Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Purandar Airport Land Acquisition Deadline Extended Till June 30 By Satara District Administration

Purandar Airport भूसंपादनाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ! सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Updated On: Jun 13, 2026 | 04:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

Purandar Airport - राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, उदाचीवाडी, पारगाव, खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावांमधील सुमारे १,२१६ हेक्टर अर्थात जवळपास ३,००० एकर जमीन विमानतळासाठी निश्चित केली आहे.

Purandar Airport, Pune News, Land Acquisition, Maharashtra Infrastructure,

पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ! सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विमानतळाच्या भूसंपादन आणि मोबदला स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेला जिल्हा प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
  • विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार
  • जमिनींचे मूल्यांकन, न्यायालयीन दावे, नाव दुरुस्ती, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्रे तसेच इतर महसुली प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित
Purandar Airport News: पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासंबंधी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आली आहे. विमानतळाच्या भूसंपादन आणि मोबदला स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेला जिल्हा प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सात गावांतील शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींच्या मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८५१ हेक्टर जमिनीबाबत शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. सुमारे ७० टक्के जमिनींचे करारनामे पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्राचे संपादन झाल्याचे मानले जात आहे. उर्वरित जमिनींची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे.

Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

महसुली आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब

काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मूल्यांकन, न्यायालयीन दावे, नाव दुरुस्ती, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्रे तसेच इतर महसुली प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहेत. या कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर संमतीपत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी मुदतवाढीची मागणी केली होती.

३ हजार एकर क्षेत्रावर उभारला जाणार विमानतळ

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, उदाचीवाडी, पारगाव, खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावांमधील सुमारे १,२१६ हेक्टर अर्थात जवळपास ३,००० एकर जमीन विमानतळासाठी निश्चित केली आहे.

पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर ७ मेपासून शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे देण्यास सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड येथील उपविभागीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Weather Update : देशातील 25 राज्यांत 18 जूनपर्यंत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता; एल निनोचा प्रभाव दिसणार

एका महिन्यात ६० टक्के संमती

दरम्यान, विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत चालला आहे. त्यातून आतापर्यंत ७३५ हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. खास बाब म्हणजे, एका महिन्यात सुमारे ६० टक्के भूसंपादन प्रक्रिया यशस्वी झाली आहे. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे.

‘सर्च रिपोर्ट’मुळे प्रक्रिया संथ

जमिनींच्या मालकीची पडताळणी करणाऱ्या ‘सर्च रिपोर्ट’ प्रक्रियेस वेळ लागत असल्याने काही प्रकरणे रखडली आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाच वकिलांचे विशेष पथक नियुक्त केले आहे. तसेच अनेक जमिनींवरील दावे न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे उर्वरित संमतीपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.

पुरंदर विमानतळ उभरणी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला मिळणारा प्रतिसाद आणि वाढविण्यात आलेली मुदत यामुळे उर्वरित प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

Web Title: Purandar airport land acquisition deadline extended till june 30 by satara district administration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 04:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Raut News: मोदींसारखा क्रूर आणि अघोरी नेता देशात होऊच शकत नाही; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

Sanjay Raut News: मोदींसारखा क्रूर आणि अघोरी नेता देशात होऊच शकत नाही; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

शेतकऱ्यांचा मित्र मृग किडा नामशेष होण्याच्या मार्गावर; रासायनिक शेतीमुळे अस्तित्व धोक्यात
2

शेतकऱ्यांचा मित्र मृग किडा नामशेष होण्याच्या मार्गावर; रासायनिक शेतीमुळे अस्तित्व धोक्यात

पुण्यात डाबर ग्लुकोजची ‘ही’ मोहिम सुरू; युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला निर्णय
3

पुण्यात डाबर ग्लुकोजची ‘ही’ मोहिम सुरू; युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला निर्णय

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, दिल्लीत घडामोडींना वेग
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, दिल्लीत घडामोडींना वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Car Discount : कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

Car Discount : कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

Jun 13, 2026 | 05:34 PM
Tata ची आयफोन फॅक्टरी बंद होणार? तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय?

Tata ची आयफोन फॅक्टरी बंद होणार? तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय?

Jun 13, 2026 | 05:30 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नगर सचिव पदावरून सत्तासंघर्ष; महापौर अन् स्थायी समिती अध्यक्ष आमनेसामने

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नगर सचिव पदावरून सत्तासंघर्ष; महापौर अन् स्थायी समिती अध्यक्ष आमनेसामने

Jun 13, 2026 | 05:29 PM
‘गोल्डन’ अपेक्षांना खीळ; ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या सेमीफायनलमध्ये P. V. Sindhu चा पराभव

‘गोल्डन’ अपेक्षांना खीळ; ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या सेमीफायनलमध्ये P. V. Sindhu चा पराभव

Jun 13, 2026 | 05:21 PM
मिनाक्षी नटराजन यांचा निवडणूक लढण्याचा हक्क हिरावून घेतला, भाजपमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल तर…; सपकाळांची टीका

मिनाक्षी नटराजन यांचा निवडणूक लढण्याचा हक्क हिरावून घेतला, भाजपमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल तर…; सपकाळांची टीका

Jun 13, 2026 | 05:19 PM
लेफ्टनंट जनरल Dhiraj Seth भारताचे पुढील लष्करप्रमुख! ३० जून रोजी स्वीकारणार पदभार

लेफ्टनंट जनरल Dhiraj Seth भारताचे पुढील लष्करप्रमुख! ३० जून रोजी स्वीकारणार पदभार

Jun 13, 2026 | 05:00 PM
शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे विलीनीकरण? सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान; ‘सध्या देश वाचवण्याची गरज…’

शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे विलीनीकरण? सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान; ‘सध्या देश वाचवण्याची गरज…’

Jun 13, 2026 | 04:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा