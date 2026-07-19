CJP चा संसद मार्च रखडणार? दिल्ली पोलिसांच्या ‘त्या’ मोठ्या अपडेटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ!

PUBLIC ADVISORY In view of reports of a proposed march to Parliament by CJP on 20.07.2026 (Monday), Delhi Police hereby categorically clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march/procession. Prohibitory order under Section 163 BNSS… — DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 19, 2026
२० जुलैपासून संसदेचे महत्त्वाचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने, सुरक्षा व्यवस्था लक्षणीयरीत्या कडक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी इशारा दिला आहे की, निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणालाही ताब्यात घेऊन कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला जाईल.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६३ ची जागा आता जुन्या कायद्याच्या (CrPC) कलम १४४ ने घेतली आहे. याअंतर्गत, जिल्हाधिकारी किंवा अधिकृत पोलीस अधिकाऱ्याला कोणताही संभाव्य धोका किंवा सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी अडथळा आणण्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. संसदेकडे जाणाऱ्या मोक्याच्या मार्गांवरील वाहतूक आणि शांतता भंग होऊ नये, यासाठी या कलमांतर्गत सीजेपीच्या मोर्चावर बंदी घालण्यात आली आहे.
🚨Prohabitory orders u/s 163 BNSS are in force in New Delhi District except designated protest site at Jantar Mantar Road. Further, no permission has been sought or granted for any proposed march to Parliament on 20 July 2026. Citizens are advised not to participate in any… pic.twitter.com/aUio5slVM6 — Delhi Police (@DelhiPolice) July 19, 2026
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जर कोणताही आंदोलक पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्याचा किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (बीएनएस) कलम २२३ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. हे कलम लोकसेवकाने कायदेशीररित्या जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित आहे. या कलमांतर्गत दोषी ठरल्यास साधी कैद, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, ज्यामुळे आंदोलकांच्या कारकिर्दीवर आणि कायदेशीर नोंदीवर परिणाम होऊ शकतो.
दिल्ली पोलिसांनी नागरिकांना कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट्स किंवा अनधिकृत मेळाव्यांमध्ये सहभागी न होण्याचे अधिकृत आवाहन केले आहे. नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर सुरक्षा तपासणीमुळे २० जुलै रोजी वाहतूक मंद असू शकते. प्रवाशांना लवकर निघून पर्यायी मार्ग किंवा दिल्ली मेट्रोचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
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