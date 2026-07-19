प्रसिद्ध लक्झरी कार उत्पादक कंपनी अॅस्टन मार्टिनने गेमिंग विश्वासाठी एक अत्यंत शक्तिशाली आणि आक्रमक ‘मिलिटरी-स्पेसिफिकेशन ४x४ एसयूव्ही’ सादर केली आहे. ‘अॅस्टन मार्टिन ड्रेडनॉट’ असे या डिजिटल एसयूव्हीचे नाव असून, आगामी ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ या लोकप्रिय गेमच्या लॉन्चिंगसोबत ती गेमर्सच्या भेटीस येईल. सध्या न्यू यॉर्कमधील ‘फॅनेटिक्स फेस्ट’मध्ये या गाडीचे पूर्ण आकाराचे प्रत्यक्ष मॉडेल प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहे. १९०० च्या दशकातील ब्रिटीश रॉयल नेव्हीच्या ‘HMS Dreadnought’ या युद्धनौकेवरून याचे नाव ठेवण्यात आले आहे, ज्याचा अर्थ “कोणालाही न भ्यायलेला” असा होतो.
इंजिन आणि दमदार परफॉर्मन्स
या २-डोअर डिजिटल एसयूव्हीमध्ये कंपनीने व्हँक्विश जीटी मधून घेतलेले ५.२-लीटर, ट्वि
न-टर्बो V12 शक्तिशाली इंजिन दिले आहे. हे इंजिन तब्बल ८३५ हॉर्सपॉवर आणि १,००० न्यूटन मीटरचा प्रचंड टॉर्क निर्माण करते. ही कार केवळ ३.३ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग पकडू शकते, तर तिचा टॉप स्पीड ताशी ३४५ किलोमीटर इतका मर्यादि
त ठेवण्यात आला आहे.
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आकार आणि बाह्य रचना
‘ड्रेडनॉट’ची लांबी ५ मीटरपेक्षा थोडी कमी आणि रुंदी २.१ मीटर आहे, ज्यामुळे ती कंपनीच्या सध्याच्या उत्पादन सुरू असलेल्या ‘DBX SUV’ पेक्षा आकाराने थोडी लहान वाटते. कारला मिलिटरी-ग्रेड आर्मर-प्लेटिंग देण्यात आले असून ती चिल्टर्न ग्रीन रंगात सादर केली आहे. यामध्ये पिक्सेल आकाराची ग्रील, एलईडी हेडलाइट्स, कॅमेरा आधारित ओआरव्हीएम आणि फ्लश डोअर हँडल्स दिले आहेत. कारच्या मागील भागाची रचना कंपनीच्या ‘व्हॅलर’ सुपरकारसारखी असून तिथे चार सायलेन्सर सेटअप आणि सिल्व्हर टो हुक्स देण्यात आले आहेत.
आलिशान इंटिरियर आणि इन-गेम वैशिष्ट्ये
कारच्या आत फक्त दोन जणांची बसण्याची सोय असून, संपूर्ण इंटिरियर हिरव्या आणि काळ्या रंगाच्या थीममध्ये डिझाइन केले आहे. डॅशबोर्डवर एक मोठी टचस्क्रीन स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये गेममधील ‘DMZ’ आणि ‘Warzone’ मोडसाठी लागणा
रे वेपन्स आणि किल स्ट्रीकचे मेनू दिसतील. कार्बन फायबर फिनिशिंग असलेले सेंटर कन्सोल आणि दोन स्पोक असलेले स्टिअरिंग व्हील या कारला आतूनही प्रीमियम लूक देतात.
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भविष्यात रस्त्यावर धावणार?
अॅस्टन मार्टिनचे चीफ क्रिएटिव्ह ऑफिसर मारेक रिकमन यांनी स्पष्ट केले की, ही कार जरी सध्या डिजिटल स्वरूपात असली, तरी तिची रचना खऱ्या जगातील नियमांना आणि आकाराला डोळ्यासमोर ठेवूनच केली आहे. जर ग्राहकांकडून तशी मागणी आली, तर भविष्यात ही कार प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावण्यासाठी देखील उत्पादित केली जाऊ शकते. यापूर्वीही कंपनीने गेममधील डिझाईन्सचे प्रत्यक्ष कारमध्ये रूपांतर केले आहे.