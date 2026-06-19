शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बीआयएसचा परवानाधारक मेळावा उत्साहात; हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकांवर केले मंथन

Updated On: Jun 19, 2026 | 03:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) पुणे शाखा कार्यालयातर्फे परवानाधारक मेळावा (लायसन्सी मीट) तसेच नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता, उत्पादन विनिर्देश या भारतीय मानकावर आधारित ‘मानक मंथन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

बीआयएसचा परवानाधारक मेळावा उत्साहात; हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकांवर केले मंथन

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) पुणे शाखा कार्यालयातर्फे परवानाधारक मेळावा (लायसन्सी मीट) तसेच नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता, उत्पादन विनिर्देश या भारतीय मानकावर आधारित ‘मानक मंथन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात विविध उद्योग, उद्योग संघटना, शासकीय संस्था, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संबंधित क्षेत्रांतील १२० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. कार्यक्रमाची सुरुवात बीआयएस पुणे शाखा कार्यालयाचे संचालक व प्रमुख कौशलेन्द्र कुमार यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. त्यांनी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी मानकीकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतीय मानक ब्यूरोच्या, पश्चिम क्षेत्राचे उपमहानिदेशक व्ही. गोपीनाथ होते. त्यांनी भारतीय उद्योगांनी नवोन्मेष, गुणवत्ता वृद्धी आणि मानकांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करत जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी दर्जात्मक मानकांचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) तसेच नवउद्योजकांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध शासकीय योजना व सहाय्य यंत्रणांची माहिती दिली.

तांत्रिक सत्रांमध्ये एमआयटी वर्ल्ड पीसयुनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक रत्नदीप जोशी यांनी हरित हायड्रोजन आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाविषयी माहिती दिली. तर ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक संदीप रैरीकर यांनी हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान आणि शाश्वत गतिशीलतेसाठी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. या चर्चासत्रातून सहभागीना हायड्रोजन इंधन गुणवत्तेसाठी नव्याने प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतीय मानकाची सविस्तर माहिती मिळाली. याशिवाय शाश्वत आणि सक्षम औद्योगिक विकासासाठी नवोपक्रम, मानकीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : साखर उद्योग अडचणीत; हर्षवर्धन पाटलांची केंद्र सरकारकडे ‘ही’ मोठी मागणी

कार्यक्रमात बीआयएस परवाना प्राप्त करण्याची प्रक्रिया, अनिवार्य प्रमाणनाच्या कक्षेत समाविष्ट उत्पादनांचे प्रमाणन, उत्पादकांसाठी इन-हाऊस चाचणी सुविधांबाबतच्या सवलती, एमएसएमई उत्पादकांसाठी परवाना शुल्कातील सवलती तसेच बीआयएसच्या विविध उपक्रमांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

Web Title: A gathering of bis licensees was held enthusiastically in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खरीप हंगामाआधी शेतकऱ्यांची फसवणूक! 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त, कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
1

खरीप हंगामाआधी शेतकऱ्यांची फसवणूक! 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त, कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Pune News : कात्रज चौकातून वाहने घेऊन जाताय? तर थांबा ! उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त वाहतुकीत करण्यात आले ‘हे’ बदल
2

Pune News : कात्रज चौकातून वाहने घेऊन जाताय? तर थांबा ! उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त वाहतुकीत करण्यात आले ‘हे’ बदल

गर्भलिंगनिदान प्रकरणी केडगावमध्ये मोठी कारवाई, महिला डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी
3

गर्भलिंगनिदान प्रकरणी केडगावमध्ये मोठी कारवाई, महिला डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

Water Issue : पुणे विभागातील धरणांमध्ये केवळ 14 टक्के पाणीसाठा; जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणखी हाल होणार
4

Water Issue : पुणे विभागातील धरणांमध्ये केवळ 14 टक्के पाणीसाठा; जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणखी हाल होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hormuz Strait Crisis: …तर अमेरिकाही पुरती अडचणीत आली असती! तेलाचे साठे 43 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर

Hormuz Strait Crisis: …तर अमेरिकाही पुरती अडचणीत आली असती! तेलाचे साठे 43 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर

Jun 19, 2026 | 03:45 PM
PAK New Central Contract 2026: गरीब पाकिस्तान, श्रीमंत क्रिकेटपटू! PCB ने दुप्पट केली मॅच फी, पगारातही मोठी वाढ

PAK New Central Contract 2026: गरीब पाकिस्तान, श्रीमंत क्रिकेटपटू! PCB ने दुप्पट केली मॅच फी, पगारातही मोठी वाढ

Jun 19, 2026 | 03:43 PM
‘आधी आपल्या मुलीला तुतारीतून फोडून दाखवा आणि मग..,’ शरद पवार गट फुटीच्या चर्चेवरून अनिल देशमुखांचा ‘त्या’ आमदारावर निशाणा

‘आधी आपल्या मुलीला तुतारीतून फोडून दाखवा आणि मग..,’ शरद पवार गट फुटीच्या चर्चेवरून अनिल देशमुखांचा ‘त्या’ आमदारावर निशाणा

Jun 19, 2026 | 03:41 PM
The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

Jun 19, 2026 | 03:32 PM
होर्मुझ सामुद्रधुनी 2 महिने टोलमुक्त; इराण आणि ओमान सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनावर निर्णय घेणार

होर्मुझ सामुद्रधुनी 2 महिने टोलमुक्त; इराण आणि ओमान सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनावर निर्णय घेणार

Jun 19, 2026 | 03:29 PM
Aai Tuljabhavani Exclusive: 600 भागात अभिनयाचे वेगवेगळे कंगोरे देता आले, ‘शुंभा’ पात्रासाठी खूपच मेहनत – सोनाली पाटील

Aai Tuljabhavani Exclusive: 600 भागात अभिनयाचे वेगवेगळे कंगोरे देता आले, ‘शुंभा’ पात्रासाठी खूपच मेहनत – सोनाली पाटील

Jun 19, 2026 | 03:29 PM
‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

Jun 19, 2026 | 03:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा