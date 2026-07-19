भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद (LAC) पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. आता पुन्हा एकदा चिनी ड्रॅगनने भारतीय सीमेच्या अगदी जवळ संशयास्पद आणि आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, चिनी लष्कराने (PLA) भारतीय सीमेपासून अवघ्या ६० किलोमीटर अंतरावर अंगावर काटा आणणारा थेट गोळीबाराचा (Live-Fire Drill) सराव केला आहे. या सरावादरम्यान चिनी सैन्याने केवळ तोफगोळेच डागले नाहीत, तर सोशल मीडिया आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून भारताला चिथावणी देण्याचा आणि एक प्रकारे मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या सरावाचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यामध्ये चिनी लष्कराची आक्रमकता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. लडाख जवळील भागात चिनी लष्कराच्या तोफखाना तुकड्यांनी (Artillery Units) भाग घेतला होता. अत्यंत खडबडीत आणि डोंगराळ भागात शत्रूचा नायनाट कसा करायचा, याचा सराव या मोहिमेदरम्यान करण्यात आला. चीनच्या या नव्या कृत्यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असून सीमेवर चोवीस तास कडक पाळत ठेवली जात आहे.
रेझोनंट न्यूजच्या विशेष अहवालानुसार, हा युद्धसराव शिनजियांग लष्कराच्या चौथ्या मोटाराइज्ड इन्फंट्री डिव्हिजनच्या (युनिट ६९२२०) फायरपॉवर रेजिमेंटने (युनिट ६९२२३) घडवून आणला आहे. ही रेजिमेंट मूळची शिनजियांगमधील अक्सू प्रांतातील बायचेंग काउंटीमध्ये तैनात आहे. उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या जीपीएस (GPS) स्थान
33°23'36.92"N 79°46'41.14"E नुसार, हा सराव तिबेटमधील ज्या भागात झाला, ते ठिकाण भारतीय सीमेपासून फक्त ६० किलोमीटर अंतरावर आहे.
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UPDATE:
🔴China’s PLA releases propaganda video which shows Exercise being carried out by an artillery regiment 60 Km from India’s LAC 🇮🇳🇨🇳
Unit & exercsie location in the video👇👇👇 🔶PLA Firepower Regiment from 4th div in Xinjiang region:
From what I understand most of… https://t.co/ngbswS26VP pic.twitter.com/qEGv2zQ1vH — Levina🇮🇳 (@LevinaNeythiri) July 19, 2026
credit – social media and Twitter
या सरावात चिनी सैन्याने अत्यंत आधुनिक आणि प्राणघातक शस्त्रास्त्रांचा मारा केला. यात प्रामुख्याने खालील शस्त्रास्त्रांचा समावेश होता:
या शस्त्रास्त्रांशिवाय, चिनी सैन्याने जड रणगाडाविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रांचा (Anti-Tank Guided Missiles) वापर करून शत्रूचे रणगाडे आणि चिलखती वाहने नष्ट करण्याचा प्रत्यक्ष सराव केला.
China has built an elaborate mock battlefield deep in the Taklamakan desert that reveals far more than routine military drills. Moving replicas of American warships travel along rail tracks so they can be struck by live missiles under realistic conditions. Nearby stand detailed… — NewsAgnika (@NewsAgnika) July 16, 2026
credit – social media and Twitter
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लडाखपासून अरुणाचलपर्यंत चीनचे खतरनाक कारस्थान
चीन केवळ तात्पुरता सराव करत नसून, तो बऱ्याच काळापासून भारतीय सीमेजवळ आपली लष्करी शक्ती पद्धतशीरपणे वाढवत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) अगदी जवळ चीनने विस्तृत लष्करी पायाभूत सुविधांचे (Military Infrastructure) जाळे विणले आहे. यामध्ये पक्के रस्ते, आधुनिक बंकर आणि सैनिकांसाठी राहण्याची मोठी केंद्रे बांधली गेली आहेत.
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, लडाखपासून ते थेट भारताच्या पूर्व टोकाला असलेल्या अरुणाचल प्रदेशापर्यंत चीनने अनेक नवीन हवाई तळे (Airbases) विकसित केले आहेत आणि जुन्या तळांचा विस्तार केला आहे. येथून चीनची लढाऊ विमाने थेट उड्डाण करू शकतात. तसेच, पॅंगोंग सरोवरावर (Pangong Tso) चीनने एक मोठा पूल बांधला आहे. या पुलाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, भविष्यात जर भारतासोबत काही संघर्ष झाला, तर चीन आपल्या रणगाड्यांना आणि मोठ्या सैन्याला सरोवराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत अवघ्या काही तासांत पोहोचवू शकेल. चीनचे हे वाढते सामर्थ्य आणि सीमेवरील तोफांचा धडाका भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.