छतावर लपून बसलेल्या विद्यार्थ्यांला शिक्षिकेने पकडले, मग काय त्याने थेट वीटंच हातात घेतली… Video Viral

Teacher Student Video : अभ्यासापासून बचाव करण्यासाठी एक चिमुरड्याने थेट छतावर जाऊन लपण्याची भन्नाट आयडिया काढली… शिक्षकांनी त्याला पकडलं अन् पुढे जे घडलं ते पाहून सगळेच थक्क झाले!

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:06 AM
छतावर लपून बसलेल्या विद्यार्थ्यांला शिक्षिकेने पकडले, मग काय त्याने थेट वीटंच हातात घेतली... Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • वर्गात जाण्यापासून वाचण्यासाठी विद्यार्थी घराच्या छतावर विटांच्या आड लपून बसला होता.
  • शिक्षक त्याला शोधत टेरेसवर गेले असता, तो रडत रागाने हातात वीट उचलताना दिसला.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
लहान मुलांना सुरुवातीपासूनच शाळा आणि अभ्यास हे आले शत्रू वाटत असतात. शाळेत न जाण्यासाठी रडारड, बहाणेबाजी ही तर नेहमीच गोष्ट. पण अलीकडेच एका चिमुरड्याचा नवा हास्यास्पद प्रकार सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तो वर्गात जाण्यापासून वाचण्यासाठी थेट घराच्या छतावर जाऊन बसल्याचे दिसून आले. विद्यार्थ्यांचा हा प्रकार जेव्हा शिक्षकांना माहिती पडला तेव्हा ते त्याला पकडायला छतावर गेले पण नंतर जे घडलं त्याने सर्वांचेच डोळे उंचावले. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

एका विद्यार्थ्याचा आणि शिक्षकाचा हा मजेदार व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. यामध्ये, जेव्हा शिक्षकांना घरात कुठेही विद्यार्थी सापडला नाही, तेव्हा ते त्याला शोधण्यासाठी टेरेसवर जातात. पण उभे जे घडले ते पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले. विद्यार्थी गुपचूप छतावर ठेवलेल्या विटांच्या आड लपून बसला होता. शिक्षक त्याला शाळेत येण्यास सांगतात, पण हे ऐकून तो ओरडू लागतो. विद्यार्थी खूप रडतो आणि रागातच हातात वीट उचलतो. तो शिक्षकांवर वीट फेकून मारतोय की काय असं वाटताच घडत भलतंच. विद्यार्थी रागात हातात वीट उचलतो खरा पण सुदैवाने कुणाच्या अंगावर न फेकता तो ही वीट छताच्या खाली जमिनीवर फेकून देतो. युजर्सने विद्यार्थ्यांच्या या प्रतापावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून हा व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘वर्गात जाण्यास घाबरणाऱ्या छतावर लपलेल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकांनी पकडले’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “वर्गखोलीपेक्षा ते छत त्याला सुरक्षित दिसतंय ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भाऊ शिक्षण हा एकच उपाय टाळण्यासाठी इतर सर्व जोखीम घेत आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “शिकवण्याच्या पद्धतीत काहीतरी चूक आहे किंवा शिक्षकांनी असे वातावरण निर्माण केले आहे की मुलाला शाळेत जाण्यास भीती वाटते. माझ्यासोबत असे घडले आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

 

 

 

 

Published On: Mar 03, 2026 | 11:06 AM

