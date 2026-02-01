पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

बदली केलेल्या पोलिस निरीक्षकांची नावे पुढीलप्रमाणे –
जयंत राजुरकर ( सहकारनगर पोलिस ठाणे ते वरिष्ठ निरीक्षक समर्थ पोलिस ठाणे), राघवेंद्रसिंह क्षीरसागर (पोलिस निरीक्षक, पोलिस कल्याण शाखा ते उत्तमनगर पोलिस ठाणे), विनय पाटणकर (नियंत्रण कक्ष ते वरिष्ठ निरीक्षक सिंहगड रोड पोलिस ठाणे), मारुती पाटील ( वाहतूक शाखा ते वरिष्ठ निरीक्षक येवलेवाडी पोलिस ठाणे), संतोष खेतमाळस (आर्थिक गुन्हे शाखा ते लष्कर पोलिस ठाणे), नंदकुमार गायकवाड (पर्वती पोलिस ठाणे ते वाघोली पोलिस ठाणे), मनीषा पाटील ( मार्केटयार्ड पोलिस ठाणे ते लोहगाव पोलिस ठाणे), विश्वजीत जगताप (लोहगाव पोलिस ठाणे ते मार्केटयार्ड पोलिस ठाणे), राजेंद्र सहाणे (वाहतूक शाखा ते पर्वती पोलिस ठाणे), महेश बोळकोटगी (शिवाजीनगर पोलिस ठाणे ते वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे), उमेश गित्ते (समर्थ पोलिस ठाणे ते लक्ष्मीनगर पोलिस ठाणे), मोहन खंदारे (उत्तमनगर पोलिस ठाणे ते आर्थिक गुन्हे शाखा), दिलीप दाईंगडे (सिंहगड रोड पोलिस ठाणे ते गुन्हे शाखा), अमर काळंगे (येवलेवाडी पोलिस ठाणे ते शिवाजीनगर पोलिस ठाणे), युवराज हांडे (वाघोली पोलिस ठाणे ते गुन्हे शाखा), विश्वजीत काईंगडे (वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे ते खंडणी विरोधी पथक), माया देवरे (गुन्हे शाखा ते वाहतूक शाखा), मनोजकुमार लोंढे ( गुन्हे शाखा ते सहकारनगर पोलीस ठाणे)
नीलेश बडाख (वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे ते मुंढवा पोलिस ठाणे), पल्लवी मेहेर ( येरवडा पोलिस ठाणे ते वाघोली पोलिस ठाणे), नितीन भोयर ( सिंहगड रोड पोलिस ठाणे ते विशेष शाखा), जितेंद्र कदम ( गुन्हे शाखा ते कल्याण शाखा), सुनीता नवले (मार्केटयार्ड पोलिस ठाणे ते येवलेवाडी पोलिस ठाणे), धनंजय पिंगळे (शिवाजीनगर पोलिस ठाणे ते वाहतूक शाखा), गिरीश दिघावकर (लष्कर पोलिस ठाणे ते शिवाजीनगर पोलिस ठाणे)
गुन्हे शाखेतील पोलिस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या पुढीलप्रमाणे
अजित जाधव (युनिट एक), अश्विनी जगताप (युनिट दोन), प्रशांत अन्नछत्रे (युनिट तीन), कांचन जाधव (युनिट चार), संदीपान पवार (युनिट पाच), सुदर्शन गायकवाड (युनिट सहा), संतोष साेनवणे (युनिट सात), वाहिद पठाण (अमली पदार्थ विरोध पथक – एक), पंडीत रेजितवाड (अमली पदार्थ विरोधी पथक दोन), राम राजमाने (खंडणी विरोधी पथक दोन), वर्षा देशमुख (दरोडा आणि वाहन चोरी विरोधी पथक एक), दत्ताराम बागवे ( दरोडा आणि वाहन चोरी विरोधी पथक दोन) चंद्रकांत बेदरे (प्रशासन), छगन कापसे (अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष, ए. एच. टी. यू), आशालता खापरे (भरोसा सेल)