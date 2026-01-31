Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hingoli Crime: 69 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीवर केला लैंगिक अत्याचार, आधी चॉकलेट आणि पैसे दिले नंतर…

हिंगोलीत 69 वर्षीय व्यक्तीने चॉकलेट व पैशांचं आमिष दाखवून 9 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. मुलीने आईला सांगितल्यानंतर प्रकरण उघडकीस आलं असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 01:29 PM
  • शाळेत जात असताना अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
  • मुलीच्या जबाबामुळे प्रकार उघड, पालकांनी दाखल केली तक्रार
  • आरोपीवर पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा, पोलीस तपास सुरू
हिंगोली: हिंगोली जिल्ह्यातून एक धक्कदायक आणि संतापजनक बातमी समोर आली आहे. हिंगोलीतील एका ६९ वर्षीय पुरुषाने ९ वर्षीय मुलीला चॉकलेट खायला देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने हिंगोलीत खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणाचा कसा उलगडा झाला आणि काय घडलं नेमकं? जाणून घ्या.

काय घडलं नेमकं?

अल्पवयीन पीडितेच्या पालक आरोपीच्या शेतात रोजंदारीवर काम करतात. २८ तारखेला सकाळी ९ वर्षीय चिमुकली शाळेत जात होती. त्यावेळी नराधम आरोपीने तिला एकटी जाताना पाहून तिला काही चॉकलेट आणि पैसे दिले. एवढेच नाही तर तिला घरी येण्यास सांगितले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घटनेनंतर चिमुकली घाबरली. त्यानंतर चिमुकलीने तिच्या आईला तिच्यावर झालेला अत्याचार सांगितला. तिच्यासोबत घडलेला प्रकार ऐकून आई घाबरली.

आरोपी अटकेत

चिमुकलीच्या आईने हा सगळा प्रकार मुलीच्या वडिलांना सांगितलं. त्यांनतर मुलीच्या कुटुंबाने काल रात्री कळमनुरी पोलिस ठाण्यात जाऊन आरोपी विरोधात तक्रार दाखल केली. चिमुकलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला तातडीने गुन्हेगाराला अटक केली आहे. आरोपीचे नाव संतुकराव आवटे (६९) असे आहे. आरोपी विरुद्ध पोक्सो आणि इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही धक्कादायक घटना कधी घडली?

    Ans: 28 तारखेला सकाळी, मुलगी शाळेत जात असताना.

  • Que: आरोपी आणि पीडितेचा संबंध काय?

    Ans: पीडितेचे पालक आरोपीच्या शेतात रोजंदारीवर काम करतात.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: तक्रार मिळताच आरोपीला अटक करून पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

Published On: Jan 31, 2026 | 01:29 PM

