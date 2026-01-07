Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

देवेंद्र फडणवीसांना हरविण्यासाठी अजित पवारांनी उपसली ‘तलवार’, आता ‘अलार्म’ प्लान केला सुरू, दुरावा वाढणार?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अजित पवार यांनी "अलार्म" मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला आहे

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:38 PM
अजित पवारांचा 'डबल गेम', फडणवीसांसह दुरावा वाढणाैर का? (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • आता रंगणार अजित पवार विरूद्ध देवेंद्र फडणवीस 
  • अलार्म योजना काय आहे 
  • भाजपवर केला अजित पवारांनी आरोप 
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याच मित्रपक्ष भाजपवर राजकीय तलवार उपसली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अजित पवार यांनी “अलार्म” नावाची एक नवीन मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे अजित पवार यांनी थेट भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी भाजपवर शहरे उद्ध्वस्त करण्याचा, भ्रष्टाचाराचा आणि गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा शाब्दिक हल्ला अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप राज्य आणि केंद्र पातळीवर युतीत आहेत, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांची भूमिका पूर्णपणे वेगळी आहे.

अजित पवारांचा “अलार्म” प्लॅन काय आहे?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये १५ जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी बुधवारी “अलार्म” मोहिमेची घोषणा केली. पवार म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणीटंचाई, कचऱ्याचे ढीग, वाहतूक कोंडी आणि वाढते प्रदूषण हे प्रशासकीय अपयशाचे भयानक संकेत आहेत. ते म्हणाले की, जनतेने जागे होऊन शहरासाठी अलार्म वाजवण्याची वेळ आली आहे.

PMC Election 2026: निवडणुकीआधी पोलिसांचा कडक वॉच; २० संशयित उमेदवारांच्या हालचालींवर करडी नजर

भाजपला पराभूत करण्याची तयारी

अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात भाजपचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, या दोन्ही शहरांना (पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड) आता शिस्त आणि कामावर आधारित अजित पवार मॉडेलची आवश्यकता आहे. पवार यांनी आठवण करून दिली की २०१७ ते २०२२ या काळात दोन्ही महानगरपालिकांमध्ये भाजप सत्तेत होते. भाजपच्या राजवटीत या शहरांचा विकास पूर्णपणे ठप्प झाला होता. खराब नियोजन आणि जबाबदारीच्या अभावामुळे पुण्यासारखी शहरे समस्यांचे डबके बनली आहेत.

इतकंच नाही तर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते. गेल्या आठवड्यात पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकार परिषदेत पवार यांनी आरोप केला की, स्थानिक भाजप नेत्यांनी भ्रष्टाचाराद्वारे महानगरपालिका कर्जाच्या खाईत ढकलली आहे. एकेकाळी सर्वात श्रीमंत मानली जाणारी महानगरपालिका आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे असेही स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी मांडले. 

पुण्यात भाजपला बसणार धक्का; माजी शहर उपाध्यक्ष अमराळे आज करणार राष्ट्रवादीत प्रवेश

स्वच्छता आणि हल्ला

अजित पवार हे एक अनुभवी खेळाडू आहेत. युती धर्माचा पातळ धागा राखत त्यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले: “मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की ‘अलार्म’ मोहीम फक्त पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या अपयशांशी संबंधित आहे. त्याचा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कामकाजाशी काहीही संबंध नाही.” तथापि, राजकीय जाणकारांचे मत आहे की हे स्पष्टीकरण केवळ एक ढोंग आहे. 

भाजपच्या स्वतःच्या स्थानिक नेतृत्वाला “अक्षम” असे संबोधून पवारांनी थेट पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला केला आहे. हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीदेखील आव्हान आहे, कारण पुणे हे त्यांचे प्रभाव क्षेत्र मानले जाते. हातातोंडावर निवडणूक आली असताना यावर आता देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

Published On: Jan 07, 2026 | 09:38 PM

