Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Global Debt Crisis Deepens India In Top 10 This Powerful Nation Tops The List Shocking Details Revealed

कर्जाच्या विळख्यात दुनिया! भारत टॉप १० मध्ये तर पहिल्या स्थानी ‘हा’ बलाढ्य देश, जाणून बसेल धक्का

कर्ज हे केवळ एक उधारी नसून अर्थव्यवस्थेसाठी एक दुधारी तलवार आहे. ज्याप्रमाणे एखादा सामान्य नागरिक घरासाठी, शेतीसाठी, शिक्षणासाठी कर्ज घेतो, तसेच जगभरातील अनेक देशही पायाभूत सुविधा, जागतिक विकासाच्या कामांसाठी निधी घेतो. अलीकडच्या काळात तर कर्ज एक ऑक्सिजन बनत चालले असून जो देश जितका मोठा तितके त्याच्यावर कर्ज आहे. हे फेडण्यासाठी लोकांना पृथ्वीवरील कागदही अपुरे पडतील इतके चलन देशांनी घेतली आहे. यंदा २०२६ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार टॉप १० मध्ये भारताचाही समावेश झाला आहे, तर अव्वल स्थानी जगातील सर्वात बलाढ्य देश आहे. (फोटो सौजन्य : iStock)

Updated On: Jan 31, 2026 | 01:47 PM
World Debt

World Debt

Follow Us:
Follow Us:

1 / 7 सध्याच्या घडीला जगभरातील अनेक देश कर्जबाजारी झाले आहे. अनेक देशांवर कोट्यावधी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. वाढती जनसंख्या, सामाजिक योजनांसाठी लागणारा निधा, युद्धांवरील खर्च या कारणांमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यस्थेत तूट निर्माण झाली आहे. आज आपण कोणत्या देशांवर किती कर्ज आहे, आणि भारत यामध्ये कोणत्या स्थानी आहे जाणून घेऊयात

सध्याच्या घडीला जगभरातील अनेक देश कर्जबाजारी झाले आहे. अनेक देशांवर कोट्यावधी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. वाढती जनसंख्या, सामाजिक योजनांसाठी लागणारा निधा, युद्धांवरील खर्च या कारणांमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यस्थेत तूट निर्माण झाली आहे. आज आपण कोणत्या देशांवर किती कर्ज आहे, आणि भारत यामध्ये कोणत्या स्थानी आहे जाणून घेऊयात

2 / 7 जानेवारी २०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ च्या डेटानुसार, सर्वात प्रगतीशील आणि शक्तीशाली मानला जाणारा देश अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे. डेटानुसार, अमेरिकेवर साधारण 38.3 ट्रिलियन कर्ज असून यामध्ये सैन्यावर, काही महत्वाकांक्षी योजनांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ ट्रम्प प्रशासनावर आली आहे.

जानेवारी २०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ च्या डेटानुसार, सर्वात प्रगतीशील आणि शक्तीशाली मानला जाणारा देश अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे. डेटानुसार, अमेरिकेवर साधारण 38.3 ट्रिलियन कर्ज असून यामध्ये सैन्यावर, काही महत्वाकांक्षी योजनांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ ट्रम्प प्रशासनावर आली आहे.

3 / 7 जानेवारी २०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ च्या डेटानुसार, कर्जाच्या बाबतीत चीन हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या निर्णयानंतर चीनवर 18.7 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे

जानेवारी २०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ च्या डेटानुसार, कर्जाच्या बाबतीत चीन हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या निर्णयानंतर चीनवर 18.7 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे

4 / 7 तर जानेवारी 2026 च्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, 9.8 ट्रिलियन डॉलर सरकारी सर्जासह जपान तिसऱ्या स्थानावर आहे

तर जानेवारी 2026 च्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, 9.8 ट्रिलियन डॉलर सरकारी सर्जासह जपान तिसऱ्या स्थानावर आहे

5 / 7 या कर्जबाजारी देशांच्या यादीत ब्रिटनचाही समावेश आहे. जानेवारी 2026 च्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, ब्रिटनवर 4.1 ट्रिलियन डॉलर सरकारी कर्ज असून तो चौथ्या स्थानावर आहे

या कर्जबाजारी देशांच्या यादीत ब्रिटनचाही समावेश आहे. जानेवारी 2026 च्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, ब्रिटनवर 4.1 ट्रिलियन डॉलर सरकारी कर्ज असून तो चौथ्या स्थानावर आहे

6 / 7 तर २०२६-२५च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, फ्रान्स पाचव्या स्थानावर असून 3.9 ट्रिलियन डॉलर कर्ज तर, इटली या यादीत सातव्या स्थानावार 3.5 ट्रिलियन डॉरल सरकारी कर्जासह आहे

तर २०२६-२५च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, फ्रान्स पाचव्या स्थानावर असून 3.9 ट्रिलियन डॉलर कर्ज तर, इटली या यादीत सातव्या स्थानावार 3.5 ट्रिलियन डॉरल सरकारी कर्जासह आहे

7 / 7 सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणदे यंदा कर्बजारी देशांमध्ये भारताचाही सामवेश आहे. भारतावर ३.८ ट्रिलियनचे कर्ज असून आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारत हा सहाव्या स्थानी आहे.

सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणदे यंदा कर्बजारी देशांमध्ये भारताचाही सामवेश आहे. भारतावर ३.८ ट्रिलियनचे कर्ज असून आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारत हा सहाव्या स्थानी आहे.

Web Title: Global debt crisis deepens india in top 10 this powerful nation tops the list shocking details revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कर्जाच्या विळख्यात दुनिया! भारत टॉप १० मध्ये तर पहिल्या स्थानी ‘हा’ बलाढ्य देश, जाणून बसेल धक्का

कर्जाच्या विळख्यात दुनिया! भारत टॉप १० मध्ये तर पहिल्या स्थानी ‘हा’ बलाढ्य देश, जाणून बसेल धक्का

Jan 31, 2026 | 01:47 PM
कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; चहा करण्यासाठी गॅस पेटवला अन्…

कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; चहा करण्यासाठी गॅस पेटवला अन्…

Jan 31, 2026 | 01:45 PM
Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… ‘Sanchar Saathi’वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स

Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… ‘Sanchar Saathi’वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स

Jan 31, 2026 | 01:32 PM
Hingoli Crime: 69 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीवर केला लैंगिक अत्याचार, आधी चॉकलेट आणि पैसे दिले नंतर…

Hingoli Crime: 69 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीवर केला लैंगिक अत्याचार, आधी चॉकलेट आणि पैसे दिले नंतर…

Jan 31, 2026 | 01:29 PM
पुणे पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; गुन्हेगारी रोखण्यासाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

पुणे पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; गुन्हेगारी रोखण्यासाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

Jan 31, 2026 | 01:24 PM
IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!

IND vs PAK U19 : सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीसह संपूर्ण संघाला पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी दिला मोलाचा सल्ला!

Jan 31, 2026 | 01:23 PM
‘कॉन्फिडेंट ग्रुप’च्या कार्यालयात थरार; छापेमारीत उद्योजकाने स्वतःवर झाडली गोळी

‘कॉन्फिडेंट ग्रुप’च्या कार्यालयात थरार; छापेमारीत उद्योजकाने स्वतःवर झाडली गोळी

Jan 31, 2026 | 01:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM