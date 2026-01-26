Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पनीर टिक्का बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:30 PM
सुट्टीच्या दिवशी प्रत्येकाला काहींना काही चटपटीत आणि चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवा असतो. कायमच चिकन, मटण पासून बनवलेले पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये तंदूर पनीर टिक्का बनवून खाऊ शकता. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पनीर खायला खूप जास्त आवडते. बऱ्याचदा तंदूर बनवण्यासाठी घरात ओव्हन उपलब्ध नसतो. अशावेळी तंदूर बाहेरून विकत आणले जाते. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चविष्ट पदार्थ खावेत. विकतचे पदार्थ बनवताना त्यात शिळ्या पनीरचा किंवा वारंवार गरम केलेल्या तेलाचा वापर केला जातो. सतत गरम केलेले तेल जेवणासाठी वापरल्यास चव खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कोणताही पदार्थ बनवताना फ्रेश तेलाचा वापर करावा. तंदूर पनीर तुम्ही स्टार्ट म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया तंदूर पनीर बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • पनीर
  • लाल तिखट
  • आलं लसूण पेस्ट
  • दही
  • गरम मसाला
  • तंदूर मसाला
  • हळद
  • मीठ
  • तेल
आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

कृती:

  • तंदूर पनीर टिक्का बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पनीर पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्याचे मध्यम आकारात तुकडे करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये पाणी काढून घेतलेले दही, तंदूर मसाला, आलं लसूण पेस्ट, हळद, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला आणि थोडस तेल टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेले मिश्रण काहीवेळ बाजूला ठेवा. त्यानंतर तयार केलेल्या मसाल्यांमध्ये पनीर टाकून हलक्या हाताने मिक्स करा.
  • तंदूर स्टिकला मध्यम आकारात कापून घेतलेल्या भाज्या आणि मसाला लावून तयार केलेले पनीर लावून उरलेला मसाला हलक्या हाताने भाज्यांना लावून घ्या.
  • त्यानंतर गॅसवर मध्यम आचेवर तंदूर भाजून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला तंदूर पनीर टिक्का.
  • हा पदार्थ पुदिन्यापासून बनवलेल्या हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Published On: Jan 26, 2026 | 03:30 PM

