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CJP चा संसद मार्च रखडणार? दिल्ली पोलिसांच्या ‘त्या’ मोठ्या अपडेटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ!

Updated On: Jul 19, 2026 | 09:21 PM IST
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सारांश

Delhi Police On CJP March: पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सोमवार, २० जुलै रोजी नियोजित असलेल्या संसद मोर्चाला परवानगी स्पष्टपणे नाकारली आहे. नवी दिल्ली परिसरात कलम १६३ लागू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

CJP चा संसद मार्च रखडणार? दिल्ली पोलिसांच्या 'त्या' मोठ्या अपडेटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ! (Photo Credit- X)

CJP चा संसद मार्च रखडणार? दिल्ली पोलिसांच्या 'त्या' मोठ्या अपडेटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • CJP चा संसद मार्च रखडणार?
  • दिल्ली पोलिसांच्या ‘त्या’ मोठ्या अपडेटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ!
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांनी २० जुलै २०२६ रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) प्रस्तावित केलेल्या ‘संसद मोर्चा’बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी अशा कोणत्याही मोर्चा किंवा आंदोलंनासाठी परवानगी दिलेली नाही किंवा अधिकृतपणे मागितलेली नाही. नवी दिल्ली जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम १६३ लागू आहे, जे जंतर मंतरच्या निर्धारित क्षेत्राबाहेर कोणत्याही सार्वजनिक मेळाव्याला किंवा मिरवणुकीला प्रतिबंध करते.


२० जुलैपासून संसदेचे महत्त्वाचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने, सुरक्षा व्यवस्था लक्षणीयरीत्या कडक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी इशारा दिला आहे की, निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणालाही ताब्यात घेऊन कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला जाईल.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ विरुद्ध बीएनएसएसचे कलम १६३

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६३ ची जागा आता जुन्या कायद्याच्या (CrPC) कलम १४४ ने घेतली आहे. याअंतर्गत, जिल्हाधिकारी किंवा अधिकृत पोलीस अधिकाऱ्याला कोणताही संभाव्य धोका किंवा सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी अडथळा आणण्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. संसदेकडे जाणाऱ्या मोक्याच्या मार्गांवरील वाहतूक आणि शांतता भंग होऊ नये, यासाठी या कलमांतर्गत सीजेपीच्या मोर्चावर बंदी घालण्यात आली आहे.

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कलम २२३ (बीएनएस) अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद

जर कोणताही आंदोलक पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्याचा किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (बीएनएस) कलम २२३ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. हे कलम लोकसेवकाने कायदेशीररित्या जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित आहे. या कलमांतर्गत दोषी ठरल्यास साधी कैद, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, ज्यामुळे आंदोलकांच्या कारकिर्दीवर आणि कायदेशीर नोंदीवर परिणाम होऊ शकतो.

दिल्ली पोलिसांचा सल्ला

दिल्ली पोलिसांनी नागरिकांना कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट्स किंवा अनधिकृत मेळाव्यांमध्ये सहभागी न होण्याचे अधिकृत आवाहन केले आहे. नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर सुरक्षा तपासणीमुळे २० जुलै रोजी वाहतूक मंद असू शकते. प्रवाशांना लवकर निघून पर्यायी मार्ग किंवा दिल्ली मेट्रोचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

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Web Title: Big update from delhi police on cjps parliament march no permission sought or received

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Published On: Jul 19, 2026 | 09:21 PM

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