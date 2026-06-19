गर्भलिंगनिदान प्रकरणी केडगावमध्ये मोठी कारवाई, महिला डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

वरवंड : पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने आणि यवत पोलीस ठाण्याने संयुक्त कारवाई करत बेकायदेशीर लिंगनिदान व की स्त्री-भ्रूणहत्या प्रकरणातील मोठे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. या कारवाईत केडगाव येथील या पार्थ हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड (वय ६१) यांना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यांना १९ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अण्णासाहेब आप्पा गिरी (वय ४३) याला यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती. तो कोणतीही वैद्यकीय पदवी अथवा अधिकृत परवाना नसताना बोगस डॉक्टर म्हणून हे काम करत होता.
या तपासात उघड झाल्यानुसार, तो पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनच्या साहाय्याने गभार्तील लिंगनिदान करत होता. गर्भ मुलीचा असल्याचे समजताच संबंधित महिलांना बेकायदेशीर गर्भपातासाठी केडगाव येथील पार्थ हॉस्पिटलमध्ये पाठवत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
पोलिसांच्या तपासात डॉ. संगीता गायकवाड या त्यांच्या रुग्णालयात कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करून अशा महिलांचे बेकायदेशीर गर्भपात करत असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार १७ जून रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ९१, ३ (५), ८८ तसेच पीसीपीएनडीटी कायदा आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम अंतर्गत विविध गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपी महिला डॉक्टरला १९ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
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ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार, पोलीस उपअधीक्षक राजेंद्र मायने आणि बापूसाहेब दडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली यवत पोलीस ठाणे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर व विशेष तपास पथकाने केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास एसआयटी आणि यवत पोलीस संयुक्तपणे करत असून, अशा बेकायदेशीर आणि अमानुष कृत्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
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