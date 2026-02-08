दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

हे देखील वाचा : Hajj ला जाताय? यात्रेपूर्वी करुन घ्या हेल्थ चेक-अप; पालिकेच्या दोन रुग्णालयांत विशेष सोय
अहवालात असे म्हटले आहे की महिनाभर दररोज दररोज प्रदूषण मानकांकडे दुर्लक्ष केले गेले. गाझियाबादनंतर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आणि ग्रेटर नोएडा ही देशातील सर्वात प्रदूषित शहरे होती. जानेवारीमध्ये २७ दिवस दिल्लीची हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब किंवा गंभीर श्रेणीत राहिली. राज्यांमधील अनुपालनाबाबत, राजस्थानने यादीत अव्वल स्थान पटकावले, ३४ पैकी २३ शहरे प्रदूषण मानकांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरली.
प्रदूषणाच्या बाबतीत शीर्ष १० शहरांमध्ये धरुहेडा सहाव्या क्रमांकावर आहे, तर सिंगरौली, भिवाडी, नारनौल आणि गंगटोक यांनीही यादीत स्थान मिळवले आहे. यापैकी सहा शहरे उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील आहेत. २४८ शहरांपैकी १२३ शहरांमध्ये पीएम २.५ चे प्रमाण राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त होते. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या ९७शहरांपैकी ४६ शहरांनी मानकांचे उल्लंघन केले.
देशातील १० सर्वाधिक प्रदूषित शहरे
गाझियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, चारुहेरा, सिंगरौली, भिवाडी, नारनौल, गंगटोक
देशातील फक्त २१ शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता चांगली होती, १०३ समाधानकारक, ९२ मध्यम आणि ३२ शहरे खराब किंवा अत्यंत खराब श्रेणीत होती, मध्य प्रदेशातील दमोह है सर्वांत स्वच्छ शहर होते. ज्याची सरासरी पीएम २.५ पातळी प्रति घनमीटर १७ मायक्रोग्राम होती, १० सर्वात स्वच्छ शहरापैकी पाच शहरे कर्नाटकात आहेत. महानगरांमध्ये, दिल्ली आणि कोलकाता यांनी मानके ओलाडली, तर चेन्नई, मुंबई आणि बंगलुरू मर्यादित राहिले.
हे देखील वाचा : Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर