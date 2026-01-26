Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune ZP Election : निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ; जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर रविवारी (दि. २५) संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:50 PM
निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ; जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी

संग्रहित फोटो

  • निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ
  • जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी
  • प्रचाराच्या सुरुवातीलाच आरोप-प्रत्यारोपांची फैरी
पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर रविवारी (दि. २५) संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. रविवारची सुट्टी साधत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा अधिकृत शुभारंभ केला. गावोगावी नारळ फोडून, देवदर्शन करून, तर काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांतून प्रचाराची पहिली पायरी टाकण्यात आली. त्यामुळे सकाळपासूनच ग्रामीण भागात निवडणुकीची लगबग दिसून आली.

 

प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी उमेदवारांनी घराघरांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधण्यावर भर दिला. अनेक ठिकाणी गावभेट दौरे, छोटेखानी सभा, चौकसभा, तर काही भागांत दुचाकी व पायी रॅली काढण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, “यंदाची निवडणूक निर्णायक ठरणार” असा दावा प्रत्येक पक्षाकडून केला जात आहे.

प्रचाराच्या सुरुवातीलाच आरोप-प्रत्यारोपांची फैरी

प्रचारादरम्यान विकास हा मुख्य मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, वीज, शेती व रोजगार यासारख्या प्रश्नांवर उमेदवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सत्ताधारी पक्षांनी मागील कार्यकाळातील कामांचा पाढा वाचला, तर विरोधकांनी अपूर्ण विकास, दुर्लक्षित प्रश्न आणि प्रशासनातील त्रुटींवर बोट ठेवले. त्यामुळे प्रचाराच्या सुरुवातीलाच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी रंगू लागल्या आहेत.

राजकीय हालचालींना वेग

काही गटांमध्ये अनुभवी उमेदवार विरुद्ध नवख्या चेहऱ्यांची लढत पाहायला मिळत असून, तरुणांना संधी देण्याचा मुद्दाही अनेक ठिकाणी मांडण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अंतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि स्थानिक समीकरणे यांचाही प्रचारावर प्रभाव जाणवत आहे. प्रचाराचा शुभारंभ होताच जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत प्रचार आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून, सोशल मीडियासह प्रत्यक्ष मैदानातही प्रचाराची धग वाढणार आहे. अखेर मतदार कोणाच्या कामावर आणि शब्दांवर विश्वास ठेवतो, यावरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सत्तेचे गणित ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

Published On: Jan 26, 2026 | 01:50 PM

