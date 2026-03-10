‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगमने घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची चर्चा असून, एका अभिनेत्रीशी त्याचे कथित प्रेमसंबंध असल्याचा आरोपही समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्रिशा कृष्णन ही वारंवार विजयसोबत दिसत असल्याने सोशल मीडियावर अनेक तर्क लावले जात आहेत. आजकाल थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. सोशल मीडियापासून ते वृत्तसंस्थांपर्यंत, त्रिशा कृष्णन आणि विजय यांच्याबद्दल विविध अफवा ऐकू येत आहेत. दरम्यान, त्रिशा कृष्णनचे एक जुने विधान आता व्हायरल होत आहे.
त्रिशा कृष्णनची एक जुनी मुलाखत व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये अभिनेत्रीने थलापती विजयचे कौतुक केले आहे. हा व्हिडिओ “घिल्ली” चित्रपटातील आहे, ज्यामध्ये त्रिशा कृष्णनने विजयसोबत पदार्पण केले होते. व्हिडिओमध्ये, अभिनेत्री म्हणते की विजय एक अद्भुत व्यक्ती आहे. “मी त्याच्यासोबत चार चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि खरे सांगायचे तर, जेव्हा आम्ही “घिल्ली” सुरू केले तेव्हा मी त्याच्याशी फारसा संवाद साधला नाही, कारण सर्वांना माहित आहे की विजय खूप शांत व्यक्ती आहे.”
व्हिडिओमध्ये तिचे संभाषण पुढे चालू ठेवत, त्रिशा म्हणाली की तो सेटवर येतो, त्याचे काम करतो आणि निघून जातो, परंतु “घिल्ली” च्या टीमने निर्माण केलेल्या चांगल्या मैत्रीबद्दल ती खूप आभारी आहे. त्रिशा पुढे म्हणाली की विजय नेहमीच तिच्यासाठी खूप खास राहील कारण तिने त्याच्यासोबत तिच्या कारकिर्दीतील काही सर्वात मोठे हिट चित्रपट दिले आहेत.
