Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध

पुणे : प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, पारगाव, खानवडी आणि उदाचीवाडी येथील एकूण २५३.२१०९ हेक्टर खाजगी क्षेत्राच्या भूसंपादनास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, याबाबतची अधिसूचना २३ जून २०२६ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तावित विमानतळासाठी वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांतील एकूण २७५३.०५३ हेक्टर क्षेत्रावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत प्रकरण ६ व कलम २ खंड (ग) च्या तरतुदी १० मार्च २०२५ रोजी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी संयुक्त मोजणी अहवालानुसार १२१६.७५२३ हेक्टर क्षेत्रासाठी कलम ३२(१) अन्वये अधिसूचना यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
हरकती फेटाळून प्रक्रियेस मंजुरी
प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या पुनर्वसनासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पारगाव, उदाचीवाडी, खानवडी आणि वनपुरी येथील २५३.२१०९ हेक्टर क्षेत्र संपादनासाठी आवश्यक असल्याचे भूसंपादन अधिकारी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने शासनाकडे शिफारस केली होती. यावरील हरकती फेटाळून शासनाने पुढील भूसंपादन प्रक्रियेस मंजुरी दिली आहे. शासनाने घातलेल्या अटींनुसार संबंधित क्षेत्राचे संपादन संमतीने व सलगतेने करण्यात येणार आहे. तसेच २४ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या १८८ व्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या दरानुसार जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी निश्चित केलेला प्रति हेक्टर ३ कोटी ७९ लाख ७६ हजार २४० रुपये मोबदला दर लागू राहणार असून, त्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अंतिम मंजुरीची अट असेल.
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‘पास थ्रू’ पद्धतीने होणार भूसंपादन
दरम्यान, हे भूसंपादन ‘पास थ्रू’ पद्धतीने होणार असल्याने संबंधित कंपनीशी सामंजस्य करार करून नुकसान भरपाई, न्यायालयीन प्रकरणे, क्षेत्राचा ताबा आदी बाबींचा समावेश असलेला करार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. शासनाने २३ जून रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर आता भूसंपादन अधिकारी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.