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Military Drill: भारताच्या सीमेवर चिनी तोफा धडकल्या! LAC पासून अवघ्या 60 किमी अंतरावर PLA चा भीषण सराव; VIDEOने वाढला तणाव

Updated On: Jul 19, 2026 | 09:41 PM IST
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सारांश

चिनी सैन्याने LAC जवळ प्रत्यक्ष गोळीबाराचा सराव केला. या सरावात PLA च्या तोफखाना तुकड्यांनी भाग घेतला. चीनने PCL-181 आणि PCL-161 हॉवित्झर, PHL-11 मल्टिपल लॉन्च रॉकेट सिस्टीम आणि HQ-17 टॅक्टिकल एअर डिफेन्स सिस्टीमचा वापर केला.

china military drill indian border lac ladakh warships howitzer pcl181 pangong lake bridge

Military Drill: भारताच्या सीमेवर चिनी तोफा धडकल्या! LAC पासून अवघ्या ६० किमी अंतरावर PLA चा भीषण सराव; VIDEOने वाढला तणाव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • सीमेवर चिनी सैन्याची आक्रमकता
  • अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मारा
  • पायाभूत सुविधांचे जाळे

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद (LAC) पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. आता पुन्हा एकदा चिनी ड्रॅगनने भारतीय सीमेच्या अगदी जवळ संशयास्पद आणि आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, चिनी लष्कराने (PLA) भारतीय सीमेपासून अवघ्या ६० किलोमीटर अंतरावर अंगावर काटा आणणारा थेट गोळीबाराचा (Live-Fire Drill) सराव केला आहे. या सरावादरम्यान चिनी सैन्याने केवळ तोफगोळेच डागले नाहीत, तर सोशल मीडिया आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून भारताला चिथावणी देण्याचा आणि एक प्रकारे मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या सरावाचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यामध्ये चिनी लष्कराची आक्रमकता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. लडाख जवळील भागात चिनी लष्कराच्या तोफखाना तुकड्यांनी (Artillery Units) भाग घेतला होता. अत्यंत खडबडीत आणि डोंगराळ भागात शत्रूचा नायनाट कसा करायचा, याचा सराव या मोहिमेदरम्यान करण्यात आला. चीनच्या या नव्या कृत्यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असून सीमेवर चोवीस तास कडक पाळत ठेवली जात आहे.

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या धोकादायक सरावात चीनने कोणती शस्त्रे वापरली?

रेझोनंट न्यूजच्या विशेष अहवालानुसार, हा युद्धसराव शिनजियांग लष्कराच्या चौथ्या मोटाराइज्ड इन्फंट्री डिव्हिजनच्या (युनिट ६९२२०) फायरपॉवर रेजिमेंटने (युनिट ६९२२३) घडवून आणला आहे. ही रेजिमेंट मूळची शिनजियांगमधील अक्सू प्रांतातील बायचेंग काउंटीमध्ये तैनात आहे. उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या जीपीएस (GPS) स्थान 33°23'36.92"N 79°46'41.14"E नुसार, हा सराव तिबेटमधील ज्या भागात झाला, ते ठिकाण भारतीय सीमेपासून फक्त ६० किलोमीटर अंतरावर आहे.

credit – social media and Twitter

या सरावात चिनी सैन्याने अत्यंत आधुनिक आणि प्राणघातक शस्त्रास्त्रांचा मारा केला. यात प्रामुख्याने खालील शस्त्रास्त्रांचा समावेश होता:

  • पीसीएल-१८१ (PCL-181): ही १५५ मिमीची वाहनावर बसवलेली स्वयंचलित हॉवित्झर तोफ आहे, जी पर्वतीय भागात अत्यंत वेगाने हालचाल करू शकते.
  • पीसीएल-१६१ (PCL-161): ही १२२ मिमीची प्रगत तोफ असून कमी वेळेत शत्रूच्या तळांवर अचूक मारा करण्यासाठी ओळखली जाते.
  • पीएचएल-११ (PHL-11): ही १२२ मिमीची मल्टिपल लाँच रॉकेट सिस्टीम (MLRS) आहे, जी एकाच वेळी अनेक रॉकेट डागून मोठा परिसर उद्ध्वस्त करू शकते.
  • एचक्यू-१७ (HQ-17): ही एक टॅक्टिकल एअर डिफेन्स सिस्टीम आहे, जी हवेतून होणाऱ्या शत्रूच्या विमाने किंवा ड्रोनच्या हल्ल्यांपासून चिनी सैन्याला संरक्षण देते.

या शस्त्रास्त्रांशिवाय, चिनी सैन्याने जड रणगाडाविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रांचा (Anti-Tank Guided Missiles) वापर करून शत्रूचे रणगाडे आणि चिलखती वाहने नष्ट करण्याचा प्रत्यक्ष सराव केला.

credit – social media and Twitter

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लडाखपासून अरुणाचलपर्यंत चीनचे खतरनाक कारस्थान

चीन केवळ तात्पुरता सराव करत नसून, तो बऱ्याच काळापासून भारतीय सीमेजवळ आपली लष्करी शक्ती पद्धतशीरपणे वाढवत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) अगदी जवळ चीनने विस्तृत लष्करी पायाभूत सुविधांचे (Military Infrastructure) जाळे विणले आहे. यामध्ये पक्के रस्ते, आधुनिक बंकर आणि सैनिकांसाठी राहण्याची मोठी केंद्रे बांधली गेली आहेत.

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, लडाखपासून ते थेट भारताच्या पूर्व टोकाला असलेल्या अरुणाचल प्रदेशापर्यंत चीनने अनेक नवीन हवाई तळे (Airbases) विकसित केले आहेत आणि जुन्या तळांचा विस्तार केला आहे. येथून चीनची लढाऊ विमाने थेट उड्डाण करू शकतात. तसेच, पॅंगोंग सरोवरावर (Pangong Tso) चीनने एक मोठा पूल बांधला आहे. या पुलाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, भविष्यात जर भारतासोबत काही संघर्ष झाला, तर चीन आपल्या रणगाड्यांना आणि मोठ्या सैन्याला सरोवराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत अवघ्या काही तासांत पोहोचवू शकेल. चीनचे हे वाढते सामर्थ्य आणि सीमेवरील तोफांचा धडाका भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.

Web Title: China military drill indian border lac ladakh warships howitzer pcl181 pangong lake bridge

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Published On: Jul 19, 2026 | 09:40 PM

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