Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Pune Municipal Commissioner Has Decided To Take Action Against Unauthorized Constructions As Per Sop

Pune News : एसओपीनुसार अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा; येत्या 3 दिवसात…

महापालिका आयुक्तांच्या ‘एसओपी’ नुसार अनधिकृत बांधकामे शाेधण्यास सुरुवात झाली आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांनी गेल्या चार दिवसात पन्नासहून अधिक अनधिकृत बांधकामे शाेधली आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:36 PM
एसओपीनुसार अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा; येत्या 3 दिवसात...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या ‘एसओपी’ नुसार अनधिकृत बांधकामे शाेधण्यास सुरुवात झाली आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांनी गेल्या चार दिवसात पन्नासहून अधिक अनधिकृत बांधकामे शाेधली आहेत. पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे पेव उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

 

महापालिका आयुक्तांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि व्यवसायांवर कारवाई करण्यासाठी नवीन ‘एसओपी’ जाहीर केली हाेती. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर सर्व्हेक्षण करण्याची जबाबदारी साेपविण्यात आली हाेती. त्यानुसार ‘कनिष्ठ अभियंत्यांनी’ पन्नासहून अधिक अनधिकृतपणे कामे सुरू असलेली बांधकामे शोधून काढली आहेत. लोहगाव, खराडी परिसरासह गुजर निंबाळकरवाडीतील ही बांधकामे आहेत. शहराच्या उर्वरीत भागातील अहवालही प्रशासनाला प्राप्त होत असून, शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे पेव उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी २० जानेवारीला शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि व्यवसायांवर कारवाई संदर्भात संबधित विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. अनधिकृत बांधकामांवर विहीत मुदतीत कारवाई करण्यासाठी एसओपी तयार केली. यामध्ये प्रामुख्याने क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये काम करणार्‍या कनिष्ठ अभियंत्यांवर त्यांच्या भागातील साईड व फ्रंट मार्जिनमधील अनधिकृत बांधकामांसह सर्व प्रकारची अनधिकृत बांधकामे, पदपथांवरील अनधिकृत व्यवसाय यांचे दररोज सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यांनी याचा अहवाल क्षेत्रिय सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्फत बांधकाम व अतिक्रमण निर्मुलन विभागाला पाठवायचा. या विभागांकडून संबधितांना नोटीस पाठवून पोलिस आणि व्हेईकल डेपोशी समन्वय साधून विहीत मुदतीत कारवाई करायची. याचा अहवाल बांधकाम व अतिक्रमण निर्मुलन विभागाच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्तांना पाठवायचा, असे या एसओपीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

अगदी चारच दिवसांपुर्वी आयुक्तांनी या एसओपीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. अवघ्या तीनच दिवसांत खराडी, लोहगाव, नगररोड, कात्रज येथील गुजर निंबाळकरवाडी येथील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या सर्व्हेत आढळलेल्या सुमारे पन्नास सुरू असलेली व यापुर्वी करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी संबधित क्षेत्रिय कार्यालये आणि विभागीय कार्यालयाकडून अतिक्रमण निर्मुलन कार्यालयाकडे पोहोचली आहेत. अवघ्या तीन दिवसांत दोन-तीन क्षेत्रिय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंत्यांकडून साधारण पन्नास अनधिकृत बांधकामांचे फोटो, गुगल लोकेशन व जागा मालकांच्या नावासह तयार करून पाठविले आहेत. सर्वच क्षेत्रिय कार्यालयांकडून किमान महिनाभर प्रामाणिकपणे प्रयत्न झाल्यास याच बेकायदा बांधकामांची संख्या हजारोंमध्ये जाण्याची शक्यता आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

येत्या तीन दिवसांत कारवाई तीव्र

यासंदर्भात अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे प्रमुख सोमनाथ बनकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले दोन झोनल विभागांकडून अनधिकृत बांधकामांबाबतचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात आयुक्तांनी कडक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या दोन तीन दिवसांत बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई तसेच व्यावसायीकांवरही कारवाई करण्यात येईल.

Web Title: Pune municipal commissioner has decided to take action against unauthorized constructions as per sop

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune : महापालिका स्थायी समिती घेणार करवाढीचा निर्णय! प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय नाही
1

Pune : महापालिका स्थायी समिती घेणार करवाढीचा निर्णय! प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय नाही

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद
2

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना
3

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…
4

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

Feb 08, 2026 | 03:11 PM
उत्सुकता शिगेला! दौंड तालुक्याचे मोजणीकडे लक्ष; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

उत्सुकता शिगेला! दौंड तालुक्याचे मोजणीकडे लक्ष; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

Feb 08, 2026 | 03:10 PM
1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

Feb 08, 2026 | 03:04 PM
बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

Feb 08, 2026 | 03:00 PM
अल्पवयीन मुले-मुली अचानक बेपत्ता होण्याचे वाढतंय प्रमाण; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

अल्पवयीन मुले-मुली अचानक बेपत्ता होण्याचे वाढतंय प्रमाण; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Feb 08, 2026 | 02:58 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: तन्वीला मिळाला मोलाचा सल्ला! ‘एखादा रबर इतका ताणू नका…’ काय बोलले रितेश?

Bigg Boss Marathi Season 6: तन्वीला मिळाला मोलाचा सल्ला! ‘एखादा रबर इतका ताणू नका…’ काय बोलले रितेश?

Feb 08, 2026 | 02:51 PM
Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

Feb 08, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM