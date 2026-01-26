वसंत मोरेंच्या आरोपांवर प्रशांत जगतापांचं प्रतिउत्तर, म्हणाले; त्यांनी आता...

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वसंत मोरे यांनी काँग्रेसवर, विशेषतः काँग्रेस नेते प्रशांत जगताप यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यावर प्रशांत जगताप यांनी प्रतिउत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 03:30 PM
संग्रहित फोटो

  • वसंत मोरेंचे काँग्रेसवर थेट आरोप
  • आरोपांवर प्रशांत जगतापांचं प्रतिउत्तर
  • पुण्यात नेमकं काय घडतंय?
पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागांमध्ये वाढ झाली असली, तरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. शिवाय पक्षाचे काही प्रमुख उमेदवारही पराभूत झाले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) यांची आघाडी होती. मात्र, निकालानंतर आता दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे निवडणूक प्रमुख वसंत मोरे हे प्रभाग क्रमांक ३८ मधून निवडणूक लढवत होते. मात्र, भाजपचे उमेदवार व्यंकोजी खोपडे यांनी त्यांचा सुमारे ११०० मतांनी पराभव केला. या पराभवानंतर वसंत मोरे यांनी काँग्रेसवर, विशेषतः काँग्रेस नेते प्रशांत जगताप यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यावर प्रशांत जगताप यांनी प्रतिउत्तर दिले असून, या मुद्द्यावरून शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर वसंत मोरे यांनी मतदानाच्या आकडेवारीबाबत संशय व्यक्त केला होता. मतदानानंतर दिलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष मतमोजणीवेळी जाहीर झालेल्या मतांमध्ये तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेसवर थेट आरोप

सर्व घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर वसंत मोरे यांनी नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले प्रशांत जगताप यांच्यावर गंभीर आरोप केले. “प्रशांत जगताप यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून माझा पराभव घडवून आणला,” असा दावा मोरे यांनी केला आहे. मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, “माझ्या प्रभागात काँग्रेसला एक जागा सोडलेली असताना देखील जगताप यांनी पाच काँग्रेस उमेदवार दिले. आघाडी असूनही असे का केले, याबाबत मी सातत्याने त्यांना आणि शहराध्यक्षांना सांगत होतो.”

हे सुद्धा वाचा : अजित पवारांना मोठा धक्का! बडा नेता शिवसेनेच्या वाटेवर; मुंबईत होणार पक्षप्रवेश

वसंत मोरे यांना जगताप यांचे प्रत्युत्तर

काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी वसंत मोरे यांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. “वसंत मोरे हे सोशल मीडियावर सहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असलेले नेते आहेत. अशा नेत्याचा भाजपच्या नवख्या कार्यकर्त्याने पराभव केला. यावर त्यांनी आत्मचिंतन करायला हवे. मी, अरविंद शिंदे किंवा कॉंग्रेसने वसंत मोरे यांच्या विरोधात कोणताही उमेदवार दिलेला नाही, असा खुलासाही प्रशांत जगताप यांनी केला.

Published On: Jan 26, 2026 | 03:30 PM

