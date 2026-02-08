Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Delhi High Court Puts A Stop To Freezing Of Bank Accounts Criticizes Arbitrary Action

बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईवर कठोर निरीक्षण नोंदवत, खातेधारक आरोपी किंवा तपासातील संशयित नसताना खाती पूर्णपणे गोठवणे हे मनमानी असून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले.

Updated On: Feb 08, 2026 | 03:16 PM
बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • खातेधारक आरोपी किंवा संशयित नसताना बँक खाती गोठवणे हे उपजीविकेचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
  • खाती गोठवल्यामुळे निष्पाप संस्थांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होते, कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे अशक्य होते आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला आर्थिक फटका बसतो, असे निरीक्षण नोंदवले.
  • एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेतील खाती गोठवण्याचे आदेश तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश देण्याबाबत केंद्र सरकार आणि आय४सीला न्यायालयाने स्पष्ट सूचना दिल्या.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की खातेधारक आरोपी किवा चौकशीत संशयित नसताना बँक खाती पूर्णपणे किंवा अवास्तव गोठवणे हे स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे आणि एखाद्याच्या उपजीविकेच्या आणि व्यवहार स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. न्यायमूर्ती पुरुपेंद्र कुमार कौर यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की खाती अनियंत्रितपणे गोठवल्याने एखाद्या निष्पाप संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय येतो, तिच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचते आणि आर्थिक परिणाम होतात. मलबार गोल्ड अँड डायमं ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने है निरीक्षण नोंदवले. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेने त्यांचे बैंक खाती गोठवण्याचे जारी केलेले कोणतेही आदेश मागे घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र यांना देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Hajj ला जाताय? यात्रेपूर्वी करुन घ्या हेल्थ चेक-अप; पालिकेच्या दोन रुग्णालयांत विशेष सोय

फसवणुकीच्या तक्रारीनंतर खाते गोठवले

गृह मंत्रालयांतर्गत स्थापन केलेले आय४सी. सायबर गुन्ह्याविरुद्धच्या लढाईसाठी राष्ट्रीय नोडल एजन्सी महणून काम करते. एका ग्राहकाविरुद्ध सायबर फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर वाचिचच्कत्यचि बैंक खाते गोठवण्यात आले. पोलिसाच्या सूचनानुसार, मार्च २०२५ पर्यंत त्याच्या खात्यांमधील अंदाजे ८० लाख रुपये गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली, १६ जानेवारीच्या आदेशात, न्यायालयाने आयसीला एसबीआय आणि पचडीएफसी बँकेला याचिकाकत्यांच्या बैंक खात्यांवरील गोठवण्याची कारवाई तात्काळ उठवण्याचे निर्देश देण्याचे निर्देश दिले.

गोठवलेला निधी वापरू शकत नाही

न्यायालयाने म्हटले आहे की विविध स्कमा गोठवण्याचा सततचा अर्जदारावर प्रतिकूल परिणाम झाला कारण त्यामुळे तो त्याच्या कर्मचान्यांचे आवश्यक पगार देण्यासाठी आणि त्याचा व्यवसाय सुरळीत चालविण्यासाठी इतर दैनदिन सखर्च भागविण्यासाठी त्याच्या निधीचा वापर करू शकत नाही, न्यायालयाने म्हटले आहे की, बैंक खाती अयोग्यरित्या गोठवणे, विशेषतः जेव्हा खातेधारक तपासात आरोपी किया संशयित नसती, तेव्हा ते पूर्णपणे मनमानी आहे.

Himanta Biswa Sarma : AI व्हिडिओने आसामचे राजकारण तापले; मुख्यमंत्र्यांनी बंदुकीतून केले मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य

हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते ज्यामध्ये उपजीविकेचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर कोणत्याही तपास संस्थेकडे याचिकाकर्त्यांचा सहभाग दर्शविणारी सामग्री असेल, तर ती कायद्यानुसार कठोरपणे योग्य कारवाई करू शकते, याचिकेत म्हटले आहे की, अधिका-यांनी याचिकाकर्त्यांची बैंक खाती यांत्रिकरित्या गौठवली आहेत, ज्यामुळे स्थांचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे आणि याचिकाकत्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Delhi high court puts a stop to freezing of bank accounts criticizes arbitrary action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 03:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा
1

दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा वादात, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाविरोधात साउथचा निर्माता कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय?
2

Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा वादात, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाविरोधात साउथचा निर्माता कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय?

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…
3

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 
4

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

Feb 08, 2026 | 03:14 PM
उत्सुकता शिगेला! दौंड तालुक्याचे मोजणीकडे लक्ष; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

उत्सुकता शिगेला! दौंड तालुक्याचे मोजणीकडे लक्ष; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

Feb 08, 2026 | 03:10 PM
1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

Feb 08, 2026 | 03:04 PM
बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

Feb 08, 2026 | 03:00 PM
अल्पवयीन मुले-मुली अचानक बेपत्ता होण्याचे वाढतंय प्रमाण; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

अल्पवयीन मुले-मुली अचानक बेपत्ता होण्याचे वाढतंय प्रमाण; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Feb 08, 2026 | 02:58 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: तन्वीला मिळाला मोलाचा सल्ला! ‘एखादा रबर इतका ताणू नका…’ काय बोलले रितेश?

Bigg Boss Marathi Season 6: तन्वीला मिळाला मोलाचा सल्ला! ‘एखादा रबर इतका ताणू नका…’ काय बोलले रितेश?

Feb 08, 2026 | 02:51 PM
Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

Feb 08, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM