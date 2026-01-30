Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अजित पवारांच्या निधनामुळे बारामतीतील समीकरणे बदलणार? स्थानिक राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता

अजित पवार यांच्या निधनाने केवळ एका प्रभावी नेत्याचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणातील एक निर्णायक पर्व अचानक थांबल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 01:11 PM
अजित पवारांच्या निधनामुळे बारामतीतील समीकरणे बदलणार? स्थानिक राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता

संग्रहित फोटो

  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अपघातात निधन
  • स्थानिक राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता
  • बारामतीतील समीकरणे बदलणार?
पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनेत ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांचे काल अपघाती निधन झाले. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीत प्रचारसभेसाठी जात असताना हा दुर्दैवी अपघात झाला आहे. त्यांच्या निधनाने केवळ एका प्रभावी नेत्याचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणातील एक निर्णायक पर्व अचानक थांबल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

 

निधनानंतर अवघ्या काही तासांत राज्यभरातून शोकभावना व्यक्त करण्यात आल्या. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी मतभेद बाजूला ठेवत अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. राजकीय वैचारिक संघर्ष असला तरी त्यांच्या कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता आणि संघटनात्मक ताकदीबद्दल सर्वपक्षीय नेत्यांनी आदर व्यक्त केला. विद्या प्रतिष्ठान, बारामती येथे अत्यंत शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हजारो कार्यकर्ते, समर्थक आणि सामान्य नागरिकांनी अखेरचा निरोप दिला.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या अचानक जाण्यामुळे बारामतीसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली आखलेली रणनीती, उमेदवारांची बांधणी आणि प्रचाराची दिशा आता कोण सांभाळणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मतदारवर्ग भावनिकदृष्ट्या कुठल्या दिशेने झुकतो, यावर आगामी निवडणुकांचे निकाल अवलंबून राहतील, असा अंदाज राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

स्थानिक राजकारणावर परिणाम

विश्लेषकांच्या मते, अजित पवार यांचे निधन हे केवळ व्यक्तीगत नुकसान नसून, ते एका सशक्त नेतृत्वाच्या अभावाची पोकळी निर्माण करणारे आहे. ही पोकळी तात्काळ भरून निघणे कठीण असून, त्याचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर स्पष्टपणे जाणवेल. शोक, सहानुभूती आणि राजकीय वास्तव यांचा मेळ कसा बसेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

अपघाती निधनानंतर सर्वपक्षीय राजकीय प्रचार बंद

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनेनंतर पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पूर्णतः बदलले आहे. ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेला सर्वपक्षीय राजकीय प्रचार तात्काळ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनीही हा निर्णय घेत राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत शोकभावनेला प्राधान्य दिले आहे.

अजित पवार हे केवळ एका पक्षाचे नेते नव्हते, तर पुणे जिल्ह्याच्या आणि विशेषतः बारामती परिसराच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव टाकणारे नेतृत्व होते. त्यांच्या निधनाने निर्माण झालेली शोककळा लक्षात घेता प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रा, जाहीर मेळावे तसेच सोशल मीडियावरील प्रचार उपक्रमही दोन दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले आहेत. निवडणूक काळात असा सर्वपक्षीय संयम क्वचितच पाहायला मिळतो, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

अस्वस्थता, संभ्रम, चर्चा

दरम्यान, प्रचार बंद असला तरी कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर घडलेल्या या घटनेमुळे अनेक पक्षांच्या रणनितींवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील काही संवेदनशील मतदारसंघांमध्ये प्रचाराचा वेग अचानक थांबल्याने राजकीय समीकरणे नव्याने जुळवावी लागतील, असे संकेत मिळत आहेत.

Published On: Jan 30, 2026 | 01:11 PM

