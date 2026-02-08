Bigg Boss Marathi Season 6: तन्वीला मिळाला मोलाचा सल्ला! ‘एखादा रबर इतका ताणू नका…’ काय बोलले रितेश?

‘बिग बॉस मराठी पर्व सहावे’ म्हणजे वळणांचा खेळ! पण या खेळात प्रत्येक वळण गाजवणारे स्पर्धक म्हणजे रुचिता जामदार, अनुश्री माने तसेच तन्वी कोलते! या तिघींना बिग बॉसच्या घरातील तोफा म्हंटल्या तरी वावगं ठरणार नाही. भाऊच्या धक्क्यावर प्रत्येकवेळी या तिघींना रितेश धारेवर धरतात कारण आठवड्यातील एकही दिवस ते गरजण्याचे सोडत नाहीत. अशात या आठवड्यात तन्वीने सागरशी घातलेला राडा यामुळे रितेश यांनी तन्वीची रिमांड घेतली आहे. तिला ऐकवले तर आहेच तसेच सल्लाही दिला आहे.
तन्वीला काय मिळाला सल्ला?
रितेश तन्वीला म्हणाले की “तुम्ही कुणाचं ऐकून घेण्याअगोदरच स्वतःवर आरोप लावून घेता. ते आरोपही तुम्ही स्वतः केलेले असता.” रितेश म्हणाले की “एखादा रबर इतका ही ताणू नका की ते पुन्हा येऊन आपल्यालाच लागेल.” तन्वीला मिळालेला हा सल्ला तन्वी किती मनावर घेईल? हे पाहणे मज्जेशीर ठरणार आहे. रितेश यांच्या सांगण्यावर प्रेक्षकांनी तन्वीचीच बाजू घेतल्याचे फारसे दिसून येत आहे. तन्वीमध्ये Winner Quality असल्याचे प्रेक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे.
काय म्हणतोय आणखीन एक प्रोमो?
आणखीन एक प्रोमो शेअर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये तन्वीने आयुषला रागात मुक्के मारले आहे. त्यामुळे तिच्याविषयी आणखीन चर्चा सुरु झाली आहे. दरम्यान, तिसऱ्या प्रोमोमध्ये तन्वीची पोलखोल करण्यात आली आहे. वारंवार तन्वीबाबत येणारे प्रोमो हा आठवडा तन्वीने गाजवला असल्याचे दृश्य तयार करत आहे. त्यामुळे तिच्या चाहत्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद येत आहे.
आज कोण होणार घराबाहेर?
वीकएंड वॉरचा चौथा आठवडा, राधा पाटील, सोनाली राऊत, दिव्या शिंदेनंतर आता ओमकार राऊत हा सदस्य घराबाहेर जाईल असे सगळ्यांचे म्हणणे तशी चर्चा दिसून येत आहे. पण नक्की कोण होईल घराबाहेर? हे आजच्या एपिसोडमध्ये पाहायला मिळणार आहे.