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Instant Jowar Dosa: सकाळसाठी नाश्त्यासाठी परफेक्ट डिश, ज्वारीच्या पीठापासून बनवा क्रिस्पी डोसा, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:35 PM IST
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सारांश

Instant Jowar Dosa Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट हेल्दी आणि टेस्टी पदार्थ बनवायचा आहे तर ही क्रिस्पी ज्वारी डोसा रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करुन पाहा.

photo- Ai Generated

Jowar Dosa

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी हलके, पौष्टिक आणि चविष्ट खायचे असेल तर ज्वारीचा कुरकुरीत डोसा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे हा डोसा बनवण्यासाठी आंबवलेल्या पिठाची गरज नसते. काही मिनिटांत तयार होणारा हा इंस्टंट डोसा नारळाच्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो-लसूण चटणीसोबत अप्रतिम लागतो. ज्वारीतील फायबरमुळे हा पदार्थ पोटभर वाटतो आणि दैनंदिन आहारात मिलेट्सचा समावेश करण्याचा हा एक स्वादिष्ट मार्ग आहे.  ज्वारीच्या पीठापासून क्रिस्पी डोसा बनवण्यासाठी सोपी रेसिपी नोट करा.

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डोसासाठी लागणारे साहित्य

  • १½ कप ज्वारीचे पीठ
  • ४ कप पाणी
  • १ बारीक चिरलेला कांदा
  • २ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या
  • २ टेबलस्पून कोथिंबीर
  • थोडी कढीपत्त्याची पाने
  • १ चमचा जिरे
  • ½ चमचा ठेचलेली काळी मिरी
  • चवीनुसार मीठ
  • भाजण्यासाठी तेल

कृती

सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ घ्या. त्यात मीठ आणि पाणी घालून गुठळ्या राहणार नाहीत अशा पद्धतीने मिश्रण चांगले फेटून घ्या. त्यानंतर कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता, जिरे आणि काळी मिरी घालून सर्व साहित्य एकजीव करा. हे पीठ सुमारे १० मिनिटे झाकून ठेवा. पीठाची कन्सिस्टन्सी रव्याच्या डोश्याप्रमाणे पातळ असावी. गरज वाटल्यास थोडे अतिरिक्त पाणी घालू शकता. आता तवा चांगला गरम झाल्यावर त्यावर पातळसर पीठ ओता पीठ पसरवू नका. डोश्यावर थोडे तेल शिंपडा आणि मध्यम आचेवर भाजा. कडा सोनेरी आणि कुरकुरीत झाल्यावर डोसा अलगद काढून घ्या. अशाच प्रकारे उरलेले डोसे तयार करा. गरमागरम ज्वारी डोसा नारळाची चटणी, टोमॅटो-कांदा चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा. कुरकुरीत आणि मसाल्यांचा हलका स्वाद यामुळे हा डोसा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतो.

खास टिप्स

  • अधिक कुरकुरीत डोसा हवा असल्यास पिठात थोडे तांदळाचे पीठ मिसळू शकता.
  • तवा पुरेसा गरम असणे आवश्यक आहे, अन्यथा डोसा चिकटू शकतो.
  • प्रत्येक डोसा बनवण्यापूर्वी पीठ हलवून घ्या, कारण ज्वारीचे पीठ तळाशी बसते.
  • डोसा नेहमी गरमागरम खाल्ल्यास त्याची खरी चव अनुभवता येते.
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Web Title: Instant crispy jowar dosa recipe gluten free healthy breakfast

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Published On: Jun 21, 2026 | 08:35 PM

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