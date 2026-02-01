Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

पुणे शहरातील २५ पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:14 PM
पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या
  • पुणे पोलिस आयुक्तांचे आदेश
  • निरीक्षकांची नावे वाचा सविस्तर
पुणे : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुणे शहरातील २५ पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत. गुन्हे शाखेतील ६ पोलीस निरीक्षकांकडे पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ निरीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविली आहे.

बदली केलेल्या पोलिस निरीक्षकांची नावे पुढीलप्रमाणे –

जयंत राजुरकर ( सहकारनगर पोलिस ठाणे ते वरिष्ठ निरीक्षक समर्थ पोलिस ठाणे), राघवेंद्रसिंह क्षीरसागर (पोलिस निरीक्षक, पोलिस कल्याण शाखा ते उत्तमनगर पोलिस ठाणे), विनय पाटणकर (नियंत्रण कक्ष ते वरिष्ठ निरीक्षक सिंहगड रोड पोलिस ठाणे), मारुती पाटील ( वाहतूक शाखा ते वरिष्ठ निरीक्षक येवलेवाडी पोलिस ठाणे), संतोष खेतमाळस (आर्थिक गुन्हे शाखा ते लष्कर पोलिस ठाणे), नंदकुमार गायकवाड (पर्वती पोलिस ठाणे ते वाघोली पोलिस ठाणे), मनीषा पाटील ( मार्केटयार्ड पोलिस ठाणे ते लोहगाव पोलिस ठाणे), विश्वजीत जगताप (लोहगाव पोलिस ठाणे ते मार्केटयार्ड पोलिस ठाणे), राजेंद्र सहाणे (वाहतूक शाखा ते पर्वती पोलिस ठाणे), महेश बोळकोटगी (शिवाजीनगर पोलिस ठाणे ते वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे), उमेश गित्ते (समर्थ पोलिस ठाणे ते लक्ष्मीनगर पोलिस ठाणे), मोहन खंदारे (उत्तमनगर पोलिस ठाणे ते आर्थिक गुन्हे शाखा), दिलीप दाईंगडे (सिंहगड रोड पोलिस ठाणे ते गुन्हे शाखा), अमर काळंगे (येवलेवाडी पोलिस ठाणे ते शिवाजीनगर पोलिस ठाणे), युवराज हांडे (वाघोली पोलिस ठाणे ते गुन्हे शाखा), विश्वजीत काईंगडे (वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे ते खंडणी विरोधी पथक), माया देवरे (गुन्हे शाखा ते वाहतूक शाखा), मनोजकुमार लोंढे ( गुन्हे शाखा ते सहकारनगर पोलीस ठाणे)

नीलेश बडाख (वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे ते मुंढवा पोलिस ठाणे), पल्लवी मेहेर ( येरवडा पोलिस ठाणे ते वाघोली पोलिस ठाणे), नितीन भोयर ( सिंहगड रोड पोलिस ठाणे ते विशेष शाखा), जितेंद्र कदम ( गुन्हे शाखा ते कल्याण शाखा), सुनीता नवले (मार्केटयार्ड पोलिस ठाणे ते येवलेवाडी पोलिस ठाणे), धनंजय पिंगळे (शिवाजीनगर पोलिस ठाणे ते वाहतूक शाखा), गिरीश दिघावकर (लष्कर पोलिस ठाणे ते शिवाजीनगर पोलिस ठाणे)

गुन्हे शाखेतील पोलिस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या पुढीलप्रमाणे

अजित जाधव (युनिट एक), अश्विनी जगताप (युनिट दोन), प्रशांत अन्नछत्रे (युनिट तीन), कांचन जाधव (युनिट चार), संदीपान पवार (युनिट पाच), सुदर्शन गायकवाड (युनिट सहा), संतोष साेनवणे (युनिट सात), वाहिद पठाण (अमली पदार्थ विरोध पथक – एक), पंडीत रेजितवाड (अमली पदार्थ विरोधी पथक दोन), राम राजमाने (खंडणी विरोधी पथक दोन), वर्षा देशमुख (दरोडा आणि वाहन चोरी विरोधी पथक एक), दत्ताराम बागवे ( दरोडा आणि वाहन चोरी विरोधी पथक दोन) चंद्रकांत बेदरे (प्रशासन), छगन कापसे (अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष, ए. एच. टी. यू), आशालता खापरे (भरोसा सेल)

Web Title: Pune police commissioner amitesh kumar has ordered internal transfers of police inspectors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव
1

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…
2

Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…

मानव–बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी जुन्नर वनविभागाकडून उपक्रम; आपत्तकालीन दलास विशेष प्रशिक्षण
3

मानव–बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी जुन्नर वनविभागाकडून उपक्रम; आपत्तकालीन दलास विशेष प्रशिक्षण

पुणे पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; गुन्हेगारी रोखण्यासाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
4

पुणे पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; गुन्हेगारी रोखण्यासाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2026 | 02:15 PM
पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM
Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Feb 01, 2026 | 02:06 PM
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM