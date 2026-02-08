Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
1200 कोटींचा भव्य 'वाराणसी'! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

एसएस राजामौली त्यांच्या सर्वात मोठा चित्रपट "वाराणसी" बद्दल एक अपडेट समोर आली आहे. दिग्दर्शकाने आता खुलासा केला आहे की त्यांच्या चित्रपटाचा रामायणाच्या कथेशी खूप मोठा संबंध आहे.

एसएस राजामौली हे प्रियांका चोप्रा, महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला त्यांचा सर्वात मोठा चित्रपट “वाराणसी” प्रदर्शित करण्यासाठी सज्ज आहेत. हा चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दिग्गज दिग्दर्शकाने आता “वाराणसी” आणि रामायण महाकाव्याचा संबंध असल्याचे पुष्टी दिली आहे. पॉलीगॉनशी बोलताना राजामौली म्हणाले की, “माझे सर्व चित्रपट भगवान रामाच्या महाकाव्यांपासून प्रेरित आहेत. या चित्रपटात, मला रामायणातील एक खरी घटना घेऊन ती अशा प्रकारे सादर करण्याची संधी मिळाली आहे.”

चित्रपट निर्माते एसएस राजामौली यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपट “वाराणसी” मधील सर्वात आव्हानात्मक आणि सर्जनशील दृश्यांपैकी एकाबद्दल खुलासा केला आहे. दिग्दर्शकाने चित्रपटातील २५ मिनिटांच्या एका दृश्याबद्दलही खुलासा केला जो पौराणिक महाकाव्यापासून प्रेरित आहे आणि ज्याचे चित्रीकरण करण्यासाठी ६० दिवस लागले असे ते म्हणाले. एसएस राजामौली यांनी “वाराणसी” च्या मागे एक प्रेरणा देखील आहे असे सांगितले आहे.

‘वाराणसी’ चित्रपटाचा रामायणाशी संबंध

द रॅपला दिलेल्या मुलाखतीत, राजामौली यांनी या भव्य युद्धाच्या दृश्यातील अडचणींबद्दल बोलताना म्हटले की, “माझे बहुतेक चित्रपट भारतीय महाकाव्य महाभारत आणि रामायणापासून प्रेरित आहेत. या चित्रपटात मला रामायणातील एका भागाचे अचूक चित्रीकरण करण्याची संधी मिळाली आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, २५ मिनिटांचा हा सीन एकच घटना नाही तर एका भव्य युद्धाच्या दृश्यात विणलेल्या अनेक क्षणांचे संयोजन आहे.’

राजामौलींसाठी हा सीन होता कठीण

राजामौली पुढे म्हणाले, “तो सीन शूट करण्यासाठी आम्हाला आमचे सर्व शैली आणि प्रयत्न एकत्र करावे लागले. आम्ही ते ६० दिवसांसाठी शूट केले आणि ते त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम सीनपैकी एक होते.”

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, चित्रपट निर्मात्यांनी हैदराबादमधील ग्लोबट्रोटर कार्यक्रमात चित्रपटाचे अधिकृत शीर्षक जाहीर केले. ‘वाराणसी’चा टीझर प्राचीन शहराच्या एका भव्य दृश्याने सुरू होतो, त्यानंतर पृथ्वीकडे वेगाने येणाऱ्या लघुग्रहाच्या दृश्याने सुरू होतो. टीझरचा शेवट महेश बाबूच्या रुद्रच्या रूपात, बैलावर स्वार होऊन आणि त्रिशूळ चालवत असलेल्या एका शक्तिशाली दृश्याने होतो. ‘वाराणसी’ ७ एप्रिल २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. वृत्तानुसार, चित्रपटाचे बजेट अंदाजे ₹१२ कोटी आहे.

प्रियांका चोप्राने शूटिंग केले पूर्ण

प्रियांका चोप्राने एसएस राजामौली यांच्या आगामी ‘वाराणसी’ या चित्रपटातून भारतीय चित्रपटसृष्टीत परतत आहे, ज्यामध्ये टॉलीवूड सुपरस्टार महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांचा समावेश आहे. अलीकडेच, प्रियांका चोप्राने शूटिंगबद्दल तपशील शेअर केले आणि उघड केले की हा तिचा शहरातील शेवटचा कामाचा दिवस होता. प्रियांका चोप्राने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर शेअर केले की हा तिचा हैदराबादमधील महिन्यातील शेवटचा कामाचा दिवस होता. ती तिच्या इंग्रजी ॲक्शन थ्रिलर ‘द ब्लफ’ च्या प्रमोशनसाठी लॉस एंजेलिसला जात आहे, जो २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. प्रमोशननंतर, ती ‘वाराणसी’च्या सेटवर परतणार आहे.

1200 कोटींचा भव्य 'वाराणसी'! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

Feb 08, 2026 | 03:04 PM

