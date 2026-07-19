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सुझुकीची SV-7GX आंतरराष्ट्रीय बाजारात लॉन्च; पावरफुल V-Twin इंजिनची दमदार रिएंट्री!

Updated On: Jul 19, 2026 | 09:39 PM IST
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सारांश

सुझुकीने दमदार 645cc V-twin इंजिन आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक फीचर्ससह आपली नवीन 'SV-7GX' टूरिंग बाईक जागतिक बाजारात सादर केली आहे. उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि सोयीस्कर प्रवासाचा अनुभव देणारी ही मोटरसायकल भारतात लोकप्रिय ठरलेल्या V-Strom 650 ची जागा घेण्यासाठी सज्ज आहे.

सुझुकीची SV-7GX आंतरराष्ट्रीय बाजारात लॉन्च; पावरफुल V-Twin इंजिनची दमदार रिएंट्री!
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विस्तार

भारतीय मोटरसायकलप्रेमींच्या मनात Suzuki V-Strom 650 ने एक हक्काचे स्थान निर्माण केले होते. सुझुकीच्या लोकप्रिय आणि दमदार 645cc V-twin इंजिनसह भारतात आलेली ही शेवटची बाईक होती. तिची स्मूथ परफॉर्मन्स आणि अगदी सहजपणे लांबचे प्रवास करण्याची क्षमता यासाठी ती विशेष ओळखली जायची. आता V-Strom 650 चे उत्पादन बंद झाले असून, सुझुकीने तिची जागा घेण्यासाठी V-Strom 800DE बाजारात आणली आहे. असे असले तरी, सुझुकीचे तेच प्रसिद्ध V-twin इंजिन आता एका संपूर्णपणे नवीन रूपात परत आले आहे. SV-7GX असे या नव्या बाईकचे नाव असून, तिला खऱ्या अर्थाने V-Strom 650 ची उत्तराधिकारी मानले जात आहे.

विश्वासू इंजिन आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्सचा संगम

SV-7GX च्या मध्यभागी तेच जुने आणि खात्रीशीर 645cc, 90-डिग्री V-twin इंजिन देण्यात आले आहे, ज्याने सुझुकीच्या अनेक बाईक्सना वर्षानुवर्षे ताकद दिली आहे. हे इंजिन 73 PS पॉवर आणि 64 Nm टॉर्क निर्माण करते. मात्र, ही बाईक म्हणजे जुन्या बाईकवर फक्त नवीन डिझाईन चढवले आहे असे अजिबात नाही. सुझुकीने यामध्ये राईड-बाय-वायर थ्रॉटल दिले आहे, ज्यामुळे ही मोटरसायकल सुझुकीच्या अत्याधुनिक ‘इंटेलिजेंट राईड सिस्टम’ या इलेक्ट्रॉनिक रायडर एड्सशी जोडली गेली आहे.

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जुन्या काळातील एलसीडी कन्सोल ऐवजी आता यामध्ये नवीन 4.2-इंची TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी देखील उपलब्ध आहे, ज्यामुळे रायडर्सना डिस्प्लेवरच टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, स्मार्टफोन नोटिफिकेशन्स आणि हवामानाचे अपडेट्स पाहायला मिळतील.

दैनंदिन वापर आणि वीकेंड टूरिंगसाठी उत्तम

SV-7GX ची रचना रोजच्या वापराचा विचार करून अतिशय व्यावहारिक पद्धतीने करण्यात आली आहे. आरामदायी आणि अपराईट रायडिंग पोझिशनसोबतच यामध्ये ॲडजस्टेबल विंडस्क्रीन, नकल गार्ड्स आणि एक इंटिग्रेटेड रिअर लगेज करिअर देण्यात आले आहे. याशिवाय, सुझुकीने यात बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, सिलेक्टेबल रायडिंग मोड्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि ऑल-एलईडी लाइटिंग यांसारखे फीचर्स दिले आहेत.

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केवळ वेगाच्या किंवा परफॉर्मन्सच्या आकड्यांच्या मागे न धावता, सुझुकीने ही बाईक आठवड्याच्या दिवसांत शहरातील गर्दीत चालवण्यासाठी आणि वीकेंडला हायवेवर लांबच्या प्रवासासाठी अत्यंत सोयीस्कर कशी होईल, यावर भर दिला आहे.

फीचर्समध्ये कोणतीही कपात न करता दुसरा व्हेरिएंट

सुझुकीने स्टँडर्ड मॉडेलसोबतच SV-7GXV हा दुसरा व्हेरिएंट देखील सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, किंमत कमी करण्यासाठी कंपनीने या मॉडेलमधील फीचर्स किंवा उपकरणांमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही. दोन्ही मोटरसायकलमध्ये एकच इंजिन, सारखेच इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेज आणि फीचर्स मिळतात. यांच्यात मुख्य फरक केवळ पेंट स्कीम, ग्राफिक्स आणि काही किरकोळ डिझाईन एलिमेंट्सचा आहे. ‘GXV’ व्हेरिएंट ‘पर्ल ब्रिलियंट व्हाईट’ रंगात आणि ब्लॅक-आऊट चेसिस घटकांसह येतो, ज्यामुळे या बाईकला अधिक आकर्षक आणि क्लासी लूक मिळतो.

Web Title: Suzuki sv 7gx v strom 650 international launch

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Published On: Jul 19, 2026 | 09:39 PM

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