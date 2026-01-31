कर्जाच्या विळख्यात दुनिया! भारत टॉप १० मध्ये तर पहिल्या स्थानी ‘हा’ बलाढ्य देश, जाणून बसेल धक्का

कर्ज हे केवळ एक उधारी नसून अर्थव्यवस्थेसाठी एक दुधारी तलवार आहे. ज्याप्रमाणे एखादा सामान्य नागरिक घरासाठी, शेतीसाठी, शिक्षणासाठी कर्ज घेतो, तसेच जगभरातील अनेक देशही पायाभूत सुविधा, जागतिक विकासाच्या कामांसाठी निधी घेतो. अलीकडच्या काळात तर कर्ज एक ऑक्सिजन बनत चालले असून जो देश जितका मोठा तितके त्याच्यावर कर्ज आहे. हे फेडण्यासाठी लोकांना पृथ्वीवरील कागदही अपुरे पडतील इतके चलन देशांनी घेतली आहे. यंदा २०२६ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार टॉप १० मध्ये भारताचाही समावेश झाला आहे, तर अव्वल स्थानी जगातील सर्वात बलाढ्य देश आहे. (फोटो सौजन्य : iStock)