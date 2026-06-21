सिकलसेल आजार नियंत्रणासाठी सिंदखेडराजात जनजागृती; विवाहपूर्व तपासणीचे आवाहन

जागतिक सिकलसेल आजार नियंत्रण दिनानिमित्त बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा ग्रामीण रुग्णालयात जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय आणि ग्रामीण रुग्णालयाच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या या उपक्रमात नागरिकांना सिकलसेल आजाराविषयी सविस्तर माहिती देत विवाहपूर्व तपासणीचे महत्त्व पटवून सांगण्यात आले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्तात्रय बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विलास दराडे आणि तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. महेंद्रकुमार साळवे यांनी नवविवाहित तसेच विवाहयोग्य तरुण-तरुणींनी लग्नापूर्वी सिकलसेल तपासणी करून घेणे हा आजार नियंत्रणासाठी सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमात “सिकलसेल जाणूया, सिकलसेल टाळूया” हा संदेश देत या आनुवंशिक आजाराची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची माहिती देण्यात आली. वारंवार ताप येणे, थकवा, रक्ताची कमतरता, अशक्तपणा, सांधेदुखी, वारंवार संसर्ग होणे, पोटाच्या डाव्या बाजूला वेदना आणि चेहरा निस्तेज दिसणे ही सिकलसेलची प्रमुख लक्षणे असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील पिढीपर्यंत हा आजार पोहोचू नये यासाठी प्रत्येक तरुण-तरुणीने विवाहपूर्व तपासणी करणे आवश्यक आहे. ही तपासणी शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध असून अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी किंवा सिकलसेल समुपदेशकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला डॉ. परमेश्वर चाटे, डॉ. सैय्यद रेहान, दादाराव खरात, दिलीप मेहेत्रे, डॉ. बुधवत, डॉ. खान, डॉ. गाणार यांच्यासह अनेक आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन प्रमुख शास्त्र तंत्रज्ञ वर्षा डोंगरदिवे यांनी केले, तर आभार तालुका सिकलसेल सहाय्यक प्रवीण शिंदे यांनी मानले.