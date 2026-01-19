Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

कार्यशाळांमध्ये रंग बदलणाऱ्या रासायनिक प्रतिक्रिया, तसेच सर्किट्स व ट्रान्झिस्टरच्या साहाय्याने दैनंदिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे कार्य, ऊर्जा पुरवठा आणि तर्कशक्तीवर आधारित प्रक्रियांचे प्रात्यक्षिक सादर केले जाणार आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:35 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

पुणे विद्यापीठात विज्ञान स्पर्धांचे आयोजन (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:
पुणे विद्यापीठात साजरा होणार राष्ट्रीय विज्ञान दिन
सहभागासाठी पूर्वनोंदणी आवश्यक असणार
विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राष्ट्रीय विज्ञान दिन २०२६ साजरा करण्यासाठी विज्ञान शिक्षण आणि संप्रेषण केंद्र सज्ज झाले आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्जनशीलता आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी विविध विज्ञान स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व स्पर्धांसाठी नोंदणी पूर्णपणे विनामूल्य असून सहभागासाठी पूर्वनोंदणी आवश्यक आहे.या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना विज्ञान शिकण्याचा अनोखा आणि प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहे. इयत्ता सहावी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विषयांवरील संवादात्मक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग अपेक्षित आहे.

मोठी बातमी! CUET UG परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; ११ मे ते ३१ मे दरम्यान…

कार्यशाळांमध्ये मॅजिक स्नो निर्मिती, क्रिस्टल स्नोफ्लेक्स प्रयोग, रंग बदलणाऱ्या रासायनिक प्रतिक्रिया, तसेच सर्किट्स व ट्रान्झिस्टरच्या साहाय्याने दैनंदिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे कार्य, ऊर्जा पुरवठा आणि तर्कशक्तीवर आधारित प्रक्रियांचे प्रात्यक्षिक सादर केले जाणार आहे. यासोबतच सीपीयू उघडणे व पुन्हा जोडण्याची संवादात्मक कार्यशाळा हे विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

विज्ञान स्पर्धांचे वेळापत्रक

मोनोॲक्ट स्पर्धा
दि. २४ वेळ : स. ११ ते सायं. ५
(इयत्ता ४ थी ते ९ वी | कालावधी : ३ ते ५ मिनिटे)

चित्रकला स्पर्धा
दि. ३१   वेळ : स. ११ ते १२.३०
(इयत्ता १ ली ते ९ वी)

विज्ञान कथा लेखन स्पर्धा
दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ | वेळ : सकाळी ११ ते १२
(इयत्ता ७ वी ते पदवी | ४०० ते ६०० शब्द)

विज्ञान प्रकल्प स्पर्धा
दि. १४ फेब्रुवारी २०२६ | वेळ : सकाळी ११ ते सायं. ५
(इयत्ता ६ वी ते ९ वी)

“… हे भूगोलशास्त्रासमोरील मोठे आव्हान”; Pune University मधील डॉ. अमित धोर्डेंचा ‘नवराष्ट्र’शी संवाद

सायन्स रील स्पर्धा
दि. १५ फेब्रुवारी २०२६
(इयत्ता ८ वी ते पदवी | कालावधी : १ मिनिट)

सर्व स्पर्धांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र वितरण शनिवार, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.स्पर्धांसाठी नोंदणी व साहित्य अपलोड करण्याची अंतिम तारीख २० जानेवारी २०२६ आहे. अधिक माहिती आणि नोंदणीसाठी https://sciencepark.unipune.ac.in
या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त सीएसइसी येथे सकाळी ११ ते सायं. ४ या वेळेत विविध वैज्ञानिक मॉडेल्स व प्रयोगांचे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहणार असून, केंद्रातील उपक्रमांची सविस्तर माहितीही यावेळी दिली जाणार आहे.

Web Title: Science competitions organized at pune university on the occasion of national science day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड
1

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले
2

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM