Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Pmc Election 2026 Police Tighten Vigil Ahead Of Elections Suspected Candidates Under Daily Surveillance

PMC Election 2026: निवडणुकीआधी पोलिसांचा कडक वॉच; २० संशयित उमेदवारांच्या हालचालींवर करडी नजर

पुणे पोलिसांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी काही महत्त्वाची पडताळणी करण्यात आली होती. या पडताळणीवेळी पोलिसांसमोर एक धक्कादायक माहिती समोर आली.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:50 PM
Police Surveillance 20 उमेदवारांकर पोलिसांची करडी नजर,

PMC Election 2026: निवडणुकीआधी पोलिसांचा कडक वॉच; २० संशयित उमेदवारांच्या हालचालींवर करडी नजर

Follow Us:
Follow Us:
  •  निवडणुकीच्या तोंडांवर पुण्यातील गुन्हेगारीचा मुद्दा चर्चेत
  • भाजप राष्ट्रवादीला कोडींत पकडण्याची शक्यता
  • पुण्यातील सक्रीय गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या २० उमेदवारांची यादी
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडांवर पुण्यातील गुन्हेगारीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी पक्षांकडून गुंडांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना तिकीटे दिल्याने पुण्यात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. त्यातच पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी भाजपच्या विरोधात लढत असल्याने पुण्यातील गुन्हेगारीच्या मुद्द्यावरून भाजप राष्ट्रवादीला कोडींत पकडण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिस सक्रीय झाले आहेत. पुण्यातील सक्रीय गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या २० उमेदवारांची यादी तयार केली आहे. ही यादी थेट मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि पोलिसांची या उमेदवारांकडे विशेष नजर ठेवली जाणार आहे. त्यामाध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शपणे पार पाडण्यासाठी पुणे पोलिस अलर्ट झाले आहेत. (PMC Eletion 2026) 

Exclusive: मतदान की खेळ? नवी मुंबईत प्रभागानुसार चार मतदान, मतदार गोंधळात; सामन्यांचं मत नक्की कोणाला

पुणे पोलिसांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी काही महत्त्वाची पडताळणी करण्यात आली होती. या पडताळणीवेळी पोलिसांसमोर एक धक्कादायक माहिती समोर आली. पुण्यात अडीच हजार इच्छुकांपैकी 1545 जणांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात राजकीय गुन्ह्यांची नोंद असलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहेत. पण त्यापेक्षाही काही गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेले अनेकजणांना उमेदवारी देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, काही कुख्यात गुन्हेगारांचे नातेवाईकांना थेट प्रमुख राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यात प्रचारसभां चांगल्याच रंगणार असल्याचे दिसत आहे. पण त्याचवेळी या गुन्हेगार आणि त्यांच्या नातेवाईकांनाच उमेदवारी दिल्यामुळे पुण्यातील गुन्हेगारी कशी कमी होणार, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

‘आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा सर्वसाधारण जागांवर प्रवेश नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पोलिसांनी केलेल्या गुप्त माहिती आणि पडताळणीत पुण्यात सध्या २० सराईत गुन्हेगार निवडणुकीच्या रिंगणात सक्रीय आहेत. या सर्वांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी २० जणांवर करडी नजर ठेवली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांकूडन मतदारांवर दबाव टाकणे, दहशत निर्माण करणे, पैशांचा गैरवापर, समाज माध्यमांवरून अफवा पसरवणे किंवा विरोधकांना धमकावणे, असे कोणतेही प्रकार होऊ नयेत, यासाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

संशयित उमेदवारांच्या हालचालींची दररोज नोंद ठेवली जात असून त्यांच्या संपर्कातील व्यक्ती, बैठका, सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि प्रचार पद्धतींवर पोलिसांचे बारकाईने लक्ष आहे. गरज भासल्यास कारवाई, प्रतिबंधात्मक तडीपारी, नोटिसा तसेच आचारसंहितेनुसार कठोर पावले उचलण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.या यादीत सोनाली आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर, सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर, जयश्री मारणे, कल्याणी कोमकर आणि बापू नायर यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 

Web Title: Pmc election 2026 police tighten vigil ahead of elections suspected candidates under daily surveillance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पहिल्यांच झाली फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी उपनगराध्यक्षाची लढत; ओंकार कामठेंनी मारली बाजी
1

पहिल्यांच झाली फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी उपनगराध्यक्षाची लढत; ओंकार कामठेंनी मारली बाजी

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा
2

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Who Will Be Pune’s Next Mayor? कोण होणार पुण्याचा महापौर…? 3 नावांची चर्चा
3

Who Will Be Pune’s Next Mayor? कोण होणार पुण्याचा महापौर…? 3 नावांची चर्चा

राघवेंद्र बाप्पू मानकर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी, तब्बल 26 हजार 497 मतांचे विक्रमी मताधिक्य
4

राघवेंद्र बाप्पू मानकर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी, तब्बल 26 हजार 497 मतांचे विक्रमी मताधिक्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

Jan 18, 2026 | 07:42 PM
कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

Jan 18, 2026 | 07:41 PM
Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Jan 18, 2026 | 07:20 PM
शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Jan 18, 2026 | 07:18 PM
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM