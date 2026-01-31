Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; चहा करण्यासाठी गॅस पेटवला अन्…

घरात एकटेच असल्याने नेहमीप्रमाणे सकाळी उठून स्नान केल्यावर चहा करण्यासाठी ते गॅस पेटवत असताना आधीच झालेल्या गळतीमुळे गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला.

Updated On: Jan 31, 2026 | 01:45 PM
कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट;

कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट;

Follow Us:
Follow Us:

इचलकरंजी : शहापूर येथील अवधुतनगरमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट झाला. या झालेल्या दुर्घटनेत एक वृद्ध गंभीररित्या जखमी झाला आहे. हा स्फोट इतका भीषण होता की, या स्फोटात घर आणि प्रांपचिक साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. अचानक झालेल्या या स्फोटामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण होते.

रामनवमी बिरबल यादव (वय ६६, सध्या रा. शहापूर, मूळ रा. बिहार) असे या स्फोटात गंभीर जखमी झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे. स्फोटात अवधुतनगर येथे गोपाल रामा कोष्टी यांच्या मालकीच्या खोलीत रामनवमी यादव हे अनेक वर्षांपासून भाड्याने वास्तव्यास आहेत. ते घरात एकटेच असल्याने नेहमीप्रमाणे सकाळी उठून स्नान केल्यावर चहा करण्यासाठी ते गॅस पेटवत असताना आधीच झालेल्या गळतीमुळे गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला. मोठा आवाज झाल्याने शेजारील नागरिक जमले तर घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने धाव घेऊन मदतकार्य राबवले.

हेदेखील वाचा : Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

दरम्यान, या घटनेत यादव हे गंभीर जखमी झाले असून, घर आणि प्रापंचिक साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. यादव यांची प्रकृती गंभीर असल्याने इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करुन त्यांना पुढील उपचारासाठी सांगली सिव्हील रुग्णालयात पाठवले आहे.

मुंबईतही दुर्घटना

काही दिवसांपूर्वी, मुंबईतील मालवणी परिसरातून एक दुर्घटना समोर आली आहे. एका गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने चाळीला आग लागल्याचे समोर आले आहे. या स्फोटात सात जण गंभीर जखमी झाले आहे. ही दुर्दैवी घटना मालवणी गेट क्रमांक ८ जवळ भारतमाता शाळेजवळील एसी मशि‍दीनजीकच्या चाळीत सकाळी घडली.

Web Title: A massive gas cylinder explosion occurred in shahapur one man injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : शेती करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक; दर्जेदार ऊसबियाणे निर्मितीसाठीचा शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग
1

Kolhapur News : शेती करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक; दर्जेदार ऊसबियाणे निर्मितीसाठीचा शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग

कोल्हापूरमध्ये बंडखोरीचा भडका; जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षीय नेतृत्वासमोर आव्हान
2

कोल्हापूरमध्ये बंडखोरीचा भडका; जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षीय नेतृत्वासमोर आव्हान

Kolhapur ZP Elecection : निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत; राधानगरी तालुक्यात राजकीय वातावरण शिगेला
3

Kolhapur ZP Elecection : निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत; राधानगरी तालुक्यात राजकीय वातावरण शिगेला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ireland vs UAE : पॉल स्टर्लिंगचा हिटमॅनला शोबी पछाड! मोडला रोहित शर्माचा ‘तो’ विश्वविक्रम 

Ireland vs UAE : पॉल स्टर्लिंगचा हिटमॅनला शोबी पछाड! मोडला रोहित शर्माचा ‘तो’ विश्वविक्रम 

Jan 31, 2026 | 02:25 PM
Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

Jan 31, 2026 | 02:21 PM
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Jan 31, 2026 | 02:17 PM
कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

Jan 31, 2026 | 02:17 PM
Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Jan 31, 2026 | 02:15 PM
Chandrapur News: रेशनचा तांदूळ बाजारात? ट्रकमध्ये साठा सापडल्याने जिल्ह्यात खळबळ, गोंडपिपरी परिसरातील घटना

Chandrapur News: रेशनचा तांदूळ बाजारात? ट्रकमध्ये साठा सापडल्याने जिल्ह्यात खळबळ, गोंडपिपरी परिसरातील घटना

Jan 31, 2026 | 02:13 PM
Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल

Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल

Jan 31, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM