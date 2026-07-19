बारामती विशेष लोक अदालतीत 62 खटले निकाली; 89 लाखांची झाली वसुली

बारामती : तालुका विधी सेवा प्राधिकरण, बारामती आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने बारामती येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष लोक अदालतीला मोठे यश मिळाले. या लोक अदालतीत एकूण ६२ खटले सामोपचाराने निकाली काढण्यात आले असून, ८९ लाख १२ हजार १८३ रुपयांची वसुली करण्यात आली.
या विशेष लोक अदालतीत ६ वे सहायक दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रितेश सु. भंडारी यांनी पॅनेल प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडली. या लोक अदालतीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे निकाली काढण्यात आलेल्या ६२ खटल्यांपैकी १९ खटले १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होते, तर १३ खटले पाच वर्षांपासून प्रलंबित होते. अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेले जुने वाद सामोपचाराने मिटल्याने पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.
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कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशीच लोक अदालत आयोजित करण्यात आल्याने न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या पक्षकारांनाही लोक अदालतीच्या माध्यमातून जलद व सुलभ न्याय मिळू शकतो, याची प्रेरणा मिळाली. काही वैवाहिक प्रकरणांतील जोडप्यांनी स्वतःहून पुढे येत आपली व्यथा मांडली आणि तडजोडीची विनंती केली. त्यांना यावेळी योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले.
या यशासाठी प्रलंबित व तडजोडयोग्य प्रकरणांची पूर्वतयारी, पक्षकार, वकील, बँका व वित्तीय संस्थांशी आधीच संपर्क, पूर्वसमुपदेशन व पूर्वतडजोड बैठका, तसेच लोक अदालतीचे फायदे समजावून सांगणे, या उपाययोजना करण्यात आल्या. बँका व वित्तीय संस्थांना एकरकमी तडजोड योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. न्यायाधीश, पॅनेल सदस्य, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेल्या उत्तम समन्वयामुळे हे यश मिळाले.
या विशेष लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी वरिष्ठांचे मार्गदर्शन तसेच बारामतीतील सर्व न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी आणि संबंधित यंत्रणांनी विशेष मेहनत घेतली. ऐनवेळी आलेल्या प्रकरणांचाही लोकअदालतीत समावेश करण्यात आला. सदर लोक अदालत यशस्वी होण्यासाठी बारामतीचे जिल्हा न्यायाधीश व्ही.सी बर्डे व एच . ए.वाणी यांनी वेळोवेळी उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले.
आणखी खटले निकामी काढणार
आगामी लोक अदालतीमध्ये यापेक्षाही अधिक खटले निकाली काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू राहतील, असा विश्वास पॅनल प्रमुख व न्यायाधीश प्रितेश पु. पंढरी यांनी व्यक्त केला.