पीएमआरडीएचा 300 कोटींचा आराखडा तयार; 27 गावांमध्ये 1209 कोटींचे सांडपाणी प्रकल्प

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण आणि उपनगरीय भागातील स्वच्छतेसाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 12:38 PM
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण आणि उपनगरीय भागातील स्वच्छतेसाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. विविध विकास केंद्रांमधील सांडपाणी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेसह एकूण १,२०९.०८ कोटी रुपयांचा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुणे महानगर हद्दीतील २७ गावांमध्ये मैला व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) उभारणार आहे. या प्रकल्पामुळे इंद्रायणी, पवना आणि मुळा या नद्यांच्या प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे.

 

पाच तालुक्यांचा समावेश

या उपक्रमांतर्गत खेड, मावळ, मुळशी, हवेली आणि शिरूर या पाच तालुक्यांमधील निवडक गावांमध्ये सिव्हर नेटवर्क आणि प्रक्रिया केंद्रे उभारली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित कंत्राटदारावर केवळ बांधकामाचीच नव्हे, तर पुढील ५ वर्षे संचालन व देखभाल आणि ५ वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी अशी दुहेरी जबाबदारी असणार आहे.

तालुकानिहाय प्रकल्पाचा खर्च:

हवेली (८ गावे) : ३२० कोटी १६ लाख रुपये (सर्वाधिक खर्च)

मुळशी (६ गावे) : २७२ कोटी १३ लाख रुपये

शिरूर (४ गावे) : २४४ कोटी २३ लाख रुपये

खेड (७ गावे) : १३५ कोटी १० लाख रुपये

मावळ (२ गावे) : ४ कोटी ५३ लाख रुपये

नदी सुधार प्रकल्पालाही वेग

‘पीएमआरडीए’ने इंद्रायणी व पवना नदी सुधार प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पवना नदी सुधारणेसाठी पुढील आठवड्यात निविदा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता असून, सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास येत्या दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

ठळक वैशिष्ट्ये:

प्रदूषण मुक्ती : नद्या आणि ओढ्यांचे प्रदूषण कमी होऊन भूजल पातळीची गुणवत्ता सुधारेल.

वेळापत्रक : दीड महिन्याच्या निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदारांची नियुक्ती होऊन कामाला गती मिळेल.

आधुनिक तंत्रज्ञान : डिझाइन, पुरवठा आणि उभारणी अशा सर्व स्तरांवर अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर.

Published On: Feb 16, 2026 | 12:38 PM

