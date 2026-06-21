रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Devendra Fadnavis Replies Opposition Allegations Before Monsoon Session

पावसाळी अधिवेशनाआधी फडणवीसांचा विरोधकांना पलटवार; कर्जमाफीपासून नीट परीक्षेपर्यंत सर्व आरोपांना दिलं उत्तर

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. कर्जमाफी, दुष्काळ, नीट परीक्षा आणि राज्यातील विविध प्रश्नांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

पावसाळी अधिवेशनाआधी फडणवीसांचा विरोधकांना पलटवार; कर्जमाफीपासून नीट परीक्षेपर्यंत सर्व आरोपांना दिलं उत्तर

पावसाळी अधिवेशनाआधी फडणवीसांचा विरोधकांना पलटवार; कर्जमाफीपासून नीट परीक्षेपर्यंत सर्व आरोपांना दिलं उत्तर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून (22 जून) सुरुवात
  • अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीकडून विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका केली स्पष्ट
 

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून (सोमवार, 22 जून) सुरुवात होत असून त्याआधीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार खडाजंगी रंगली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी कर्जमाफी, नीट परीक्षा प्रकरण आणि पावसाच्या संभाव्य तुटवड्यासह विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

विरोधकांच्या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल खंत व्यक्त करत त्यांनी अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?

यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उद्यापासून तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. विरोधक चहापानासाठी आले असते तर अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली असती. राज्यातील सामान्य नागरिकांचे प्रश्न कसे सोडवता येतील यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि अधिवेशनात यासंदर्भात चर्चा होईल.”

Maharashtra Monsoon Session 2026 : अधिवेशनाआधीच राजकारण तापलं! महाविकास आघाडीचा चहापानावर बहिष्कार; १३ मुद्द्यांवरून सरकारला घेरलं

“प्रश्न विचारणे विरोधकांचा अधिकार, बिनबुडाचे आरोप नको

शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तर दिले. “परिस्थितीनुसार कर्जमाफीचे निर्णय घ्यावे लागतात. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने 36 हजार 586 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असून त्याचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे, मात्र बिनबुडाचे आरोप करणे योग्य नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.

“कर्जमाफी हा आमच्यासाठी राजकीय विषय नाही”

यावेळी त्यांनी विरोधकांवर टीका करत, “राज्यातील अनेक प्रश्नांची विरोधकांना पुरेशी माहिती नाही. आमच्यासाठी कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही. कोणतीही निवडणूक नसताना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असेही स्पष्ट केले.

ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा संकेत! “मी निर्णय घेणार, तुम्ही पाठिशी उभे राहा”; शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याच्या चर्चांना उधाण

दरम्यान, राज्यावर यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पावसाची शक्यता वर्तवली जात असताना सरकारने यासाठी आवश्यक नियोजन केल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, पाणीटंचाई, शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था आणि विविध विकासकामांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाल्याने आगामी तीन आठवडे विधानभवनात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Devendra fadnavis replies opposition allegations before monsoon session

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 08:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा: शहा-फडणवीसांच्या हस्ते १४४५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे अनावरण
1

श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा: शहा-फडणवीसांच्या हस्ते १४४५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे अनावरण

RTI नियमांवर अण्णा हजारे आक्रमक; बदल मागे न घेतल्यास फडणवीस सरकारविरोधात उपोषणाचा इशारा
2

RTI नियमांवर अण्णा हजारे आक्रमक; बदल मागे न घेतल्यास फडणवीस सरकारविरोधात उपोषणाचा इशारा

सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश
3

सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोमुळे दुग्धजन्य पदार्थांना मोठी बाजारपेठ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विश्वास
4

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोमुळे दुग्धजन्य पदार्थांना मोठी बाजारपेठ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विश्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळी अधिवेशनाआधी फडणवीसांचा विरोधकांना पलटवार; कर्जमाफीपासून नीट परीक्षेपर्यंत सर्व आरोपांना दिलं उत्तर

पावसाळी अधिवेशनाआधी फडणवीसांचा विरोधकांना पलटवार; कर्जमाफीपासून नीट परीक्षेपर्यंत सर्व आरोपांना दिलं उत्तर

Jun 21, 2026 | 08:40 PM
फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित

फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित

Jun 21, 2026 | 08:38 PM
Pakistan Defense: मित्रच बनला काळ! सौदी अरेबियाने पाकिस्तानचे ‘आफ्रिकन स्वप्न’ चिरडले; हा’ करार रद्द केल्याने असीम मुनीर अडचणीत

Pakistan Defense: मित्रच बनला काळ! सौदी अरेबियाने पाकिस्तानचे ‘आफ्रिकन स्वप्न’ चिरडले; हा’ करार रद्द केल्याने असीम मुनीर अडचणीत

Jun 21, 2026 | 08:38 PM
Instant Jowar Dosa: सकाळसाठी नाश्त्यासाठी परफेक्ट डिश, ज्वारीच्या पीठापासून बनवा क्रिस्पी डोसा, नोट करा रेसिपी

Instant Jowar Dosa: सकाळसाठी नाश्त्यासाठी परफेक्ट डिश, ज्वारीच्या पीठापासून बनवा क्रिस्पी डोसा, नोट करा रेसिपी

Jun 21, 2026 | 08:35 PM
चपात्या दिर्घकाळ मऊ राहत नाही? शिप्रा रायने शेअर केला घरगुती उपाय, चपातीच्या डब्यात वाटी ठेवा अन् कमाल बघा

चपात्या दिर्घकाळ मऊ राहत नाही? शिप्रा रायने शेअर केला घरगुती उपाय, चपातीच्या डब्यात वाटी ठेवा अन् कमाल बघा

Jun 21, 2026 | 08:15 PM
Iran-US Peace Talks: ‘अणुबॉम्ब नको, पण युरेनियम सोडणार नाही’; शांततेच्या टेबलावर मसूद पेझेश्कियान यांचा आक्रमक अवतार

Iran-US Peace Talks: ‘अणुबॉम्ब नको, पण युरेनियम सोडणार नाही’; शांततेच्या टेबलावर मसूद पेझेश्कियान यांचा आक्रमक अवतार

Jun 21, 2026 | 08:09 PM
आता गाडीतही उपलब्ध होतायत ‘ब्लॅक बॉक्स’! अपघाताच्या वेळी नेमका कोणता डेटा रेकॉर्ड होतो? इन्शुरन्स क्लेममध्ये त्याचा काय फायदा होतो

आता गाडीतही उपलब्ध होतायत ‘ब्लॅक बॉक्स’! अपघाताच्या वेळी नेमका कोणता डेटा रेकॉर्ड होतो? इन्शुरन्स क्लेममध्ये त्याचा काय फायदा होतो

Jun 21, 2026 | 07:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा