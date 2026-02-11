Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

महाराष्ट्र साहित्य परिषद पंचवार्षिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांचा प्रचार सुरु झाला आहे. या वेळी या प्रचारात आरोप प्रत्यारोपच सुरु असून उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचा उल्लेख कमी होत आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:03 PM
Masap Election: Only allegations and counter-allegations in the campaign, what about the literary contributions of the candidates? Need for public awareness

मसाप(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

प्रगती करंबेळकर/पुणे:  महाराष्ट्र साहित्य परिषद पंचवार्षिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांचा प्रचार सुरु असून साहित्य क्षेत्रातील या निवडणूकीला राजकीय स्वरुप आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रचारात आरोप प्रत्यारोपच सुरु असून उमेदवारांच्या साहित्यातील योगदानाचा उल्लेख कमी केली जात आहे. भाषा संवर्धन आणि भाषेच्या हितासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची स्थापना झालेली असून दहा वर्षाने होणाऱ्या या निवडणूकीत मतदार याद्या, राजकीय पक्ष आदी विषय चर्चेत असून साहित्यच मागे पडत आहे असा सूर साहित्यक्षेत्रातून येत आहे.
परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी आणि साहित्य संवर्धन आघाडीने आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या असून भविष्यात आम्ही काय करु याचीच चर्चा सुरु आहे. जाहीरनाम्यात साहित्यिक योगदानाचा उल्लेख केला असला तरी मतदारांमध्ये उमेदवारांनी केलेल्या कामाच्या माहीतीची जनजागृती असणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : PUNE NEWS : साहित्य क्षेत्रात राजकीय पक्षाची एन्ट्री? मसाप निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोप

निवडणूकीतील उमेदवारांना साहित्य विषयक कोणतेही निकष नाही

साहित्य परिषदेच्या निवडणूकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना साहित्या विषयक कोणतेही निकष नाही. मात्र साहित्याची राज्यस्तरावरची परिषद आणि यास लेखन, संपादन, साहित्यिक कार्याचा निकष असणे गरजेचा आहे अशी अपेक्षा साहित्य क्षेत्रातील मान्यवारांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार देशभरात गाजणारे साहित्य संमेलन असो वा भाषेसंदर्भात कोणतेही निर्णय असो यात साहित्य परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा मोठा वाटा असतो म्हणूनच त्या पदासाठी उभ्या असणाऱ्या उमेदवाराचे साहित्यिक योगदान ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे.

कोणाचे किती योगदान

  • पद – अध्यक्ष
  • पॅनेल – परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी
  • उमेदवार – मिलिंद जोशी
  • साहित्यिक योगदान – दोन कथासंग्रह, एक विनोदी कथासंग्रह, एक विनोदी लेख संग्रह, चार चरित्रलेखन, एक व्यक्ती चित्रसंग्रह, एक ललित लेखन, एक संत साहित्य विषयक, तीन लेख संग्रह, एक अनुभव कथन एक माहितीपर लेखन तसेच संपादन स्तंभ लेखनातही योगदान
  • पॅनेल – साहित्य संवर्धन आघाडी
    उमेदवार – योगेश सोमण
  • साहित्यिक योगदान – ७६ एकांकिका लेखन, १८ नाटके ११ प्रकाशित, ५ चित्रपट कथा, ५ मालिका, हिंदी मराठी चित्रपटात अभिनय
 
  • पद-प्रमुख कार्यवाह
  • पॅनेल – परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी
  • उमेदवार – सुनिताराजे पवार
  • साहित्यिक योगदान – संस्कृती प्रकाशानाची स्थापना, संपादक संस्कृती दिवाळी अंक, कवित्री बहिणाबाई चौधरी सदस्य, तसेच ग्रंथलेखन दिवाळी अंकातून लेखन या वांग्मयीन कार्यात योगदान
 
  • पॅनेल – साहित्य संवर्धन आघाडी
  • उमेदवार – स्वाती महाळंक
  • साहित्यिक योगदान – ८ पुस्तके प्रकाशित, पन्नासहून अधिक गौरवग्रंथ, पुस्तके आणि स्मरणिकांचे संपादन आतापर्यंत पाचशेहून अधिक लेख वृत्तपत्रे, विविध नियतकालिके प्रसिद्ध
 
  • पद-कोषाध्यक्ष
  • पॅनेल – परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी
  • उमेदवार – विनोद कुलकर्णी
  • साहित्यिक योगदान – लेखक मोठ्या बँकेची छोटी गोष्ट, दिवाळी अंक आणि इतर क्षेत्रात लेखन युगप्रवर्तक कवी बासी मर्ढेकर यांचे चरित्र प्रकाशनाच्या वाटेवर
 
  • पॅनेल – साहित्य संवर्धन आघाडी
  • उमेदवार – प्रदीप निफाडकर
  • साहित्यिक योगदान – ११ पुस्तके प्रकाशित, उर्दू शायरीवर वर्तमानपत्रात लेखन
हेही वाचा : Maharashtra Politics : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग

साहित्य संवर्धन आघाडीत साहित्यात कार्य करणाऱ्यांसोबतच नाट्य, चित्रपट तसेच पत्रकारिता क्षेत्रात कार्य करणारी लोक आहेत. साहित्य चित्रपट आणि नाट्य संस्थांना एकत्र आणून भाषेसाठी काम करण्याचा आमचा मानस आहे. मुख्य पदांसोबतच स्थानिक कार्यवाह पदाच्या उमेदवारांनी साहित्य क्षेत्रात काम केलेले आहे.

– सुनिल महाजन, साहित्य संवर्धन आघाडी

आमच्या पॅनेल मधील प्रत्येक उमेदवारांचे अध्यक्षापासून ते स्थानिक कार्यवाह क्र. ७ पर्यंत एकतरी पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे. तसेच उमेदवारांना साहित्य संस्थेत काम करण्याचा अनुभव आहे. भाषेच्या हितासाठी काम करणे हे आमच्या उमेदवारांचे उद्दिष्ट आहे.

– विनोद कुलकर्णी, परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी

Web Title: Only allegations and counter allegations in maharashtra sahitya parishad election campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

Feb 11, 2026 | 06:32 PM
देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

Feb 11, 2026 | 06:31 PM
India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

Feb 11, 2026 | 06:25 PM
लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

Feb 11, 2026 | 06:18 PM
Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

Feb 11, 2026 | 06:15 PM
Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Feb 11, 2026 | 06:07 PM
Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Feb 11, 2026 | 06:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM