NCP Politics : अजित पवारांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय; यापुढे ना प्रचार ना सभा

NCP Politics : पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे दुःखद निधन झाले आहे. बारामतीमध्ये झालेल्या विमान अपघातामध्ये अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले. धडाडीच्या नेत्याचे अनेक आस्कमित निधन झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. राज्यामध्ये तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे राजकारणामध्ये आणि समाजकारणामध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. तसेच सध्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणूका (Panchayat Samiti elections) देखील आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी पक्षाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे बारामतीमध्ये प्रचारासाठी येत होते. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अजित पवार यांच्या बारामतीमध्ये चार सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. याच सभांसाठी बारामतीमध्ये येत असताना अजित पवार यांचा विमान अपघातामध्ये मृत्यू झाला. महापालिका निवडणुकीमधील हार भरुन काढण्यासाठी पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अजित पवारांनी कंबर कसली होती. मात्र नियतीच्या मनामध्ये काही वेगळेचे होते. अजित पवार यांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादी पक्षाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत मोठा निर्णय घेतला. अजित पवार यांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार थांबवला आहे. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी कोणताही बडेजाव करण्यात येणार नाही. ना प्रचार सभा ना रोड शो केले जातील. फक्त मतदारांना पत्रके वाटून प्रचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अजित पवारांच्या निधनामुळे फक्त पवार कुटुंब नाही तर संपूर्ण राष्ट्रवादी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये निधन झाले आहे. बुधवारी (दि.28) बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. या दुर्घटनेत पवारांचे सुरक्षा रक्षक, दोन पायलट आणि एक महिला क्रू मेंबरसह एकूण ५ जणांना जीव गमवावा लागला. बारामतीत काल विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अजित पवारांवर अंतिम संस्कार करण्यात आले. अजित पवार यांच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण देशातून शोक व्यक्त केला जात असून त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले आहे.