिच्यासाठी खूप खास राहील कारण तिने त्याच्यासोबत तिच्या कारकिर्दीतील काही सर्वात मोठे हिट चित्रपट दिले आहेत.

 

Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

Web Title: Vijay will always be very special to me trisha krishnans old statement goes viral sparks rumours of affair again

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी
1

मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी

Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष
2

Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा
3

Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार
4

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

Mar 10, 2026 | 04:01 PM
West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

Mar 10, 2026 | 03:59 PM
Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

Mar 10, 2026 | 03:49 PM
US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Mar 10, 2026 | 03:45 PM
Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Mar 10, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM