Epstein files: जावई कुशनर आणि रशियन पैसा! एपस्टाईन फाईल्स संबंधित FBI अहवालात ट्रम्प कुटुंबावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती

Jeffrey Epstein files Trump mentions 2026 : अमेरिकेच्या (America) राजकारणात सध्या एका वादळाने जन्म घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘जेफ्री एपस्टाईन फाईल्स’ (Jeffrey Epstein)अखेर सार्वजनिक करण्यात आल्या असून, त्यातील एफबीआयच्या एका गोपनीय अहवालाने खळबळ उडवून दिली आहे. या अहवालात केवळ मृत अब्जाधीश एपस्टाईनच्या गुन्ह्यांचीच चर्चा नाही, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, त्यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसाद यांच्यातील कथित संबंधांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
प्रसिद्ध झालेल्या ३.५ दशलक्ष पानांच्या या दस्तऐवजांमध्ये एका ‘कॉन्फिडेंशियल ह्युमन सोर्स’ (CHS) म्हणजेच एका गुप्त सूत्राने एफबीआयला दिलेली माहिती समाविष्ट आहे. या सूत्रानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर इस्रायलचा मोठा प्रभाव असून ते त्यांच्याकडून ‘कॉम्प्रमाईज’ झाले असावे. अहवालात असे म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या धोरणांवर इस्रायलचे हितसंबंध जपण्यासाठी दबाव होता. तथापि, एफबीआयने स्पष्ट केले आहे की हे केवळ एका सूत्राचे दावे आहेत आणि ते कोणत्याही कायदेशीर चौकशीत सिद्ध झालेले नाहीत.
या फाईल्समध्ये सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतले आहे ते जेरेड कुशनर यांच्यावरील आरोपांनी. सूत्राच्या दाव्यानुसार, कुशनर यांची भूमिका केवळ सल्लागारापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्यांनी अध्यक्षीय निर्णयांवर आणि ट्रम्प संघटनेवर असामान्य पकड मिळवली होती. कुशनर यांच्या ‘कॅडर’ (Cadre) या रिअल इस्टेट प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करत, रशियन गुंतवणूकदारांनी मध्यस्थांमार्फत अमेरिकन प्रकल्पांमध्ये पैसा गुंतवला असावा, असा संशय अहवालात व्यक्त केला आहे. कुशनर कुटुंबाचे ‘अल्ट्रा-झायोनिस्ट चाबाड’ नेटवर्कशी असलेले संबंध आणि रशियन पैशांचे व्यवहार हा तपासाचा विषय असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
अहवालात असाही आरोप आहे की, एपस्टाईनचे वकील ॲलन डेरशोविट्झ यांना इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसाद ने आपल्या हेतूंसाठी वापरले होते. डेरशोविट्झ यांनी त्यांच्या प्रभावाचा वापर करून उच्चभ्रू शैक्षणिक संस्थांमधील श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली विद्यार्थ्यांना इस्रायली गुप्तचरांसाठी तयार केले असावे, असा खळबळजनक दावा सूत्राने केला आहे. तसेच, एपस्टाईन स्वतः एका मोठ्या जागतिक नेटवर्कचा भाग होते, ज्याचा वापर बड्या नेत्यांना दबावात ठेवण्यासाठी (Leverage) केला जात असे, अशी शंका या दस्तऐवजात उपस्थित केली आहे.
एफबीआयच्या नजरेत ट्रम्प यांचा बेव्हरली हिल्स येथील एक व्यवहार देखील आला आहे. ट्रम्प यांनी ४१ दशलक्ष डॉलर्सला खरेदी केलेली एक हवेली नंतर ९५ दशलक्ष डॉलर्सला एका परदेशी शेल कंपनीला विकली. या व्यवहारातील रकमेची तफावत आणि शेल कंपनीचे परदेशी संबंध ‘रेड फ्लॅग’ (Red Flags) म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाने आता ट्रम्प विरोधकांच्या हाती मोठे कोलीत दिले असून, व्हाईट हाऊसने हे सर्व आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: एफबीआयच्या अहवालात एका सूत्राने ट्रम्प हे इस्रायलच्या प्रभावाखाली असल्याचा आणि त्यांच्या जावयाचे रशियन गुंतवणूकदारांशी संबंध असल्याचा दावा केला आहे.
Ans: कुशनर यांनी अध्यक्षीय कामकाजात अवैध हस्तक्षेप केला आणि त्यांच्या 'कॅडर' प्लॅटफॉर्मद्वारे संशयास्पद रशियन निधी हाताळला, असे आरोप अहवालात आहेत.
Ans: नाही. एफबीआयने स्पष्ट केले आहे की हे सर्व आरोप गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहेत आणि अद्याप कोणत्याही न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.